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Источник: « Выступление Владимира Путина на открытии 10-й Московской конференции по международной безопасности », Владимир В. Путин, Сеть Вольтер, 16 августа 2022, www.voltairenet.org/article217814.html