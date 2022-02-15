Добрый день. Сегодня я хотел бы предоставить обновленную информацию о кризисе, связанном с Россией и Украиной.

С самого начала этого кризиса я абсолютно ясно и последовательно заявлял: Соединенные Штаты готовы к любому развитию событий.

Мы готовы к дипломатии – готовы вести переговоры с Россией и нашими союзниками и партнерами для улучшения стабильности и безопасности в Европе в целом.

И мы готовы решительно отреагировать на российское нападение на Украину, которое по-прежнему вполне возможно.

Таким был наш подход на протяжении всех событий последних нескольких недель и месяцев. И наш подход остается таким в настоящее время.

Сегодня я хочу рассказать американцам о ситуации на местах, о шагах, которые мы предприняли, о действиях, которые мы готовы предпринять, и о том, что поставлено на карту для нас и всего мира, и как это может повлиять на нас здесь, в США.

Вот уже несколько недель моя Администрация ведет непрерывную дипломатию вместе с нашими союзниками и партнерами.

В минувший уикенд я снова поговорил с Президентом Путиным, чтобы четко заявить, что мы готовы вести дипломатию на высоком уровне для достижения письменных договоренностей между Россией, Соединенными Штатами и странами Европы для устранения законных предметов обеспокоенности в сфере безопасности, если таково его желание. Речь идет об обеспокоенности всех сторон.

Президент Путин и я согласились с тем, что наши команды должны продолжать работать в этом направлении вместе с нашими европейскими союзниками и партнерами.

Вчера Правительство России публично предложило продолжать дипломатию. Я согласен. Мы должны дать дипломатии все шансы на успех. Я считаю, что существуют реальные пути устранения наших соответствующих опасений в плане безопасности.

Соединенные Штаты представили конкретные идеи по созданию среды безопасности в Европе.

Мы предлагаем новые меры контроля над вооружениями, новые меры прозрачности, новые меры стратегической стабильности. Эти меры будут применяться ко всем сторонам – как к НАТО, так и к России.

И мы готовы предпринять практические, ориентированные на результаты шаги, которые могут способствовать укреплению нашей общей безопасности. Однако мы не будем жертвовать основными принципами.

Государства имеют право на суверенитет и территориальную целостность. У них есть свобода устанавливать свой собственный курс и выбирать, с кем они будут ассоциироваться.

Но это всё еще оставляет много возможностей для дипломатии и деэскалации. На наш взгляд, это лучший путь продвижения вперед для всех сторон. И мы будем продолжать наши дипломатические усилия в тесной консультации с нашими союзниками и партнерами.

Пока есть надежда на дипломатическое решение, которое предотвратит применение силы и позволит избежать невероятных последующих человеческих страданий, мы будем добиваться этого решения.

Министерство обороны России сообщило сегодня, что некоторые воинские части покидают свои позиции вблизи Украины.

Это было бы хорошо, но мы еще не получили подтверждения этому. Мы еще не получили подтверждения, что российские воинские части возвращаются на свои базы. Более того, наши аналитики указывают на то, что они по-прежнему занимают весьма угрожающие позиции. И факт остается фактом: в настоящее время более 150 000 российских военнослужащих окружают Украину в Беларуси и вдоль российско-украинской границы.

Вторжение остается вполне возможным. Именно поэтому я несколько раз просил всех находящихся в Украине американцев немедленно уехать из страны, пока не стало слишком поздно для безопасного отъезда. Именно поэтому мы временно перенесли Посольство США из Киева во Львов на западе Украины, недалеко от польской границы.

И мы откровенны с американским народом и со всем миром в отношении планов России и серьезности ситуации, с тем чтобы каждый мог сам увидеть, что происходит. Мы делимся имеющейся у нас информацией и сообщаем, что мы делаем по этому поводу.

Позвольте мне столь же четко заявить о том, чего мы не делаем:

Соединенные Штаты и НАТО не представляют угрозы для России. Украина не угрожает России.

Ни у США, ни у НАТО нет ракет в Украине. У нас также нет планов по размещению ракет в этой стране.

Мы не выступаем против народа России. Мы не стремимся дестабилизировать Россию.

Гражданам России я заявляю: вы не являетесь нашими врагами. И я убежден, что вы не стремитесь к кровавой, разрушительной войне против Украины – страны и народа, с которыми вас связывают такие глубокие семейные, исторические и культурные узы.

Семьдесят семь лет назад граждане наших стран сражались бок о бок и жертвовали собой, чтобы положить конец самой страшной войне в истории.

Вторая мировая война была войной по необходимости. Но если Россия нападет на Украину, это будет война по выбору или война без причины и законных оснований.

Я говорю всё это не в провокационных целях, а в интересах истины, – потому что истина важна; подотчетность важна.

Если Россия осуществит вторжение в ближайшие дни или недели, человеческие издержки для Украины будут огромными, и стратегические издержки для России также будут огромными.

Если Россия нападет на Украину, это будет встречено ошеломляющим международным осуждением. Мир не забудет, что Россия выбрала ненужную смерть и разрушения.

Вторжение в Украину окажется для России раной, нанесенной самой себе.

Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры решительно отреагируют. Запад занимает единую и сплоченную позицию.

Сегодня наши союзники по НАТО и Североатлантический союз как никогда едины и полны решимости. И источником нашей несокрушимой силы по-прежнему являются мощь, устойчивость и всеобщая привлекательность наших общих демократических ценностей.

Потому что речь идет не только о России и Украине. Речь идет о том, чтобы отстаивать то, во что мы верим, отстаивать будущее, которого мы хотим для нашего мира, свободу, право бесчисленных стран выбирать свою собственную судьбу и право людей определять свое собственное будущее, отстаивать принцип, согласно которому страна не может силой изменить границы своего соседа. Таково наше видение. И я уверен, что в стремлении к этой цели это видение, эта свобода восторжествуют.

Если Россия осуществит вторжение, мы сплотим весь мир для противостояния ее агрессии.

США, наши союзники и партнеры по всему миру готовы ввести мощные санкции и меры экспортного контроля, включая действия, которые мы не предпринимали, когда Россия вторглась в Крым и восточную Украину в 2014 году. Мы будем оказывать сильное давление на крупнейшие и наиболее значимые финансовые учреждения и ключевые отрасли экономики России.

Мы готовы принять эти меры, как только Россия осуществит вторжение, если она сделает это. Мы обеспечим долгосрочные негативные последствия, которые подорвут способность России конкурировать в экономическом и стратегическом плане.

А что касается трубопровода “Северный поток-2”, по которому природный газ из России будет поступать в Германию, то, если Россия осуществит дальнейшее вторжение в Украину, он не будет введен в эксплуатацию.

Хотя я не буду отравлять американских военнослужащих воевать с Россией в Украине, мы предоставляем украинским военным технику, которая поможет им защищаться. Для той же цели мы обеспечиваем подготовку, консультации и разведданные.

И не следует заблуждаться: Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм территории НАТО со всей полнотой американской мощи. Нападение на одну страну НАТО – это нападение на всех нас. И приверженность США Статье 5 является священной.

В ответ на наращивание Россией численности войск я уже направил дополнительные подразделения США для укрепления восточного фланга НАТО.

Несколько наших союзников также объявили, что они добавят силы и возможности для обеспечения сдерживания и обороны вдоль восточного фланга НАТО.

Мы также продолжим проводить военные учения с нашими союзниками и партнерами для повышения обороноспособности.

И если Россия вторгнется в Украину, мы предпримем дальнейшие шаги для укрепления нашего присутствия в НАТО, заверения наших союзников и сдерживания дальнейшей агрессии.

Это дело, которое объединяет республиканцев и демократов. И я хочу поблагодарить лидеров и членов Конгресса США от обеих партий, которые решительно выступили в защиту наших самых основных, самых двухпартийных, самых американских принципов.

Я не буду делать вид, что эти меры будет безболезненны. Они могут повлиять на наши цены на энергоносители, поэтому мы предпринимаем активные шаги, чтобы ослабить давление на наши собственные энергетические рынки и компенсировать рост цен.

Мы координируем свои действия с крупнейшими потребителями и производителями энергии. Мы готовы использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты и полномочия для снижения цен на топливо.

И я буду работать с Конгрессом над дополнительными мерами, которые помогут защитить потребителей и ограничить экономическое воздействие цен на топливо.

Мы не стремимся к прямой конфронтации с Россией, однако я ясно дал понять, что если Россия совершит действия против находящихся в Украине американцев, мы ответим силой.

А если Россия нападет на Соединенные Штаты или наших союзников асимметричными средствами, такими как разрушительные кибератаки против наших компаний или критически важной инфраструктуры, мы готовы отреагировать.

Мы принимаем меры в полном согласии с нашими союзниками и партнерами по НАТО, углубляя нашу коллективную защиту от угроз в киберпространстве.

По-прежнему открыты два пути. Ради исторической ответственности за глобальную стабильность, которую разделяют Россия и Соединенные Штаты, ради нашего общего будущего – выберите дипломатию.

Но не должно быть никаких сомнений: если Россия совершит это нарушение международного права, вторгнувшись в Украину, ответственные страны по всему миру без колебаний отреагируют.

Если мы не будем отстаивать свободу там, где она находится под угрозой сегодня, завтра мы наверняка заплатим более высокую цену.

Спасибо. Я буду держать вас в курсе событий.