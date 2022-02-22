Пытаетесь принять решение? (Смех.)

Добрый день. Вчера Владимир Путин признал два региона Украины независимыми государствами и странным образом заявил, что эти регионы больше не являются частью Украины и ее суверенной территории. Проще говоря, Россия только что объявила, что отторгает большой кусок от Украины.

Вчера вечером Путин санкционировал ввод российских войск в эти регионы. Сегодня он заявил, что эти регионы на самом деле простираются глубже, чем два признанных им района, претендуя на более крупные территории, которые в настоящее время находятся под юрисдикцией Правительства Украины.

На мой взгляд, он создает обоснование для захвата большей территории силой. И если мы прослушаем его вчерашнюю речь – а я знаю, что многие из вас ее слушали, – он приводит обоснование для того, чтобы продвинуться гораздо дальше.

Это начало российского вторжения в Украину, на что он указал и попросил соответствующего разрешения в своей Думе.

Поэтому я начну вводить ответные санкции, далеко выходящие за рамки шагов, которые мы, наши союзники и партнеры предприняли в 2014 году. И если Россия осуществит дальнейшее вторжение, мы будем готовы ввести дальнейшие санкции.

Кто, во имя Господа, по мнению Путина, дает ему право провозглашать новые так называемые страны на территории, принадлежащей его соседям? Это вопиющее нарушение международного права, требующее жесткого ответа со стороны международного сообщества.

В течение последних нескольких месяцев мы тесно координировали свои действия с нашими союзниками по НАТО и партнерами в Европе и во всём мире, чтобы подготовить этот ответ. Мы с самого начала говорили, и я лично сказал Путину больше месяца назад, что мы примем совместные меры в тот момент, когда Россия начнет наступление против Украины.

Теперь Россия, несомненно, начала наступление против Украины, провозгласив эти независимые государства.

Поэтому сегодня я объявляю о первом транше санкций с целью обеспечения негативных последствий для России в ответ на ее вчерашние действия. Эти меры принимаются в тесной координации с нашими союзниками и партнерами, и мы продолжим ужесточать санкции в случае эскалации со стороны России.

Мы вводим полные блокирующие санкции в отношении двух крупных российских финансовых институтов – “Внешэкономбанка” и военного банка России.

Мы вводим всеобъемлющие санкции в отношении российского суверенного долга. Это означает, что мы отрезали Правительство России от западного финансирования. Оно больше не может привлекать денежные средства на Западе и не может торговать своими новыми долговыми обязательствами на наших или европейских рынках.

Начиная с сегодняшнего дня и продолжая в ближайшие дни, мы также будем вводить санкции в отношении представителей российской элиты и членов их семей. Они разделяют коррупционные выгоды кремлевской политики и должны также разделять боль.

И из-за действий России мы работали с Германией над обеспечением того, чтобы проект “Северный поток-2” – как я и обещал, – не сдвинулся с мертвой точки.

В то время как Россия обдумывает свой следующий шаг, мы также готовим наш следующий шаг. Россия заплатит еще более высокую цену, если продолжит свою агрессию, включая ввод дополнительных санкций.

Тем временем Соединенные Штаты будут продолжать оказывать оборонительную помощь Украине. И мы будем продолжать укреплять и заверять наших союзников по НАТО.

Сегодня, в ответ на признание России о том, что она не выведет свои войска из Беларуси, я утвердил дополнительные перемещения американских войск и техники, уже размещенных в Европе, для усиления наших балтийских союзников – Эстонии, Латвии и Литвы.

Позвольте мне четко заявить: это полностью оборонительные действия с нашей стороны. У нас нет намерения воевать с Россией. Однако мы хотим направить безошибочный сигнал о том, что Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками будут защищать каждый дюйм территории НАТО и соблюдать обязательства, которые мы взяли на себя перед НАТО.

Мы по-прежнему считаем, что Россия готова пойти гораздо дальше, начав массированное военное нападение на Украину. Я надеюсь, что ошибаюсь – что мы ошибаемся насчет этого. Но Россия только усилила свою угрозу остальной территории Украины, включая крупные города и столицу Киев.

Украину всё еще окружают более 150 000 российских военнослужащих. И, как я уже сказал, российские войска остаются на территории Беларуси для нападения на Украину с севера, используя боевые самолеты и наступательные ракетные комплексы.

Россия перебросила войска ближе к границе Украины с Россией. Российские военные корабли совершают маневры в Черном море южнее Украины. В их числе – десантные корабли, ракетные крейсера и подводные лодки.

Россия разместила на своей границе запасы крови и медицинского оборудования. Вам не нужна кровь, если вы не планируете начать войну.

И за последние несколько дней мы стали свидетелями реализации большей части набора методов, изложенного Государственным секретарем Блинкеном на прошлой неделе в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций: резкое увеличение числа военных провокаций и событий под чужим флагом вдоль линии соприкосновения на Донбассе; драматически инсценированное заседание путинского Совета безопасности, показанное по телевидению для удобства российской общественности; а теперь и политическая провокация в виде признания суверенной украинской территории так называемыми независимыми республиками в явном нарушении, опять же, международного права.

Президент Путин запросил у российского парламента разрешение на применение военной силы за пределами территории России. И это подготовило почву для дальнейших предлогов и дальнейших провокаций со стороны России, чтобы попытаться оправдать дальнейшие военные действия.

Никого из нас не должен заблуждаться. Никто из нас не будет заблуждаться. Не существует оправдания агрессии.

Дальнейшее российское вторжение в Украину остается серьезной угрозой в ближайшие дни. И если Россия осуществит его, то ответственность будет нести Россия, и только Россия.

В ответ моя Администрация использует все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для защиты американских компаний и потребителей от роста цен на топливо. Как я уже говорил на прошлой неделе, защита свободы будет сопряжена с некоторыми издержками для нас здесь, в США. Мы должны проявлять честность в отношении этого.

Но между тем я предприму решительные действия для обеспечения того, чтобы боль от наших санкций чувствовала экономика России, а не США.

Мы внимательно следим за поставками энергии на предмет любых перебоев. В координации с основными потребителями и производителями нефти мы реализуем план коллективных инвестиций для обеспечения стабильности в глобальных поставках энергии.

Это приведет к снижению цен на бензин. Я хочу уменьшить боль, которую американцы испытывают из-за высоких цен на горючее. Это критически важно для меня.

В последние несколько дней я находился в постоянном контакте с европейскими лидерами, в том числе с Президентом Украины Зеленским. В минувший уикенд на Мюнхенской конференции в Германии Вице-президент Харрис лично встречалась с лидерами, в том числе с Президентом Зеленским.

На каждом этапе мы показывали, что Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры работают в унисон, на что он, г-н Путин, не рассчитывал. Мы едины в нашей поддержке Украины. Мы едины в нашем противодействии российской агрессии. И мы едины в нашей решимости защищать наш Альянс НАТО. И мы едины в нашем понимании безотлагательности и серьезности угрозы, которую Россия создает для глобального мира и стабильности.

Вчера мир ясно услышал во всей полноте извращенную версию истории, переписанную Владимиром Путиным, уходящую в прошлое более чем на столетие, когда он красноречиво воскликнул, отметив, что – пожалуй, я не буду вдаваться в подробности, но ничто в пространном выступлении Путина не указывало на какую-либо заинтересованность в ведении реального диалога по европейской безопасности в 2022 году.

Он прямо атаковал право Украины на существование. Он косвенно угрожал территории, ранее принадлежавшей России, включая страны, которые сегодня являются процветающими демократиями и членами НАТО. Он недвусмысленно угрожал войной в случае, если его экстремальные требования не будут выполнены.

И нет никаких сомнений в том, что Россия является агрессором. Таким образом, мы реалистично оцениваем вызовы, с которыми мы сталкиваемся.

Тем не менее, еще есть время, чтобы предотвратить наихудший сценарий, который принесет невыразимые страдания миллионам людей, если Россия осуществит предполагаемое вторжение.

Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры остаются открытыми для дипломатии, если она настроена серьезно. В конце концов, мы будем судить о России по ее действиям, а не по словам.

И что бы Россия ни предприняла дальше, мы готовы ответить единством, ясностью и убежденностью.

Вероятно, нам еще будет что сказать об этом в случае вторжения. Я надеюсь, что дипломатия всё еще возможна.

Всем большое спасибо.