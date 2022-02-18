Карьера Джозефа Байдена мл. Joseph R. Biden Jr. была исключительно политической. В 1972 году, когда ему было 30 лет, он был избран сенатором от штата Делавэр. Именно начиная с этого возраста можно баллотироваться на этот пост. Вначале он становится известным благодаря своим либеральным позициям внутри Департамента Юстиции. В 1991 году он организовывает слушания, ярко освещенные средствами массовой информации и посвященные назначению судьи Клэренса Томаса на пост судьи Верховного Суда, в то время как он был обвинен в сексуальных домогательствах. В 1997 году он стал лидером демократов, потом представителем в Комитете по международным делам. Он подтолкнул свою страну к военной операции в Югославии, затем в Ираке, но в то же время выступает против программы «звездных войн». В настоящее время он является лидером от демократов в сенатском комитете по международным делам.