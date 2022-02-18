Сегодня Президент Джозеф Байден-младший провёл телефонный разговор с трансатлантическими лидерами о вероятности дальнейшей российской агрессии против Украины. Вместе они выразили глубокую обеспокоенность продолжающимся наращиванием Россией военной мощи, подтвердили свою решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудили важность дальнейшей экономической помощи Украине. Они обязались продолжать дипломатические усилия по деэскалации напряженности, обеспечивая при этом готовность быстро обеспечить скоординированные негативные последствия для экономики России, если она решит продолжить конфликт. Лидеры также обсудили усилия по обеспечению обороны и безопасности восточного фланга НАТО.
В разговоре приняли участие Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Председатель Европейского совета Шарль Мишель, Президент Франции Эммануэль Макрон, Канцлер Германии Олаф Шольц, Премьер-министр Италии Марио Драги, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Президент Польши Анджей Дуда, Президент Румынии Клаус Йоханнис и Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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