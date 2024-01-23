Жозеп Боррель, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, получая в Валадолиде степень почетного доктора, заявил: «Мы считаем, что для достижения мира решение о двух государствах [израильском и палестинском] должно быть навязано извне. Даже если - и я настаиваю на этом - Израиль подтвердит свой отказ [от такого решения] и, чтобы помешать ему, пойдет настолько далеко, что сам создаст ХАМАС (...) ХАМАС финансировался израильским правительством в попытке ослабить палестинскую администрацию ФАТХ. Но если мы не вмешаемся решительным образом, спираль ненависти и насилия будет продолжаться от одного поколения до другого, от одних похорон до других».

Тем самым Жозеп Боррель порвал с официальной линией Запада, согласно которой ХАМАС является врагом Израиля, на который он неожиданно напал 7 октября, оправдывая нынешний ответ Израиля и массовое убийство 25 000 палестинских гражданских лиц. Он утверждал, что врагов евреев могут поддерживать другие евреи, в частности Биньямин Нетаньяху. Он отверг коммунитарное прочтение истории и затронул тему личной ответственности.

Это изменение нарратива стало возможным после выхода Соединенного Королевства из Европейского союза четыре года назад. Жозеп Боррель знает, что Европейский союз финансирует ХАМАС с момента государственного переворота в 2006 году, но сегодня он волен говорить то, что у него на сердце. Он не стал упоминать о связях ХАМАС с Братьями-мусульманами, палестинским филиалом которых организация себя называет, или о её связях с британской секретной службой МИ-6. Он просто предложил выйти из этого осиного гнезда.

Постепенно завеса срывается. Здесь необходимо сделать краткий исторический обзор. Факты известны, но они никогда не связывались вместе и не перечислялись по порядку. Они имеют явный кумулятивный характер. Большинство из них имели место во время холодной войны, когда Запад закрывал глаза на преступления, которые ему было угодно совершать, но на самом деле они начались двадцатью годами раньше. В 1915 году министр внутренних дел Великобритании еврей Герберт Самуэль сформулировал предложения о будущем Палестины. Он предлагал создать еврейское государство таких размеров, чтобы оно не могло само себя защитить. В этом случае еврейская диаспора будет служить долгосрочным интересам Британской империи.

Он безуспешно пытался убедить Премьер-министра, тогдашнего либерала Г. Х. Асквита, создать еврейское государство в Палестине после мировой войны. Однако после встречи Герберта Сэмюэля с Марком Сайксом, сразу после заключения соглашений Сайкса-Пико-Сазонова о колониальном разделе Ближнего Востока, они приступили к реализации этого проекта, заручившись поддержкой протестантских антинконформистов (сегодня мы назвали бы их христианскими сионистами), включая нового премьер-министра Дэвида Ллойд Джорджа. Это он и его кабинет составили предложения по разработке знаменитой Декларации Бальфура, проясняющей один из пунктов соглашений Сайкса-Пико-Сазонова, объявив о создании «еврейского национального очага».

В то же время протестантские нонконформисты через судью Верховного суда США Луиса Брандейса убедили президента Вудро Вильсона поддержать их проект.

Также во время Первой мировой войны, в период русской революции, Герберт Самуэль предложил объединить евреев из бывшей Российской империи, бежавших от нового режима, в особую группу - Еврейский легион. Это предложение было подхвачено украинским евреем Владимиром Зеевом Жаботинским, который представлял, что еврейское государство в Палестине может стать для него наградой в послевоенный период. Герберт Самуэль поручил ему набрать солдат из числа русских эмигрантов. Среди них был поляк Давид бен Гурион (в то время марксист), к которому присоединился британец Эдвин Самуэль, родной сын Герберта Самуэля. Они особенно отличились во время проигранной битвы с османами при Галлиполи.

В конце войны фашист Жаботинский потребовал создать еврейское государство, но британцы не желали расставаться со своей палестинской колонией. Поэтому они воздержались от выполнения своих обязательств по созданию «национального очага», но не более того. В 1920 году часть палестинцев под предводительством Изз аль-Дина аль-Кассама (куратора вооруженного крыла современного ХАМАСа - бригад аль-Кассама) восстала и устроила жестокую расправу над еврейскими иммигрантами, а еврейское ополчение приняло ответные меры. Это послужило началом израильско-палестинского конфликта. Лондон восстановил порядок, арестовав фанатиков, как джихадистов, так и евреев. А Жаботинского, в доме которого был обнаружен арсенал, приговорили к 15 годам тюрьмы.

Однако протестантское антиконформистское правительство Дэвида Ллойд Джорджа назначило Герберта Самуэля губернатором Палестины. По прибытии в Иерусалим он помиловал и освободил своего друга Жаботинского. Затем он назначил антисемита и будущего пособника Рейха, Мухаммеда Амина аль-Хусайни, верховным муфтием Иерусалима.

Затем Жаботинский был избран председателем Всемирной сионистской организации (ВСО). Но он возвращается в бывшую российскую империю, где Симон Петлюра только что создал Народную украинскую республику. Жаботинский и Петлюра подписывают тайное соглашение об отторжении территорий у большевиков на востоке и у анархистов Нестора Махно на юге (современная Новороссия). Петлюра был ярым антисемитом, а его люди устраивали массовые убийства еврейских семей и деревень в своей собственной стране. Петлюра был сторонником украинских интегральных националистов и их лидера Дмитрия Донцова, который впоследствии стал администратором Института Рейнхарда Гейдриха, ответственного за осуществление «окончательного решения еврейского вопроса» [1].

Когда распространился слух, что Жаботинский заключил союз с «убийцами евреев», Всемирная сионистская организация вызвала его для объяснений. Но он предпочел отказаться от своих общественных обязанностей и не отвечать на заданные вопросы. Затем он создал Альянс сионистов-ревизионистов (в основном в польской и латышской диаспоре) и его военизированное формирование Бетар. Он отвернулся от Британской империи и проникся симпатией к фашистской Италии. При поддержке дуче Бенито Муссолини он основал под Римом военную академию для Бетара.

В 1936 году Жаботинский разработал «план эвакуации» евреев Центральной и Восточной Европы в Палестину. Он заручился поддержкой главы польского государства, маршала Юзефа Пилсудского, и его министра иностранных дел Юзефа Бека. А также регента Венгрии адмирала Миклоша Хорти и премьер-министра Румынии Георге Тэтэреску. Этот план так и не был осуществлен, поскольку евреи Центральной и Восточной Европы были напуганы сподвижниками Жаботинского, а Британская империя выступала против массовой эмиграции в Палестину. В итоге, Хаим Вейцман, тогдашний президент Всемирной сионистской организации, заявил, что Жаботинский был причастен к нацистскому франко-польскому плану депортации евреев на Мадагаскар.

Именно в этот период Владимир Жаботинский пророчил Холокост перед изумленной еврейской аудиторией. По его словам, отказавшись от его плана эвакуации, диаспора спровоцирует всплеск насилия против неё. К всеобщему удивлению, именно это его сподвижники и осуществили: уничтожили миллионы евреев.

В 1939 году Жаботинский разработал план восстания евреев Палестины против Британской империи, который он направил в местную организацию сионистов-ревизионистов Иргун. Вторая мировая война вынудила отложить этот проект. Жаботинский поселился не в фашистской Италии, а в нейтральных Соединенных Штатах, где к нему присоединился один из его учеников, который впоследствии стал его личным секретарем. Это был Бенцион Нетаньяху - отец Бегьямина Нетаньяху.

Во время войны Владимир Жаботинский и Бенцион Нетаньяху сближаются с профессором философии из Чикаго Лео Штраусом. Последний тоже был еврейским фашистом. Он был вынужден покинуть Германию из-за нацистского антисемитизма, оставаясь при этом убежденным фашистом. Лео Штраус стал эталоном для неоконсерваторов США. Он создал собственную школу и уверял своих немногочисленных учеников после Второй мировой войны, что единственный способ для евреев предотвратить новый Холокост - обеспечить собственную диктатуру. Среди его учеников были Пол Вулфовиц и Эллиотт Абрамс, человек, который сейчас стоит за Биньямином Нетаньяху и который финансировал его «реформу институтов» этим летом.

Владимир Жаботинский умер в Нью-Йорке ы 1942 году. Давид бен Гурион противился переносу его праха в Израиль, но в 1964 году Премьер-министр Израиля, украинец Леви Эшколь, разрешил это сделать.

После мировой войны сионисты-ревизионист из Иргуна объявляют войну Британской империи из-за ограничения еврейской эмиграции в Палестину. Под командованием будущего Премьер-министра, белоруса Менахема Бегина, они организуют серию терактов, включая нападение на отель «Царь Давид», в результате которого погиб 91 человек, и резню в Дейр-Ясине, унесшую не менее сотни жизней.

В ноябре 1947 года Генеральная Ассамблея ООН принимает план разделения Палестины на две зоны - еврейскую и арабскую - с целью создания двунационального государства. Воспользовавшись медлительностью межправительственной организации, 14 мая 1948 года Давид бен Гурион в одностороннем порядке провозглашает Государство Израиль. Арабские государства отвечают оружием, а еврейские военизированные формирования начинают изгнание 750 000 палестинцев - Накбу. Обеспокоенная столь стремительным развитием событий, Генеральная Ассамблея поручает шведскому эмиссару графу Фольке Бернадотту провести демаркацию двух федеративных государств. Но 17 сентября 1948 года сионисты-ревизионисты из Лехи (известные как «группа Штерна») под руководством другого будущего премьер-министра, белоруса Ицхака Шамира, убивают его. Все они были осуждены израильским судом. Министр иностранных дел, украинец Моше Шерток (или Шаретт), обращается к Генеральной Ассамблее с просьбой о принятии Израиля в члены ООН. Он «заявляет, что Государство Израиль настоящим принимает без оговорок обязательства, вытекающие из Устава Организации Объединенных Наций, и обязуется соблюдать их с того дня, когда оно станет членом Организации Объединенных Наций». В соответствии с этими четкими условиями Израиль 11 мая 1949 года становится членом ООН. В последующие дни Иегошуа Коэн, убийца графа Бернадотта, незаметно выходит из тюрьмы. Он становится телохранителем Премьер-министра Давида бен Гуриона.

С 1955 по 1965 год Ицхак Шамир руководит одним из отделов "Моссада" - внешней секретной службой нового государства. Без согласования с руководством он участвует в создании секретной полиции шаха Ирана - Савак. В ней около 200 его подопечных наряду с бывшими нацистами обучают иранцев методам пыток [2].

Затем в 1979 году, пока он ведёт переговоры с Египтом о Кэмп-Дэвидских соглашениях, он перебрасывает людей, которых отправил в Иран, в Конго . Вероятно, при поддержке ЦРУ США они руководили тайной полицией Моботу Сесе Секо. Он отправляется туда, чтобы проверить их работу.

В период холодной войны Ицхак Шамир также оказывает помощь тайваньской диктатуре [3].

А в США без их ведома он создаёт в Нью -Йорке террористическую группу "Лига защиты евреев" под руководством рабби Меира Кахане [4]. Он руководит кампанией по эмиграции советских евреев в Израиль и нападениями на советскую делегацию в ООН и миссию Организации освобождения Палестины.

Он вступает в союз с Южной Африкой [5]. Участвует в создании "бантустанов", африканских псевдогосударств, которые позволили Южной Африке больше не рассматривать свое черное население как граждан, а как эмигрантов; модель, которую ""сионисты-ревизионисты"" позже применят к палестинцам. Продолжая в том же духе, он добивается финансирования Израилем исследований, проводимых медицинским персрналом президента Питера Ботта под руковоством Вутера Бассона. Бассон во главе 200 специалистов в области медицины намеревается создать болезни, поражающие только чернокожих и арабов (Project Coast [6]) [7].

Продолжая свою преступную деятельность, он поддерживает Родезию [8] и борьбу против независимости португальских колоний Мозамбика и Анголы.

В Гватемале Ицхак Шамир сближается с диктатором генералом Риосом Монттом. Он не ограничивается поставками оружия, но и курирует его тайную полицию. Он создаёт институт информатики, который осуществляет контроль за потреблением воды и электричества и таким образом позволяет обнаружить и локализовать подпольную деятельность. Он объединяет народ майя в кибуцы, так чтобы заставить их работать и наблюдать за ними не вводя аграрный режим. Пользуясь защитой, Риосс Монтт уничтожает 250 000 человек [9]. Эту модель сионисты-ревизионисты хотят применить и к палестинцам.

Отношения между Израилем и Соединенными Штатами по вопросу гватемальского эксперимента осуществлялись через посредство Эллиота Абрамса. В период холдной войны сионисты-ревизионисты действовали не в интересах западного лагеря. Они использовали любые возможности, чтобы делать то, что всегда делал Владимир Зеев Жаботинский: осуществлять власть силой, не обращая ни на кого внимания.

В конце холодной войны президент Буш-старший организовал Мадридскую конференцию, чтобы окончательно решить израильско-палестинский вопрос. На этой конференции израильская делегация, возглавляемая Ицхаком Шамиром, ставшим впоследствии Премьер-министром, требует отмены резолюции 3397 Генеральной Ассамблеи ООН [10], прежде чем продолжить дебаты. Конференция подтвердила, что "сионизм является одной из форм расизма и расовой дискриминации". С открытым сердцем мы призываем арабских руководителей сделать мужественный шаг и ответить на наш призыв к миру",- величественно провозгласил Шамир. Стремясь достичь согласия, Генеральная Ассамблея подчинилась. Однако обманув своих собеседников, Израиль не примет на себя никаких обязательств и даже сделает всё, чтобы не допустить Джорджа Буша на второй срок президентства.

Прежде чем закончить, я хотел бы сказать несколько слов о личностях, вовлеченных в этот механизм сегодня.

Альянс украинских сионистов-ревизионистов и интегральных националистов формируется после развала Советского Союза. Мафиозный олигарх Игорь Коломойский вовлекает в политику молодого юмориста Владимира Зеленского и одновременно финансирует интегральных националистов, осаждающих и обстреливающих русскоязычное население Донбасса. Отказник Натан Щаранский и бывший министр Ариэль Шарон организуют встречи мировых еврейских деятелей с кабинетом украинского президента. А тем временем Владимир Зеленский поручает командование двумя батальонами в Мариуполе и Бахмуте Андрею Билецкому – «белому фюреру».

19 июля 2018 года по инициативе сионистов-ревизионистов Кнессет принимает закон, провозглашающий Израиль еврейским государством, единственным официальным языком которого является иврит, а столицей - объединенный Иерусалим. Еврейские поселения на палестинской территории признаются отвечающими национальным интересам.

Четыре года спустя Биньямин Нетаньяху формирует коалиционное правительство совместно с последователями раввина Кахане. В 2022 году Итамар Бен-Гвир, председатель партии Оцма Йехудит (Еврейская партия власти), заявил, что намерен изгнать арабов из Палестины. Члены его партии совершают нападение на деревню Хувара на Западном берегу в феврале 2023 года, за семь месяцев до атаки палестинцев 7 октября. За несколько часов они сжигают сотни автомобилей и 36 домов. Они нападают на жителей, ранив 400 человек и убив одного человека на глазах у израильской армии, которая окружила деревню, но не вмешалась в их злодеяния.

Приведённая краткая история показывает, что нет ни израильско-арабской проблемы, ни украинско-российской, а есть колоссальная проблема, связанная с идеологией, которая в разных местах и в разные времена сеяла только страдания и смерть. Мы должны открыть глаза и больше не допускать, чтобы нас дурачили с помощью акций под чужим флагом и прочей чепухи.