«Конференция за победу Израиля - поселения приносят безопасность: возвращение в сектор Газа и северную Самарию» была не просто встречей еврейских супрематистов. Раввин, приговоренный в Израиле к пожизненному заключению за свои преступления, выступал на ней от имени приверженцев группы Штерн, убивавшей британских руководителей подмандатной Палестины. Это было объявлением войны англосаксам. Приняв участие в этом мероприятии, Премьер-министр Биньямин Нетаньяху бросил вызов Вашингтону и Лондону. Президент Джо Байден незамедлительно запретил сбор средств и денежные переводы этим экстремистам. Это первый случай, когда Соединенные Штаты ввели санкции против израильтян.
Конференция за победу Израиля
Две недели назад в Иерусалимском международном конференц-центре было организовано торжественное собрание с участием звезд эстрады. Оно называлось «Конференция за победу Израиля - поселения приносят безопасность: возвращение в сектор Газа и северную Самарию». В нём приняли участие 12 действующих министров, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Однако ни один политический деятель, даже министр безопасности Итамар Бен Гвир, не удостоился таких бешеных оваций, какими встретили раввина Узи Шарбафа, ключевую фигуру в израильских дебатах, хотя и неизвестную за рубежом. Своим присутствием он возродил в участниках надежду на искупление греха, которым, по их мнению, является вывод еврейских поселений из Газы в 2005 году.
Сразу после собрания Яаков Марги (партия ШАС), министр социального обеспечения и социальных дел, заявил, что его коллегам следовало бы подумать, прежде чем идти в этот цирк.
Лидер оппозиции Яир Лапид выразил сожаление по поводу того, что Биньямин Нетаньяху, «который когда-то был в центре национального лагеря, теперь бесцельно тащится за экстремистами», «достиг дна».
Генерал Бенни Ганц заявил, что конференция - это «оскорбление израильского общества в военное время. Она подрывает нашу легитимность в мире и усилия по созданию основы для возвращения наших заложников». Комментируя участие премьер-министра, он продолжил: «Тот, кто танцует и разделяет, ничего не решает, а тот, кто молчит и позволяет собой руководить, не является руководителем».
На следующий день президент Джо Байден, словно испугавшись возвращения старого демона, подписал указ, запрещающий ряду экстремистских поселенцев посещать Соединенные Штаты, и прежде всего запрещающий сбор средств и денежные переводы людям раввина Узи Шарбафа. Эти санкции действуют не только в США, но и распространяются на все иностранные банки, имеющие интересы в Соединенных Штатах, иными словами, на весь политический Запад [1].
Более того, администрация Байдена, которая до сих пор скрытно поддерживала бойню в Газе, поставляя снаряды и другие боеприпасы, теперь начала искать пути выхода из кризиса. Госсекретарь Энтони Блинкен отправился в новое турне по столицам региона, на этот раз с предложениями.
Почему же появление раввина Узи Шарбафа в центре внимания вызвало такую реакцию? Чтобы понять это, нам нужно вернуться в 1922 год. В сионистском ревизионистском движении существовала еще более фанатичная группа, которая без колебаний нападала на англосаксов.
Группа Штерна
Сионисты-ревизионисты - это преемники Владимира Зеэва Жаботинского, украинского фашиста, который в 1922 году заключил союз с украинскими интегральными националистами Симоном Петлюрой и Дмитро Донцовым против советской власти. Во время этого союза интегральные националисты массово уничтожили не только украинских анархистов и украинских коммунистов, но и десятки тысяч украинских евреев. Отказавшись объяснить свои действия, Жаботинский подал в отставку с поста директора Всемирной сионистской организации и создал Альянс сионистов-ревизионистов. При поддержке дуче Бенито Муссолини он основал в Италии военизированное фашистское формирование Бетар.
В конце Второй мировой войны сионисты-ревизионисты продолжили осуществление своей фашистской мечты, но теперь уже без помощи итальянских коллег. Они отмежевались от еврейских отрядов самообороны в Палестине Хаганы, и создали свою собственную вооружённую организацию Иргун [2].
В письме в New York Times Альберт Эйнштейн, Ханна Арендт и ряд других еврейских деятелей сравнили Иргун с фашистскими и нацистскими формированиями [3].
Сам Иргун дал начало Лехи (известной как Группа Штерна или, согласно британской полиции, Банда Штерна [4]). Эта группа имела прямые связи с польским фашистским правительством (Авраам Штерн принимал участие в первой версии «Мадагаскарского плана»). Штерн был арестован британцами вместе с лидерами своей группы в начале Второй мировой войны, но освобожден, когда польское правительство было восстановлено в изгнании в Лондоне. Лехи возобновила контакты с итальянскими фашистами, а затем предложила нацистам помочь изгнать евреев из Европы в Палестину. После некоторых колебаний нацисты отказались. В первые два года войны Лехи усилила свои нападки на британцев и левых евреев. Авраам Штерн был убит британским офицером из CID в феврале 1942 года. Лехи была реорганизована Ицхаком Шамиром, который расправился со своими соперниками.
В 1944 году Лехи возобновила свои нападения на британцев. Ей не удалось ликвидировать Верховного комиссара в Палестине Гарольда Макмайкла, но зато удалось убить министра колоний лорда Мойна.
Давид Бен Гурион, сохранивший лояльность британцам, начал кампанию Хаганы, чтобы пресечь действия Иргуна и Лехи. Многие из их членов были арестованы. Однако в 1945 году Бен-Гурион тайно заключил соглашение с сионистами-ревизионистами - Еврейским движением восстания. Этот союз продлился недолго. Лехи организовала нападение на секретариат британского правительства подмандатной Палестины и его военное командование, которые располагались в отеле Царь Давид. В результате нападения погиб 91 человек, еще 46 получили ранения. Лехи не прекратила свою террористическую деятельность после ареста Ицхака Шамира. Напротив, она расширила свою деятельность до Лондона и продолжала её до тех пор, пока британцы не вышли из Палестины. После этого она стала атаковать арабов и устроила резню в Дейр-Ясине.
Иргун и Лехи были в конечном итоге включены в состав Армии обороны Израиля во время провозглашения в одностороннем порядке государства Израиль. Организация Объединенных Наций направила шведского графа Фольке Бернадотта для определения границ двух государств - еврейского и арабского. Однако Ицхак Шамир организовал его убийство [5]. Оно было осуществлено Иегошуа Коэном. Также был убит Андре Серо, французский полковник голубых касок, а на его место пришел Пьер Гайссе (дед автора этой статьи). После этого сионисты-ревизионисты сменили название и создали новую партию Герут, председателем которой стал Менахем Бегин.
В 1952 году Иегошуа Коэн основал кибуц Сде Бокер. Когда в следующем году премьер-министр Давид бен Гурион присоединился к кибуцу, Иегошуа Коэн стал его телохранителем.
Еврейское подполье
В дальнейшем от группы Штерна не осталось и следа. Однако после Шестидневной войны Блок верных (Гуш Эмуним) выдвинул идею о том, что Яхве даровал евреям всю Палестину. Поэтому они не только имеют право занять её, но и обязаны это сделать, чтобы пророчество исполнилось. Это движение развивалось вокруг рабби Цви Иегуды Кука. Он поучал, что первые светские израильтяне действительно начали работу, но только религиозные знали направление и могли её осуществить.
Именно в этом контексте Иегуда Эцион, сын члена банды, воссоздал группу Штерн. Он использовал тот же логотип: кулак с двумя поднятыми пальцами. Новое название: Еврейское подполье. После Кэмп-Дэвидских соглашений, подписанных в 1978 году бывшим братом-мусульманином Анваром Садатом и сионистом-ревизионистом Менахемом Бегином, она была официально оформлена. Она выступала против передачи Израилем Синая Египту. В её составе было две ячейки. Первая, возглавляемая самим Иегудой Эционом, ставила своей целью разрушить Купол Скалы в центре мечети Аль-Акса и восстановить Храм в Иерусалиме. Вторая ставила своей целью сеять террор среди арабских антиколониалистов.
Раввин Узи Шарбаф стал лидером Еврейского подполья. В 1984 году израильские суды приговорили его к пожизненному заключению за участие в серии кровавых терактов против палестинцев. В 1991 году он был освобожден двумя сионистами-ревизионистами, президентом Хаимом Герцогом и премьер-министром Ицхаком Шамиром.
Его присутствие и громогласный приём, оказанный ему тысячами активистов, вызвали опасения о возвращении сионистского терроризма против англосаксов. Реакция Вашингтона показывает, что судя по его глазам, то, что этот лидер испытывает, когда его жертвами становятся представляющие для него угрозу арабы, подлежит осуждению.
Эдуард Феоктистов
[1] Executive Order on Imposing Certain Sanctions on Persons Undermining Peace, Security, and Stability in the West Bank, White House, February 1, 2024.
[2] Irgun: Revisionist Zionism, 1931-1948, Gerry van Tonder, Pen & Sword Military (2019).
[3] «New Palestine Party. Visit of Menachen Begin and Aims of Political Movement Discussed», The New York Times, Décembre 4, 1948.
[4] The Stern Gang. Ideology, Politics and Terror, 1940-1949, Joseph Heller, Routledge (1995).
[5] Bernadotte in Palestine, 1948: A Study in Contemporary Humanitarian Knight, Amitzur Ilan, Macmillan (1989).
Оставайтесь на связи
Следите за нами в социальных сетях
Subscribe to weekly newsletter