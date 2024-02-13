Конференция за победу Израиля

Две недели назад в Иерусалимском международном конференц-центре было организовано торжественное собрание с участием звезд эстрады. Оно называлось «Конференция за победу Израиля - поселения приносят безопасность: возвращение в сектор Газа и северную Самарию». В нём приняли участие 12 действующих министров, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Однако ни один политический деятель, даже министр безопасности Итамар Бен Гвир, не удостоился таких бешеных оваций, какими встретили раввина Узи Шарбафа, ключевую фигуру в израильских дебатах, хотя и неизвестную за рубежом. Своим присутствием он возродил в участниках надежду на искупление греха, которым, по их мнению, является вывод еврейских поселений из Газы в 2005 году.

Сразу после собрания Яаков Марги (партия ШАС), министр социального обеспечения и социальных дел, заявил, что его коллегам следовало бы подумать, прежде чем идти в этот цирк.

Лидер оппозиции Яир Лапид выразил сожаление по поводу того, что Биньямин Нетаньяху, «который когда-то был в центре национального лагеря, теперь бесцельно тащится за экстремистами», «достиг дна».

Генерал Бенни Ганц заявил, что конференция - это «оскорбление израильского общества в военное время. Она подрывает нашу легитимность в мире и усилия по созданию основы для возвращения наших заложников». Комментируя участие премьер-министра, он продолжил: «Тот, кто танцует и разделяет, ничего не решает, а тот, кто молчит и позволяет собой руководить, не является руководителем».

На следующий день президент Джо Байден, словно испугавшись возвращения старого демона, подписал указ, запрещающий ряду экстремистских поселенцев посещать Соединенные Штаты, и прежде всего запрещающий сбор средств и денежные переводы людям раввина Узи Шарбафа. Эти санкции действуют не только в США, но и распространяются на все иностранные банки, имеющие интересы в Соединенных Штатах, иными словами, на весь политический Запад [1].

Более того, администрация Байдена, которая до сих пор скрытно поддерживала бойню в Газе, поставляя снаряды и другие боеприпасы, теперь начала искать пути выхода из кризиса. Госсекретарь Энтони Блинкен отправился в новое турне по столицам региона, на этот раз с предложениями.

Почему же появление раввина Узи Шарбафа в центре внимания вызвало такую реакцию? Чтобы понять это, нам нужно вернуться в 1922 год. В сионистском ревизионистском движении существовала еще более фанатичная группа, которая без колебаний нападала на англосаксов.

Группа Штерна

Сионисты-ревизионисты - это преемники Владимира Зеэва Жаботинского, украинского фашиста, который в 1922 году заключил союз с украинскими интегральными националистами Симоном Петлюрой и Дмитро Донцовым против советской власти. Во время этого союза интегральные националисты массово уничтожили не только украинских анархистов и украинских коммунистов, но и десятки тысяч украинских евреев. Отказавшись объяснить свои действия, Жаботинский подал в отставку с поста директора Всемирной сионистской организации и создал Альянс сионистов-ревизионистов. При поддержке дуче Бенито Муссолини он основал в Италии военизированное фашистское формирование Бетар.

В конце Второй мировой войны сионисты-ревизионисты продолжили осуществление своей фашистской мечты, но теперь уже без помощи итальянских коллег. Они отмежевались от еврейских отрядов самообороны в Палестине Хаганы, и создали свою собственную вооружённую организацию Иргун [2].

В письме в New York Times Альберт Эйнштейн, Ханна Арендт и ряд других еврейских деятелей сравнили Иргун с фашистскими и нацистскими формированиями [3].

Сам Иргун дал начало Лехи (известной как Группа Штерна или, согласно британской полиции, Банда Штерна [4]). Эта группа имела прямые связи с польским фашистским правительством (Авраам Штерн принимал участие в первой версии «Мадагаскарского плана»). Штерн был арестован британцами вместе с лидерами своей группы в начале Второй мировой войны, но освобожден, когда польское правительство было восстановлено в изгнании в Лондоне. Лехи возобновила контакты с итальянскими фашистами, а затем предложила нацистам помочь изгнать евреев из Европы в Палестину. После некоторых колебаний нацисты отказались. В первые два года войны Лехи усилила свои нападки на британцев и левых евреев. Авраам Штерн был убит британским офицером из CID в феврале 1942 года. Лехи была реорганизована Ицхаком Шамиром, который расправился со своими соперниками.

В 1944 году Лехи возобновила свои нападения на британцев. Ей не удалось ликвидировать Верховного комиссара в Палестине Гарольда Макмайкла, но зато удалось убить министра колоний лорда Мойна.

Давид Бен Гурион, сохранивший лояльность британцам, начал кампанию Хаганы, чтобы пресечь действия Иргуна и Лехи. Многие из их членов были арестованы. Однако в 1945 году Бен-Гурион тайно заключил соглашение с сионистами-ревизионистами - Еврейским движением восстания. Этот союз продлился недолго. Лехи организовала нападение на секретариат британского правительства подмандатной Палестины и его военное командование, которые располагались в отеле Царь Давид. В результате нападения погиб 91 человек, еще 46 получили ранения. Лехи не прекратила свою террористическую деятельность после ареста Ицхака Шамира. Напротив, она расширила свою деятельность до Лондона и продолжала её до тех пор, пока британцы не вышли из Палестины. После этого она стала атаковать арабов и устроила резню в Дейр-Ясине.

Иргун и Лехи были в конечном итоге включены в состав Армии обороны Израиля во время провозглашения в одностороннем порядке государства Израиль. Организация Объединенных Наций направила шведского графа Фольке Бернадотта для определения границ двух государств - еврейского и арабского. Однако Ицхак Шамир организовал его убийство [5]. Оно было осуществлено Иегошуа Коэном. Также был убит Андре Серо, французский полковник голубых касок, а на его место пришел Пьер Гайссе (дед автора этой статьи). После этого сионисты-ревизионисты сменили название и создали новую партию Герут, председателем которой стал Менахем Бегин.

В 1952 году Иегошуа Коэн основал кибуц Сде Бокер. Когда в следующем году премьер-министр Давид бен Гурион присоединился к кибуцу, Иегошуа Коэн стал его телохранителем.

Еврейское подполье

В дальнейшем от группы Штерна не осталось и следа. Однако после Шестидневной войны Блок верных (Гуш Эмуним) выдвинул идею о том, что Яхве даровал евреям всю Палестину. Поэтому они не только имеют право занять её, но и обязаны это сделать, чтобы пророчество исполнилось. Это движение развивалось вокруг рабби Цви Иегуды Кука. Он поучал, что первые светские израильтяне действительно начали работу, но только религиозные знали направление и могли её осуществить.

Именно в этом контексте Иегуда Эцион, сын члена банды, воссоздал группу Штерн. Он использовал тот же логотип: кулак с двумя поднятыми пальцами. Новое название: Еврейское подполье. После Кэмп-Дэвидских соглашений, подписанных в 1978 году бывшим братом-мусульманином Анваром Садатом и сионистом-ревизионистом Менахемом Бегином, она была официально оформлена. Она выступала против передачи Израилем Синая Египту. В её составе было две ячейки. Первая, возглавляемая самим Иегудой Эционом, ставила своей целью разрушить Купол Скалы в центре мечети Аль-Акса и восстановить Храм в Иерусалиме. Вторая ставила своей целью сеять террор среди арабских антиколониалистов.

Раввин Узи Шарбаф стал лидером Еврейского подполья. В 1984 году израильские суды приговорили его к пожизненному заключению за участие в серии кровавых терактов против палестинцев. В 1991 году он был освобожден двумя сионистами-ревизионистами, президентом Хаимом Герцогом и премьер-министром Ицхаком Шамиром.

Его присутствие и громогласный приём, оказанный ему тысячами активистов, вызвали опасения о возвращении сионистского терроризма против англосаксов. Реакция Вашингтона показывает, что судя по его глазам, то, что этот лидер испытывает, когда его жертвами становятся представляющие для него угрозу арабы, подлежит осуждению.