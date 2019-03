Het is niet alleen de maffia die losgeld eist in ruil voor zijn «bescherming». «De rijke landen die wij beschermen» - waarschuwde president Donald Trump in een dreigende toespraak in het Pentagon - «zijn allemaal op de hoogte gebracht. Ze zullen moeten betalen voor onze bescherming ».

President Trump - onthult Bloomberg [1] - zal het plan «Kosten Plus 50%» presenteren, dat de volgende criteria bevat: de geallieerde landen die Amerikaanse troepen op hun grondgebied onderbrengen, moeten hun totale kosten dekken en de VS een aanvulling betalen van 50% in ruil voor het "voorrecht" om hen te huisvesten en daardoor te genieten van hun "bescherming".

Het plan vereist ook dat de opvanglanden de salarissen betalen van de Amerikaanse militairen en de kosten van het beheer van het vliegtuig en oorlogsschepen die de Verenigde Staten in dat land houden. Italië moet daarom niet alleen de salarissen betalen van ongeveer 12.000 Amerikaanse militaire werknemers gestationeerd op hun grondgebied, maar ook de beheerskosten voor de F-16-jagers en andere vliegtuigen die door de VS worden ingezet op Aviano en Sigonella. Hieraan moeten de kosten van de zesde vloot in Gaeta worden toegevoegd. Volgens diezelfde eis zullen we ook moeten betalen voor het management van Camp Darby, het grootste Amerikaanse arsenaal buiten het thuisland, en voor het onderhoud van de Amerikaanse kernwapens die zijn opgeslagen in Aviano en Ghedi.

We weten niet hoeveel de Verenigde Staten van plan zijn Italië en de andere Europese landen, die hun militaire strijdkrachten opvangen, te belasten, omdat we niet eens weten hoeveel ze op dit moment betalen. Deze gegevens worden toegedekt door Secret-Defense. Volgens een onderzoek van de Rand Corporation gaan de Europese NAVO-leden uit van de gemiddelde lading van 34% van de kosten van de Amerikaanse troepen en bases die op hun grondgebied aanwezig zijn. Maar we weten niet hoeveel van de jaarlijkse kosten ze momenteel aan de VS betalen. De enige schatting - 2,5 miljard dollar - werd 17 jaar geleden gemaakt.

Het door Italië betaalde bedrag is daarom ook geheim. We hebben alleen informatie over bepaalde posten - bijvoorbeeld de tientallen miljoenen euro’s die zijn uitgegeven om de luchthavens van Aviano en Ghedi aan te passen aan de behoeften van de Amerikaanse F-35-jagers en de nieuwe B61-12-kernbommen die de VS zullen inzetten in Italië in 2020, plus ongeveer 100 miljoen euro voor het werk op de luchtmachtbasis in Sigonella, dat ook door Italië moet worden betaald. Bij Sigonella wordt alleen het Nas I, het administratieve en recreatieve gebied, uitsluitend gefinancierd door de VS, terwijl Nas II, de operationele afdelingen - de duurste - worden gefinancierd door de NAVO, en dus ook door Italië.

In ieder geval is het zeker - waarschuwt een onderzoeker van de Rand Corp - dat met het "Kosten Plus 50" -plan de kosten voor de geallieerden "omhoog zullen schieten". Er is sprake van een stijging van 600%. Dit zal worden toegevoegd aan de gebruikelijke militaire uitgaven, die in Italië ongeveer 70 miljoen euro per dag bereiken, en binnenkort oplopen tot ongeveer 100 miljoen euro volgens de afspraken die zijn gemaakt door opeenvolgende Italiaanse regeringen op het NAVO-hoofdkwartier.

Dit is publiek geld dat uit onze zakken wordt getrokken, afgetrokken van productieve investeringen en sociale uitgaven. Maar het is mogelijk dat Italië minder zou kunnen betalen voor de Amerikaanse troepen en bases die op zijn grondgebied worden ingezet. De «Kosten Plus 50» in feite heeft plannen voor een «goed gedragbonus» in het voordeel van die «bondgenoten die dicht bij de Verenigde Staten staan, door te doen wat hen wordt gevraagd».

We zijn er zeker van dat Italië zal profiteren van een sterke reductie omdat het van regering tot regering altijd dicht achter de Verenigde Staten heeft gevolgd, laatstelijk door troepen en gevechtsvliegtuigen naar Oost-Europa te sturen onder het voorwendsel van de «Russische dreiging» en door voorstander te zijn van het Amerikaanse plan om het INF-Verdrag te begraven om in Europa, inclusief Italië, locaties voor het richten van nucleaire raketten op Rusland. Aangezien dit de doelen zijn van mogelijke represailles, zullen we de ’bescherming’ van andere Amerikaanse troepen en bases nodig hebben. Waarvoor we moeten betalen, maar nog steeds met de reductiebonus.