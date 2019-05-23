Washington El-Kaide’nin Şam’a yönelik suçlamalarına yeniden sarılıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümetinin (« Esad rejimi » olarak adlandırılan) halkının isyanını kimyasal silah kullanarak bastırdığına ilişkin iddialarını sürdürüyor.

Bakanlık yaptığı açıklamada [1] 19 Mayıs 2019’da İdlib’te gerçekleştirildiği iddia edilen benzer bir saldırıyı araştırıyor. Aktardığı suçlama, Hayat Tahrir el-Şam (halen El Kaide’nin İdlib’de anıldığı isim) [fotoğraf] tarafından dile getirildi. Bu grubun ismi, hedefinin sadece Suriye Arap Cumhuriyetini değil ama bölgedeki tüm hükümetleri devirmek olduğunu ortaya koyuyor. Gerçekten de « Levant Kurtuluş Örgütü » anlamına gelmektedir (yani Türkiye’nin Anadolusu, İsrail, Ürdün, Irak Mezapotamyası ve Suriye).

Dışişleri Bakanlığı yaptığı aynı açıklamada, kimyasal saldırıların hiçbir zaman Şam tarafından değil ama özelikle Beyaz Kasklıların yardımıyla cihatçılar tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin Rusya ve Suriye’nin suçlamalarına cevap vermektedir. Bakanlığa göre, yayınlanan çok sayıda kanıta karşın bir dezenformasyon söz konusudur.

Dışişleri Bakanlığı son olarak, BM’ye göre, « Esad rejimi »nin kimyasal silahla gerçekleştirildiği kanıtlanan hemen hemen tüm saldırıları bizzat gerçekleştirdiğini hatırlatıyor. Bu tespit yanlıştır. Bakanlık, izledikleri yöntem nedeniyle raporları Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmeyen ve tasfiye edilen Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ve BM’nin ortak soruşturma mekanizmasına göndermede bulunmaktadır.