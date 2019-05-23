Voltaire İletişim Ağı

Washington El-Kaide’nin Şam’a yönelik suçlamalarına yeniden sarılıyor

Voltaire İletişim Ağı
+

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümetinin (« Esad rejimi » olarak adlandırılan) halkının isyanını kimyasal silah kullanarak bastırdığına ilişkin iddialarını sürdürüyor.

Bakanlık yaptığı açıklamada [1] 19 Mayıs 2019’da İdlib’te gerçekleştirildiği iddia edilen benzer bir saldırıyı araştırıyor. Aktardığı suçlama, Hayat Tahrir el-Şam (halen El Kaide’nin İdlib’de anıldığı isim) [fotoğraf] tarafından dile getirildi. Bu grubun ismi, hedefinin sadece Suriye Arap Cumhuriyetini değil ama bölgedeki tüm hükümetleri devirmek olduğunu ortaya koyuyor. Gerçekten de « Levant Kurtuluş Örgütü » anlamına gelmektedir (yani Türkiye’nin Anadolusu, İsrail, Ürdün, Irak Mezapotamyası ve Suriye).

Dışişleri Bakanlığı yaptığı aynı açıklamada, kimyasal saldırıların hiçbir zaman Şam tarafından değil ama özelikle Beyaz Kasklıların yardımıyla cihatçılar tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin Rusya ve Suriye’nin suçlamalarına cevap vermektedir. Bakanlığa göre, yayınlanan çok sayıda kanıta karşın bir dezenformasyon söz konusudur.

Dışişleri Bakanlığı son olarak, BM’ye göre, « Esad rejimi »nin kimyasal silahla gerçekleştirildiği kanıtlanan hemen hemen tüm saldırıları bizzat gerçekleştirdiğini hatırlatıyor. Bu tespit yanlıştır. Bakanlık, izledikleri yöntem nedeniyle raporları Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmeyen ve tasfiye edilen Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ve BM’nin ortak soruşturma mekanizmasına göndermede bulunmaktadır.

Çeviri
Osman Soysal

[1] « Utilisation présumée d’armes chimiques par le régime d’Assad », Réseau Voltaire, 21 mai 2019.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Kaynak : “Washington El-Kaide’nin Şam’a yönelik suçlamalarına yeniden sarılıyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 23 Mayıs 2019, www.voltairenet.org/article206567.html

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.

Venezüella, İran: Trump ve derin devlet
Suriye toplumu ve laiklik
Suriye toplumu ve laiklik
yazan Thierry Meyssan
An ve zamanda Avrupa Birliği
An ve zamanda Avrupa Birliği
yazan Thierry Meyssan
Rand Corp: Rusya nasıl yere yıkılır?
Rand Corp: Rusya nasıl yere yıkılır?
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 
Venezüella – Düzeltme
Venezüella – Düzeltme
Voltaire İletişim Ağı
 
Alfredo Jalife'den kim korkuyor?
Alfredo Jalife’den kim korkuyor?
Voltaire İletişim Ağı
 
Küresel askeri harcamanın lokomotifi ABD
Küresel askeri harcamanın lokomotifi ABD
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 
Jared Kushner ve « asrın anlaşması »
Jared Kushner ve « asrın anlaşması »
Voltaire İletişim Ağı
 
Zihinlerin fethi operasyonu
Zihinlerin fethi operasyonu
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 