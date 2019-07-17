Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с пятой годовщиной авиакатастрофы рейса MH17

5 лет назад – 17 июля 2014 г. в небе над восточной Украиной произошла катастрофа гражданского авиалайнера «Боинг» авиакомпании «Малайзия Эйрлайнз», выполнявшего рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, в которой погибло 298 человек.

К сожалению, эта трагедия стала инструментом нечистоплотной политической игры. С первых же часов, если не минут, как по отмашке, в СМИ, а затем из уст западных политических деятелей в адрес России и ее руководства посыпались обвинения в гибели ни в чем не повинных людей. Все рабочие версии обоих следствий, инициированных в связи с катастрофой – технического, призванного установить причины падения «Боинга», и уголовного, ведущегося для поиска конкретных лиц, виновных в случившемся, – выбирались исключительно под задачу обоснования обвинений России в причастности к катастрофе. Все факты, полученные в их ходе, трактовались только под одним – обвинительным – уклоном, а те, которые не вписывались в изначальную версию – молча отбрасывались или отвергались под надуманными предлогами. Россию также упрекают в недостаточно полном сотрудничестве со следствиями, в создании им препятствий.

Все мы знаем, что это не так. Российская сторона в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2166 всегда оказывала и будет оказывать содействие в установлении истины и привлечении к ответственности реальных, а не заранее назначенных виновников произошедшего.

Хотя Россию не допустили к участию в расследовании, она с первого дня трагедии взаимодействовала с Нидерландами, голландским Советом по вопросам безопасности, Совместной следственной группой (ССГ), предоставляя всю имеющуюся информацию по катастрофе МН17. Мы направили результаты натурного эксперимента, проведенного концерном «Алмаз-Антей», первичные радиолокационные данные, опровергающие возможность пуска ракеты с территории, на которой настаивало техническое расследование причин катастрофы, а теперь и ССГ, впервые в истории рассекретили по просьбе следователей документацию по характеристикам ракет ЗРК «Бук», доказали украинскую принадлежность ракеты, сбившей, по версии ССГ, самолет, и многое другое. К нашему сожалению, все эти уникальные данные упорно игнорируются в рамках следственных процедур и попросту замалчиваются в ходе информационных мероприятий ССГ, которые все более напоминают пропагандистские политические шоу.

Доказательная база при этом основывается на весьма сомнительных источниках информации: социальные сети, плохого качества фотографии и видеоматериалы, ничем не подкрепленные данные украинских спецслужб, расследования якобы независимых блогеров. Неудивительно, что при таком подходе ССГ не сразу решилась допустить к расследованию Малайзию, которая, как это заметно по последним заявлениям официальных лиц этой страны и откликам в экспертном сообществе, не склонна спешить с обвинительными заключениями. Вызывает недоумение также и запрет публиковать какие-либо данные без одобрения всех участников Группы, включая Украину.

Этим легко объясняется отсутствие любых альтернативных версий случившегося, а также то, что по прошествии пяти лет убедительных успехов, вопреки озвученному недавно на пресс-конференции ССГ оптимизму, так и не было достигнуто.

В то же время в адрес Украины каких-либо обвинений в связи с незакрытием ей своего воздушного пространства в зоне над вооруженным конфликтом выдвинуто не было. Хотя этот факт уже стал предметом исков в ЕСПЧ против Украины.

Однако несмотря на предвзятое к себе отношение, у российской стороны готовность к сотрудничеству сохраняется. Убеждены, что путь к правде лежит только через диалог и сотрудничество.

Хотели бы отметить, что если бы следствие демонстрировало аналогичный настрой и своевременно прислушивалось к нашей критике и в полной мере учитывало наши предложения, то качество как технического, так и уголовного расследований можно было бы существенным образом улучшить.

Россия не понаслышке знает, как непросто пережить подобную тяжкую утрату, наши граждане неоднократно становились жертвами авиационных происшествий. Мы хорошо помним трагедию над Черным морем 2001 г., когда самолет авиакомпании «Сибирь» был сбит ракетой «земля-воздух», выпущенной украинскими военными.

При этом нидерландские власти, как это ни прискорбно звучит, все более злоупотребляют чувствами и горем родственников погибших рейса МН17 и, взывая к принципам справедливости и наказания виновных, используют их ассоциации и объединения как своего рода таран для продавливания в мировом общественном мнении тезисов о причастности России и необходимости возложить именно на нашу страну ответственность по выплате соответствующих компенсаций.

Уверены, что только по-настоящему деполитизированный и профессиональный подход к расследованию позволит окончательно установить причину случившегося и добраться до истины.

Призываем Совместную следственную группу сосредоточиться на основной своей задаче – беспристрастном анализе всех имеющихся в ее распоряжении данных для установления истинных причин случившегося и поиске настоящих виновных в этой трагедии. То, как велось ранее и продолжает вестись сейчас расследование, не позволяет нам говорить о его беспристрастности и независимости. Качество так называемых «доказательств», демонстрируемых в ходе пресс-конференций ССГ, свидетельствует скорее об обратном – нацеленности на подгонку фактов, а если называть вещи своими именами – домыслов и фальшивок – под определенную изначально принятую версию с обвинительным уклоном в сторону России.