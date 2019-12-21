Rumsfeld/Cebrowski stratejisi Pentagon’un misyonunu kapitalizmin küreselleşmesine uyarlamayı öngörmektedir. Bunun sonucu olarak, genişletilmiş Ortadoğu’dan başlayarak dünyanın birçok bölgesindeki devlet yapılarının « yapıcı kaos » yararına yıkılması gerekmektedir. Bu, Georges Bush tarafından duyurulan, Barack Obama tarafından sürdürülen ve Donald Trump tarafından mahkum edilen « bitmeyen savaş »tır.

29 NATO ülkesi, Londra Deklarasyonu [1] ile « Afganistan’ın uzun vadeli güvenliğine ve istikrarına olan bağlılıklarını » yineledi. Bir hafta sonra Washington Post, Haber Alma Özgürlüğü Yasası’na (birkaç yıl sonra siyasi ortamın uygunluğuna göre işlediği günahlardan kurtulmak için kullanılan) dayanarak, « ABD yetkililerinin Afganistan’daki savaş konusunda halkı aldattıklarını ortaya koyan » 2 000 sayfalık belge üzerindeki gizliliği kaldırtmayı başardı [2]. Özet olarak, 18 yıldır süre giden bir savaşın ekonomik dahil feci etkilerini gizlediler.

Ortaya çıkan en ilginç veri ekonomik maliyetlere ilişkin olanlardır. Savaş operasyonları için 1.500 milyar dolar harcanmıştır ki bu rakam « şeffaf değildir » yani başka bir deyişle gerçek tutarın altındadır: hiç kimse gizli servislerin savaşta ne kadar harcadığını ya da savaş için işe alınan paralı askerlerin, contractors’ların (halen 6.000 civarında) gerçek maliyetini bilmemektedir.

« Savaş ödünç parayla finanse edildiği » için, tahakkuk eden faiz 500 milyar dolar kadar çıkmakta ve söz konusu harcamayı 2 000 milyar dolara kadar yükseltmektedir. Buna başka kalemler de eklenmektedir: Afgan kuvvetlerini eğitmek için 87 milyar, büyük bir bölümü « yolsuzluk ve başarısız olan projelerde kaybedilen » « yeniden inşa » için 54 milyar. Çok yükselen afyon üretimi gibi güzel bir sonuçla birlikte, « uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele » için ayrıca 10 milyar dolar harcanmıştır: Afganistan bugün dünya piyasasına eroinin % 80’ini sağlamaktadır.

Birikmeye devam eden faiz (2023 yılında 600 milyar tutarında olacak) ve devam eden operasyonların maliyeti ile birlikte bu harcama rahatlıkla 2 trilyonun üzerine çıkmaktadır. Bunun dışında ciddi yaralanmaları veya sakatlığı olan savaş gazileri için sağlanan tıbbi bakımın maliyeti de dikkate alınmalıdır. Bugüne kadar, Afganistan veya Irak’ta savaşanlar için, önümüzdeki 40 yıl içerisinde 1 400 milyar dolara kadar yükselecek olan, 350 milyar dolar harcanmıştır. Bunun yarısı Afganistan savaşı gazileri için harcandığına göre, savaşın ABD’ye maliyeti yaklaşık olarak 3 000 milyar dolara yükselmektedir.

18 yıl süren savaştan ve tahmin edilemeyen sayıda sivil kayıptan sonra, askeri alandaki sonuç « Talibanların ülkenin büyük bir bölümünü kontrol etmesi ve Afganistan’ın mülteciler ve göçmenler için en büyük kaynak alanlarından biri olarak kalması »dır. Washington Post bu nedenle gizliliği kaldırılan belgelerin « Amerika’nın Afganistan’a barışı getirme ve ülkeyi yeniden inşa etme çabalarındaki yanlış adımların ve başarısızlıkların ham gerçekliği » ortaya koyduğu sonucuna varmaktadır.

Bu şekilde ABD yetkililerinin halkı nasıl « aldattıklarını » ortaya koyan saygın gazete, savaşı bir « Afganistan’a barışı getirme ve ülkeyi yeniden inşa etme çabası » olarak sunarak halkı bu kez kendisi aldatmaktadır. NATO’nun 2003’ten bu yana katıldığı, ABD’nin Afganistan’da yürüttüğü savaşın asıl amacı, özellikle Rusya ve Çin dikkate alındığında, Ortadoğu, Orta, Güney ve Doğu Asya arasındaki kavşakta yer alan, büyük stratejik öneme sahip alanın denetim altına alınmasıdır.

Bu savaşa, parlamentonun Ekim 2002’de, Mart 2003’ten itibaren ilk askeri birliğin gönderilmesini onaylamasıyla birlikte ABD’nin komutası altındaki İtalya da katılmaktadır. Kamu Parlamento Ekim 2002’de Mart 2003’ten itibaren ilk askeri birliğin gönderilmesine izin vermiştir. Halkın kesesinden kesilen İtalyan harcamasının, ABD’de olduğu gibi, çeşitli dolaylı maliyetler hariç, 8 milyar Euro civarında olduğu tahmin edilmektedir. Sosyal harcamalardan yapılan kesintilerden etkilenen yurttaşları Afganistan için daha fazla kaynağa ihtiyaç olduğuna ikna etmek için, bu paranın Afganistan halkının yaşam koşullarını geliştirmek için kullanıldığı söylenmektedir. Ve Assisi Sacro Convento’nun rahipleri, bu şekilde « İtalya’nın askerlerinin üstlendiği görevlerle, dünyanın her yerinde barışı desteklemek için aktif işbirliği içerisinde olduğunu » kabul ederek, Cumhurbaşkanı Mattarella’ya « San Francesco Barış Lambası » nı vermiştir.