Генри Кравис (KKR) и Лоуренс Финк (Blackrock) делают ставку на Эммануэля Макрона и шейха Мохаммеда бин Зайеда

Конец французской политики

После церебрального криза президента Жака Ширака 2 сентября 2005 г. во Франции не стало политика, способного выполнять обязанности президента Республики. Ещё до завершения срока его второго мандата во Франции началась ожесточённая борьба между Премьер-министром Домиником де Вильпеном и министром внутренних дел Николя Саркози на фоне чрезвычайной ситуации и лживых обвинений, которые отодвинули общие интересы страны на второй план.

Избрание Николя Саркози знаменовало собой установление корпоративного менталитета и, как следствие, конец политики в её изначальном смысле как «искусство управлять государством». Новый президент заявляет о том, что управлять страной он будет как предприятием. Он всего лишь выполняет работу, а не исполняет обязанности. Он выставляет напоказ свою личную жизнь и социальные успехи. Он не пытается воплотить волю народа, а лишь преобразовать страну по своему хотению («Я хочу…»). В итоге, используя свои прежние связи с ЦРУ, он подстраивает Францию под США, дойдя до того, что подчиняет вооружённые силы страны под американское командование в составе НАТО.

Его преемник Франсуа Олланд выставляет себя «нормальным президентом», человеком ничем себя не скомпрометировавшим, без каких-либо амбиций. Мастер политических интриг, но лишённый политической мысли, он действует по советам чиновников, которые разбираются в делах не больше его самого, о чём он признается позднее. Во всех делах он довольствуется тем, что продолжает путь своего предшественника, что вынудит его отказаться от социалистических идей. Его единственной инициативой станет внедрение пуританской морали по примеру американских президентов.

Эммануэль Макрон приходит к власти при поддержке международных спекулянтов. У него весьма скромный опыт в политике, да и политикой, в полном смысле этого слова, он никогда не интересовался. Ему нравится выставлять себя перед публикой, шокируя провокационными заявлениями и возмутительными выпадами. Всё, к чему он только прикасается, будь то экология или пенсионная реформа, он переводит на деньги.

За последние четырнадцать лет французские политики почти забыли о том, что такое служение своему народу, и занимались только личным обогащением.

Больше всего поражает то, что на последних президентских выборах кандидаты представляли лишь правительственные программы, но ни один из них о судьбе страны не обмолвился. Такое впечатление, что собственно президентских обязанностей больше не существует. Теперь все дебаты сводятся к политиканским рассуждениям об управлении частными делами и мелочным придиркам к цифрам.

В книге «Глубинное государство. От 11 сентября до Дональда Трампа» я показал, что при всеобщем безразличии этот дрейф ведёт к приватизации внешней политики [1]. Франция оказалась замешанной в разного рода войнах в Кот д’Ивуаре, Ливии, Сирии и Сахеле, подчинив свои вооружённые силы чуждым ей интересам и принимая участие в массовых убийствах сотен тысяч людей, находящихся далеко за пределами страны.

Ситуация продолжает ухудшаться. И теперь деградирует не только внешняя, но и внутренняя политика.

Эммануэль Макрон со своим телохранителем Александром Беналла (на фото справа), который в Елисейском дворце принимает участие в совещании по «созданию службы внутренней безопасности» в интересах НАТО. Одновременно последний обеспечивает связь с мафиозным Искандаром Махмудовым, оказывающим финансовую поддержку Беньямину Нетаньяху.

Эммануэль Макрон и финансиализация эколлогии

Эммануэль Макрон заявил о своём намерении «озеленить Францию». Поводом для этого послужило заявление о предстоящем выходе США из Парижского соглашения по климату. А задолго до того, как последнее начнёт действовать, он бросает вызов « Make our planet great again ! ».

Напомним о природе этого конфликта, который никак не связан с сообщением по этой теме. В Киотском протоколе (1997 г.) упоминаются пять парниковых газов. Им учреждается Адаптационный фонд под управлением Всемирного банка и система разрешений. Речь идёт одновременно об ограничении выбросов этих газов и финансировании промышленного роста развивающихся стран за счёт продаж ими квот развитым странам пропорционально общим выбросам этих газов. Решив не платить ни единого цента, президент Билл Клинтон публично ратифицирует этот текст, а исподтишка единодушно отклоняет его в Сенате. Одновременно он поручает вице-президенту Эл Гору создание биржи по продаже квот. Последний, через неизвестного в то время юриста Барака Обаму, разрабатывает для них уставы. Предвидя баснословные суммы по продажам квот, американские банкиры будут стремиться обеспечить для себя мировое первенство [2]. Когда Барак Обама становится президентом США, он этот механизм узаконивает Парижским соглашением 2015 г. При этом четыре парниковых газа из списка исключаются, и остаётся один углекислый газ (СО2), влияние которого считается наименьшим. При этом выбросы углекислого газа, обусловленные деятельностью человека, осуществляются за счёт сжигания ископаемых видов топлива - угля, нефти и газа. Фокусирование на одном единственном газе имеет целью открыть новые рынки сбыта для автомобилестроения, испытывающего спад, и чтобы восстановить его, намечается переход на электромобили при том, что на нефтяной индустрии это не скажется, так как она найдёт новые рынки за счёт производства пластмасс.

В результате Эммануэль Макрон вводит новый налог на горючее, что порождает создание движения «Жёлтых жилетов». Потребуется всего лишь несколько недель, чтобы Французы поняли, что феномен, который они созерцали на протяжении около тридцати лет – глобализация экономики и финансов – ведёт к уничтожению на Западе среднего класса [3]. Отказываясь от пересмотра глобального миропорядка, президент Макрон наносит урон своему рейтингу.

Уникальный факт в истории Пятой Республики. Зал заседаний Совета министров используется президентом Макроном для встречи со спекулянтами (слева от него Лоуренс Финк).

Эммануэль Макрон и финансиализация пенсионной системы

Искать тех, кто привёл к власти Эммануэля Макрона, нужно не во Франции, а далеко за её пределами. Конечно, банк Ротшильда сыграл определённую роль в его избрании, но не решающую. Более важную, если не решающую роль сыграл Генри Кравис, патрон фонда частных инвестиций ККР [4]. Он сколотил своё состояние на использовании техники на грани законности: скупке предприятий путём приобретения контрольного пакета акций за счёт кредита. Это он выводит во власть молодого и амбициозного члена Бильдербергского клуба и предлагает ему на должность Премьер-министра Эдуара Филиппа.

До сих пор Генри Крависа считали хищной акулой, и никто на Уолл-стрите не хотел иметь дел с ККР [5]…кроме инвестиционной компании Blackrock, для которой финансовый кризис 2008 г. стал божьим даром.

25 октября 2017 г. президент Эммануэль Макрон в зале заседаний Совета министров проводит совещание со спекулянтами мирового масштаба, в числе которых патрон компании Blackrock Лоуренс Финк [6]. Последнего сопровождает один из его служащих, бывший британский министр финансов барон Джордж Осборн. В результате в ареопаг вошли Эдуар Филипп (Премьер-министр), Мюриэль Пенико (Труд), Брюно Лёмер (Экономика и Финансы), Элизабет Борн (Транспорт) и Бенжамен Гриво (госсекретарь при Брюно Лёмер)

На этом совещании Эммануэль Макрон и Брюно Лёмер предлагают собеседникам свой план финасиализации пенсионной системы: реформировать пенсионную систему и перейти от солидарной системы к накопительной. С этой целью престарелого политика Жан-Поля Девелуа (к тому времени ему исполнилось 70 лет) назначают Верховным комиссаром по пенсионной реформе. Он давний приятель Жан-Франсуа Сирелли, патрона французского филиала Blackrock. Они к тому же намеревались провести в проект закона о росте и преобразовании предприятий, известный во Франции как «Loi PACTE», скромненькую статью, позволяющую «лучшую доступность пенсионного фонда», то есть доступ богачам к пенсионным накоплениям.

После двух лет консультаций избиратели так и не поняли, что именно представляет собой пенсионная реформа. Случается, что найдя какую-то дыру в определённых ситуациях, во имя социальной справедливости начинают взывать к унификации системы или, жалуясь на увеличение продолжительности жизни, начинают ратовать за увеличение продолжительности рабочего периода жизни с тем, чтобы сбалансировать счета. В действительности, пенсионные системы во всём мире друг на друга не похожи и, учитывая «безработицу мужчин», нет никаких оснований утверждать, что увеличение возраста выхода на пенсию позволит что-то сэкономить. Так что весь этот балаган направлен на то, чтобы скрыть единственную цель правительства: заменить солидарную пенсионную систему накопительной. Всё это породило гигантское протестное движение, включая «Желтые жилеты», которое вылилось в зрелищную двухнедельную забастовку.

Тем временем Le Parisien публикует потрясающую новость: в нарушение Конституции Жан-Поль Делевуа связан с IFPASS, организацией профессионального обучения Французской федерации страховых обществ – главным бенефициаром проводимой реформы [7]. А последняя, в свою очередь, связана с другой организацией профессионального образования. И вот так, как ниточка за иголочку, нашли у этого старого мудреца четырнадцать связей. Через неделю он покинул свой пост.

Не высказав никаких осуждений, президент Макрон выражает «сожаление» в связи этой отставкой, а Жиль Лё Жандр, председатель парламентской фракции его партии в Национальном собрании, высказал по поводу этой отставки «уважение за мужественное решение». Выходит, президент, Премьер-министр и члены правительства знали об этом и, несмотря на свой долг, не вмешивались. С опозданием, но Прокурор Республики всё-таки занялся этим делом.

Таким образом, от коррупции, ставшей при Франсуа Миттеране повальной, дело идёт к приватизации государственной власти, в нарушение Уголовного кодекса и Конституции. Глупо считать, что это не будет иметь никаких последствий.