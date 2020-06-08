« Güvenilir üçüncü taraf » rolünü oynayan İsviçre’nin yardımıyla ABD ve İran hükümetleri, ellerindeki mahkumların değişimi konusunda yeni bir anlaşmaya vardılar.

7 Aralık 2019’da İsviçre, Zürih havaalanında bir casus takası düzenlemişti: İranlı Mesut Süleymani’ye karşı Amerikalı Xiyue Wang.

1 Haziran 2020’de Cyrus Asgari ABD’ye serbest bırakıldı ve İran’a dönebildi. Açıklanmayan nedenlerle ABD’de hüküm giymiş olan bilim insanı Macit Taheri serbest bırakıldı ve 4 Haziran’da İran’a geri döndü. Ertesi gün, Mart ayı ortasında bulunduğu hapishaneden Tahran’daki İsviçre büyükelçiliğine nakledilen Deniz Piyadesi Michael White’a (Büyükelçi Brian Hook ile birlikte fotoğrafta) 5 Haziran’da ülkeyi terk etme izni verildi [1].

ABD hükümeti iki İranlıyı tek bir Amerikalı ile takas ettiğini yalanladı, ancak diğer değişimin diğer şartları hakkında bilgi sahibi değiliz. İki ülkenin hapishanelerinde bu türden hala yaklaşık 20 mahkum bulunuyor.

Bu olaylarda, iki hükümet de kendi ülkelerinin mevzuatına göre esnek davrandı. Casuslar gerçek bir yargılanmaya tabi tutulmadan hapsedildi ve tamamen keyfi bir şekilde serbest bırakıldılar.