Genel inanışın aksine, ne Filistinliler ne de Kürtler bugün merkezde yer almamaktadır. Tarihsel topraklarının dışında ulusal devletler kurma iddialarıyla meşru davalarını kaybetmiştirler. Ne Türkler, ne de İranlılar herhangi bir tehlike arz etmemektedir, her zaman masa altından müzakere etmeye hazırdırlar. Her şeyi kırk yıl boyunca başarısız kılan sorun, bazı Anglosaksonların bölgenin İsrail üzerinden sömürgeleştirilmesine devam etme iradesi ve bazı Arapların Lübnan Hizbullah’ı üzerinden direnmesidir. Ancak İsrail’in Binyamin Netayanhu liderliğindeki sömürgeci grubu, Benny Gantz liderliğindeki milliyetçi gruba karşı ivme kaybetmektedir. Öte yandan, Hizbullah artık iki destekçisine güvenemeyecek durumdadır: çok zayıflatılan Suriye ve Yemen’deki İngilizlerle anlaşma yapan, Irak’ta ABD ile mutabık kalan ve Libya’da Müslüman Kardeşler ile askeri ittifak kuran İran.

Zorlu geçen tartışmaların içeriğini bilmiyoruz. Haziran ayı boyunca, her biri diğerini « tarihin yanlış tarafında » olmakla suçlayan iki güç arasında bir söz dalaşına tanık olduk [ 1 ]. Ne olursa olsun, Washington ve Moskova birlikte hareket ederek, 30 Haziran 2012 tarihinde Cenevre’de Suriye hakkında, ancak hiçbir Suriyelinin katılımını öngörmeden uluslararası bir konferans düzenlediler. Her ikisi de Suriye’deki savaşın bir iç savaşla ilgisi olmadığını gayet iyi bildiklerinden, sadık müttefikleri tanıklığında aralarında bir barış antlaşması imzaladı. İki güç arasındaki askeri eşitsizliğe karşın, herkes dünyanın yeniden paylaşıldığına, yeni bir Yalta’nın gerçekleştiğine ve bu Antlaşmanın bunun ilk tezahürü olduğuna inanmaya başladı [ 2 ].

[7] SSCB’deki büyük şirketlerin tamamı devletin mülkiyetindeydi. Devlet Başkanı Boris Yeltsin dostlarını bir masa etrafında bir araya getirip onlara endüstriyel mücevherleri dağıttı. Devlet başkanının dostları bir anda milyarder olurken, Rusların yaşam umudu birden 15 yıl geriledi. Devlet Başkanı Vladimir Putin, yurttaşlarının yaşam düzeyini ve ülkesinin statüsünü ancak on yılda düzeltebildi.