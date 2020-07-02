ABD ile aynı safta yer alan ve kimi zaman onun da önüne geçen Avrupa Birliği, varsa banka hesaplarını bloke ettiği Venezüella’lılara ilişkin yeni bir liste yayınladı [1].

AB ilk kez Chavez’cilerin listesine yanına, Juan Guaidó’yu Meclis Başkanlığına yeniden seçmediği ve dolayısıyla da onu Brüksel’in yorumuna göre Anayasanın kendisine tanıdığı geçici Devlet Başkanlığı unvanında mahrum bıraktığı için suçlu gördüğü demokratik muhalefetin listesini de ekledi.

Birlik, aldığı kararı meşrulaştırmak için, çok sayıda milletvekilinin meclis başkanının seçildiği gün meclise girmemesini gerekçe gösteriyor. Oysa söz konusu milletvekilleri 30 Nisan 2019’daki başarısız hükümet darbesine katılmak suçundan hüküm giymiş ve buna itiraz etmemişlerdi. Dolayısıyla milliyetçi muhalefetin de onayıyla yargı kararıyla milletvekillikleri düşürülmüştü.

Kendi taraftarları arasında dahi popülerliğini yitiren Juan Guaidó, onların desteği olmaksızın seçimi kazanmayacağının bilincindeydi. Bu nedenle, bahçe parmaklıklarını aşıp meclise girmeyi denerken birkaç fotoğraf pozu vermiş (oysa az önce ana kapıdan içeriye girmiştir), ardından eski milletvekilleri ile buradan uzaklaşmış ve El Nacional adlı muhalif gazetenin merkezinde bu milletvekillerine kendini « seçtirmişti ». Ertesi gün boş meclis salonuna geri gelip burada da birkaç muzaffer poz vermişti (fotoğraflar).

AB’nin yaptırım uyguladığı Chavez karşıtı şunlardır:

Luis Eduardo Parra Rivero (Meclis Başkanı)

Franklyn Leonardo Duarte (Meclis Birinci Başkan Yardımcısı)

José Gregorio Noriega Figueroa (Meclis İkinci Başkan Yardımcısı)

Muhaliflerinin yardımına koşmaktan büyük mutluluk duyan anayasal devlet başkanı Nicolás Maduro, Avrupa Birliği’nin müdahalesini kınadı ve Caracas’taki temsilcisi İsabel Brilhante Pedrosa’yı sınırdışı etti.

Eş zamanlı olarak aynı şekilde, 26 Haziran tarihli Wall Street Journal’a göre son başarısız hükümet darbesine (Gédéon Operasyonu) katılan İspanya Büyükelçisi Jesús Silva’yı da sınırdışı etme hakkını saklı tuttu. Juan Guaidó, ona göre « rejimin propagandasını » yapan Amerikan gazetesini hemen kınadı.