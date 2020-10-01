29 Eylül 2020’de Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna video konferans aracılığıyla seslenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnanlıların sinirleriyle oynadı [1].

4 Ağustos’ta Beyrut’ta meydana gelen patlamadan söz ederken, bunun bir kaza mı yoksa bir savaş eylemi mi olduğunu belirtmeden, bir sonraki patlamanın olabileceği yere işaret etti: Beyrut’un banliyösü Cinnah’ta, bir benzin istasyonuna 50 metre uzaklıkta Hizbullah’a ait bir silah deposunun yer aldığını belirtti.

Tsahal hemen, belirlenen hedefin ve ülkenin güneyindeki diğer birkaç hedefin havadan fotoğraflarını yayınladı. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, basının Netanyahu’nun yalanlarını bizzat yerinde görmesi için derhal tesise bir ziyaret düzenlendiğini duyurdu.