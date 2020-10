Flight24 tarafından tespit edilen radar yankıları, iki Azerbaycan askeri nakliye uçağının, Artsakh saldırısından hemen öncesinde ve hemen sonrasında İsrail’den yük almaya geldiğini doğrulasa da, İsrail Yüksek Mahkemesi, bunun İsrail silahlarının bugün Ermenilere karşı kullanıldığı anlamına gelmediği değerlendirmesinde bulundu [1].

Uluslararası Af Örgütü, Azerbaycan ordusunun İsrail malı insansız hava araçlarını Ermeni sivillere karşı kullandığını doğrularken, İsrail Yüksek Mahkemesi bunun bilerek satıldıklarını kanıtlamadığını tespit etti. Aslında, 2015 yılında da Azerbaycan ordusu zaten İsrail insansız hava araçlarını kullanmaya başlamıştı.

Yargıç Yosef Elron, Yüksek Mahkeme’ye sunulan dilekçeyi [2] reddetti. Yani tanıkların ve savunmaların duruşması dahi yapılmayacak. Eski bir askeri yargıç olan bu kıdemli yargıç, güvenlik birimlerinin yaptıkları karşısındaki kayıtsızlığı ile tanınmaktadır.

İsrail’in sistematik savunucuları –Noam Chomsky [3] gibi– Yahudi devletinin Azerbaycan’a yalnızca kâr amacıyla silah sattığına dair güvence vererek İsrail’in tutumunu küçümsemeye çalıştılar. Ki buna başka, daha dürüst aydınlar karşılık verdiler. Kudüs’teki Institute on the Holocaust and Genocide başkanı İsrael W. Charny haklı olarak şu soruyu sordu: bir an için Nazilerin Yahudileri değil de sadece Çingeneleri yok etmeye karar verdiğini düşünelim, eğer o dönem var olsaydı İsrail devleti soykırım için gerekli silahları onlara tedarik edebilir miydi?