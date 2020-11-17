Başkan Donald Trump’ın eski Suriye ve IŞİD’e karşı özel temsilcisi James Jeffrey, görevinden alındıktan bir hafta sonra Defence One’a bir mülakat verdi [1].

Jeffrey mülakatta Suriye’deki işgali askerlerin varlığını sürdürmesi için çok mücadele ettiğini anlatıyor. Sahadaki mevcut askerlerin sayısı hakkında Pentagon generalleriyle birlikte iki ay boyunca yalan söylediğini kabul ediyor. Trump, petrol kuyularına yapılacak bir saldırıyı önlemek için yalnızca 200 askerin kalmasını yeterli görürken, o ve Pentagon, bölge genelindeki farkı görevlerde 900 askerini muhafaza etti.

Bilgilerimize göre, bu kuyulardan elde edilen gelirin yarısı Pentagon’un Kürt paralı askerlerine aktarılırken, diğer yarısı CİA’nın dünya çapında yürüttüğü karanlık operasyonlara ayrıldı (yani resmi olarak finanse edilmeden, dolayısıyla ne Kongre ne de Beyaz Saray’ın denetimi olmadan).

Başkan Oğul George Bush’un ulusal güvenlik danışman yardımcısı olan James Jeffrey, Jacksoncu Başkan Donald Trump’a muhalif bir cumhuriyetçidir. Cumhuriyetçi ulusal güvenlik personelinin Demokrat Joe Biden’a oy verilmesini talep eden açık mektubunun imzacılarından biridir [2].