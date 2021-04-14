Сегодня Государственный секретарь Энтони Блинкен встретился в столице Бельгии Брюсселе со своими коллегами из Франции, Германии, Италии и Великобритании.

Они вновь подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и высоко оценили сдержанность Украины перед лицом провокаций со стороны России, включая наращивание её военной мощи, подстрекательскую риторику и увеличение числа нападений на линии соприкосновения.

Руководители внешнеполитических ведомств подчеркнули необходимость того, чтобы Россия немедленно осуществила деэскалацию напряженности в отношениях с Украиной.

Они также обсудили другие общие приоритеты и вызовы, включая Афганистан, Иран и Йемен.