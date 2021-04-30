Çin’in milliyetçi hükümeti, çevrimiçi ticaretini denetimi altına almak için büyük bir operasyon başlattı. Hükümet için Batı’da olduğu gibi özel şirketlerin her türlü denetimin dışında kendisine hakim olmasına izin verilmesi söz konusu değil.

Alibaba şirketi (tekel oluşturmaya yönelik uygulamaları için 2,8 milyar para cezası) ve kurucusu Jack Ma’yı (ortadan kayboldu) ağır cezalar verdikten sonra, hükümet diğer 33 Çinli internet devine kârlarının önemli bir bölümünü araştırma ve geliştirmeye yeniden yatırmalarını « önerdi ». Çin’de bu tür öneriler emir anlamına gelmektedir.

Komünist Parti, bu şekilde iktidarın halkın elinde kalmasını sağlamak ve birkaç oligarkın buna itiraz ettiğini görmemek niyetindedir.