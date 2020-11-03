Türklerin milliyetçi örgütü Bozkurtlar, bu hafta içerisinde Fransa’da (Dijon, Lyon ve Viyana mahallelerinde) üç kez Ermeni karşıtı pogromlar düzenlemeye çalıştı.

Göstericiler « Allahu Ekber! » ve « Ermenilere ölüm! » sloganları attılar. Kolluk kuvvetleri tarafından dağıtıldılar.

Bozkurtlar, Türkiye’deki Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) paramiliter kanadıdır. Kendilerini komünizm, Yunan, Kürt, Ermeni, Yahudi ve Hıristiyan karşıtı, eşcinsel düşmanı neofaşistler olarak tanımlamaktadırlar. Tarihsel olarak NATO ile bağlantılıdırlar.