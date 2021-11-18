Уважаемый Сергей Викторович [Лавров]! Уважаемые коллеги!

Приветствую всех участников расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел. Сегодня на повестку дня вынесен вопрос о реализации внешнеполитического курса России и приоритетных задачах на перспективу, в том числе с учётом принятых поправок в Конституцию – Основной закон нашей страны – поправок, имеющих проекцию на внешнюю политику тоже.

Важно, что в нашем Основном законе теперь закреплены такие фундаментальные установки и ценности, как верность Отчизне, уважение к родному языку, истории, культуре, традициям наших предков, то есть всё то, что сплачивает наш народ вокруг общих идеалов, определяет вектор развития суверенного, самостоятельного, миролюбивого Российского государства, деятельного члена мирового сообщества.

Конкретные направления внешнеполитической, дипломатической работы в нынешних непростых реалиях международной обстановки отфиксируем и в готовящейся новой редакции Концепции внешней политики. Этот документ – наряду с утверждённой летом Стратегией национальной безопасности – по сути, будет являться «дорожной картой» для МИД и других министерств и ведомств.

Главное, наша внешняя политика и впредь должна служить обеспечению максимально благоприятных, безопасных условий для развития России, решению масштабных социальных и экономических задач, повышению качества и уровня жизни наших людей.

Исходя из этого, Россия привержена развитию партнёрских, взаимовыгодных, конструктивных отношений со всеми странами и региональными объединениями. Будет инициативно участвовать в международных усилиях по противодействию общим вызовам и угрозам. В их числе, к сожалению, до сих пор остаётся терроризм и трансграничная преступность, распространение оружия массового поражения, бедность, неравенство, изменение климата и деградация окружающей среды.

Как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, Россия намерена и далее твёрдо отстаивать зафиксированные в Уставе ООН основополагающие принципы: суверенитет и равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, справедливое разрешение споров и, конечно, ключевую роль ООН в решении международных проблем.

В русле такого принципиального подхода идёт наше предложение о проведении саммита государств – постоянных членов Совета Безопасности, несущих особую ответственность за поддержание международного мира и стабильности.

Уважаемые коллеги!

Пандемия коронавируса – об этом придётся тоже говорить, куда от него деться сегодня, – серьёзно нарушила привычное течение жизни во всём мире. В прошлом году, Министр [иностранных дел] только что об этом сказал, мы даже не смогли собраться на нашу традиционную встречу в МИД с участием послов и постоянных представителей России, фактически стали работать в новых условиях.

Но что хотел бы подчеркнуть, – не раз об этом говорил: несмотря на принимаемые меры, пандемия далеко не побеждена, вероятны риски распространения новых волн заболевания, и отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится никому. Поэтому Россия призывает наладить реальное сотрудничество в борьбе с этим коварным заболеванием на равной и справедливой основе. Без этого добиться успеха, победить вирус невозможно.

Недавно на саммите «двадцатки» – вы наверняка видели это – предложил в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов, призвал партнёров действовать оперативно – это необходимо для возобновления глобальной деловой, туристической активности и в целом для возвращения просто к нормальной жизни.

Разумеется, в этой связи возрастает роль Всемирной организации здравоохранения – ВОЗ. Её деятельность заслуживает всяческой поддержки. Она могла бы ещё активнее заняться проведением массовой иммунизации, в частности ускорить процедуры преквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности и эффективности.

Всё более острой становится и проблема изменения климата. В её разрешении Россия участвует инициативно, творчески. Чистая атомная и гидроэнергетика, газовая электрогенерация, а также огромная поглощающая способность наших лесов и экосистем сделали нашу страну одним из лидеров процесса глобальной декарбонизации. Мы выполняем все взятые на себя обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и по Парижскому соглашению.

Недавно приняли важнейшее решение о реализации новой программы – программы повышения энергоэффективности экономики на период до 2035 года, и это только первый этап. Эта программа станет элементом достижения поставленной более глобальной цели – обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 года. Это не значит, что не раньше, – я сказал: не позднее.

Наша дипломатия должна более активно противодействовать попыткам Евросоюза и США присвоить себе право единолично диктовать климатическую повестку и формировать под себя стандарты по этой теме, хотя мы видели, как сложно проходили дискуссии в Глазго, и там между собой у них ещё много-много вопросов. Но мы не призываем ни к каким расколам – мы, наоборот, призываем к поиску взаимоприемлемых решений. Кстати, в целом надо исходить из того, что Россия сейчас вышла на передовые позиции в деле «зелёной» трансформации, цифровизации всех отраслей экономики и сфер жизни человека.

В числе других первоочередных задач, стоящих перед дипломатической службой, отмечу необходимость повысить внимание к укреплению связей с проживающими за рубежом соотечественниками, защите их интересов и сохранению общероссийской культурной идентичности, а также к вопросам упрощения процедур приёма соотечественников в российское гражданство. Да, я понимаю, здесь вопрос на стыке нескольких министерств и ведомств, но и МИД тоже должен эти заниматься. В целом следовало бы наметить наиболее оптимальные пути реализации созидательного потенциала многомиллионного русского мира.

Безусловно, важно и дальше формировать атмосферу добрососедства, безопасности и сотрудничества на постсоветском пространстве, для этого расширять отношения с партнёрами по Содружеству Независимых Государств, с которыми нас сближают исторические, культурные, просто человеческие связи.

Ключевой интеграционный проект – это Евразийский экономический союз, нацеленный на создание единого рынка товаров и услуг, капиталов и рабочей силы. Последовательное продвижение интеграции уже приносит странам-участницам реальную отдачу, стимулирует экономический рост, содействует повышению благосостояния граждан. Такие достижения нужно использовать, чтобы вовлекать в орбиту организации новых членов и партнёров.

С учётом известных рисков и вызовов, возникающих по периметру наших границ, особого внимания требует совместная работа с союзниками по Организации Договора о коллективной безопасности. Эта организация на протяжении последних десятилетий вносит серьёзный вклад в поддержание стабильности на евразийском пространстве. Надо стремиться к тому, чтобы взаимодействие в рамках ОДКБ постоянно укреплялось и на практике служило надёжной защитой национальных интересов, суверенитета и независимости государств-участников.

Также следовало бы конкретными делами углублять партнёрство в рамках Шанхайской организации сотрудничества. ШОС является одним из наиболее влиятельных центров многополярного мира, многополярной международной архитектуры, ощутимо способствует обеспечению стабильности и устойчивого социально-экономического роста в Евразийском регионе. В наших интересах добиваться того, чтобы государства – члены ШОС теснее координировали внешнеполитическую деятельность, прежде всего в ООН, а также на других международных площадках.

И конечно, в таком же ключе будем развивать сотрудничество в рамках БРИКС – объединения, которое охватывает свыше 40 процентов населения мира и более четверти сухопутной территории планеты. Роль БРИКС в международных делах должна быть более весомой и отвечать возрастающему потенциалу стран-участниц.

Уважаемые коллеги!

Традиционно наша дипломатия активно вовлечена в урегулирование региональных конфликтов. К сожалению, количество таких конфликтов и кризисных ситуаций в мире множится, требует всё большего внимания и оперативного реагирования.

В числе наиболее острых и чувствительных, конечно, для нас – это прежде всего внутриукраинский кризис, пока он далёк от разрешения, к сожалению. Украина демонстративно не выполняет свои обязательства по минскому Комплексу мер, как и договорённости, достигнутые в «нормандском формате». На словах наши партнёры по «нормандскому квартету» – ФРГ, Франция – не оспаривают значение Минских соглашений. Кстати говоря, нельзя забывать, что эти Минские соглашения приобрели форму нормы международного права – приняты соответствующие решения Совета Безопасности ООН. Но на деле, к сожалению, [ФРГ, Франция] потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их [Минских соглашений] демонтаж, что заводит переговоры и само урегулирование, к сожалению, в тупик.

Тем не менее посреднические усилия в Контактной группе и «нормандском формате» важно продолжать – настойчиво продолжать, энергично, поскольку других международных механизмов содействия внутриукраинскому урегулированию не существует, как нет и альтернативы выполнению самих Минских договорённостей в полном объёме.

При этом нужно учитывать, что западные партнёры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных манёвров в Чёрном море, да и не только в Чёрном – и в других регионах, близких к нашим границам. Что касается Чёрного моря, то это вообще выходит за определённые рамки: на расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики, а они, как известно, несут очень серьёзное оружие.

Да, мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о «красных линиях», но, конечно, понимаем, что партнёры наши очень своеобразные и так – как бы сказать помягче – поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и к разговорам о «красных линиях». Мы хорошо помним, как происходило расширение НАТО на восток, – здесь очень представительная аудитория, профессиональная. Несмотря на то что отношения между Россией и нашими западными партнёрами, включая США, были просто уникальными, уровень взаимоотношений был чуть ли не союзническим, наши озабоченности и предостережения по поводу расширения НАТО на восток были абсолютно проигнорированы.

Надо посмотреть, несколько волн расширения, и вот теперь посмотрим, где находится военная инфраструктура блока НАТО – прямо недалеко от наших границ, а в Румынии и Польше развёрнуты уже системы противоракетной обороны, которые легко могут быть использованы в результате того, что там стоят пусковые установки Mk-41, ударные комплексы. Это вопрос только нескольких минут, чтобы поменять программное обеспечение. Но тем не менее наши предупреждения последнего времени всё-таки дают о себе знать и производят определённый эффект: известное напряжение там всё-таки возникло.

В этой связи два момента здесь вижу. Во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь не нужный нам конфликт, а нам конфликты не нужны.

И второе: нужно обязательно уже ставить вопрос, Сергей Викторович, надо ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления России серьёзных долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на этом направлении, потому что так существовать и постоянно думать о том, что там завтра может произойти, Россия не может.

Понятно, и я вот вижу, несмотря на то что маски надеты у многих, тем не менее по глазам видно, что возникают скептические улыбки по поводу того, можно ли рассчитывать и надеяться на серьёзность возможных договорённостей по этому направлению, имея в виду, что мы всё-таки имеем дело с, мягко говоря, не очень надёжными партнёрами: они легко отказываются от любых прежних договорённостей. Тем не менее, как бы сложно это ни было, работать над этим нужно, и я прошу вас это иметь в виду.

Нельзя не видеть также, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск и при этом забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере. Давайте посмотрим, как польские силовики ведут себя сегодня на границе – все же вы видите, интернет смотрите, телевидение. Первое, что приходит в голову: детей жалко, маленькие дети там. Нет, поливают туда водой и слезоточивым газом, гранаты бросают туда. Ночью вдоль границы вертолёты летают, сирены включают.

Я очень хорошо помню 2014 год, когда польское руководство, пытаясь остановить применение органами правопорядка на Украине – Президентом был тогда Янукович, – говорило о невозможности применения таких средств к гражданскому населению. А сами что делают-то?

Да, мы знаем и понимаем, что ситуация в Белоруссии, она хоть и успокоилась внутри страны, но тем не менее проблемы есть, мы прекрасно отдаём себе в этом отчёт и, конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией. Но со своей стороны Россия, безусловно, продолжит линию на укрепление связей и углубление интеграционных процессов с Белоруссией. Будем реализовывать все 28 принятых недавно отраслевых союзных программ по формированию общего экономического пространства, переходить к проведению согласованной макроэкономической, налоговой, банковско-кредитной политики.

Год назад благодаря активным посредническим усилиям России был остановлен конфликт в Нагорном Карабахе, однако недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе показали, что ситуация в этом регионе всё ещё до конца не успокоилась. Для обеспечения стабильности крайне востребованы усилия российского миротворческого контингента как гаранта режима прекращения огня и безопасности мирного населения.

Несомненно, возрастает роль российской дипломатии в продолжении усилий по урегулированию спорных вопросов между Азербайджаном и Арменией, восстановлению в Закавказье экономических связей, разблокированию жизненно важных транспортных коридоров. У нас создана соответствующая комиссия межгосударственная на уровне вице-премьеров, работает, и, на мой взгляд, перспективы там неплохие. Все страны региона, включая Россию, реально заинтересованы в урегулировании, долгосрочном урегулировании этих проблем.

Серьёзные задачи стоят на афганском направлении, особенно после выхода американцев из этой страны. Продолжая контакты с талибами, следует активнее задействовать форматы московских консультаций и консультаций расширенной «тройки» с участием ключевых внешних игроков и соседей Афганистана в целях содействия установлению в стране гражданского мира и общественного порядка, нейтрализации террористических структур и наркопреступности.

Происходящее в Афганистане диктует необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности России на южных рубежах, оказанию содействия нашим союзникам – государствам Центральной Азии, которые видят в России гаранта стабильности в регионе. В таком ключе надо действовать и дальше, принимая меры для того, чтобы предотвратить неконтролируемые потоки беженцев, не допустить проникновения через нашу границу террористов и других преступных элементов.

Расширенное заседание коллегии Министерства иностранных дел.

Уважаемые коллеги!

Мы уже не раз отмечали устойчивую тенденцию смещения центра тяжести мировой политики и экономики из Евроатлантики в Азиатско-Тихоокеанский регион, поэтому нужно продолжить энергично развивать отношения и торгово-инвестиционные связи с государствами АТР, ориентируясь, в частности, на реализацию нашей масштабной инициативы по созданию Большого евразийского партнёрства как единого, широкого и открытого пространства безопасности, взаимовыгодного экономического и гуманитарного сотрудничества.

Мы будем и далее укреплять связи с нашими добрыми соседями и друзьями в Китайской Народной Республике. Сейчас двусторонние отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и носят характер всеобъемлющего стратегического партнёрства, можно сказать, являются моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в XXI веке.

Разумеется, это не всем нравится. Некоторые западные партнёры откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином. Мы это прекрасно видим и вместе с китайскими друзьями будем и далее реагировать на них расширением взаимодействия в политике, экономике, в других сферах, координировать шаги на международной арене.

Схожих подходов Россия придерживается и в отношениях с нашим особо привилегированным стратегическим партнёром – Индией. Намерены наращивать действительно многоплановое двустороннее взаимодействие. Рассматриваем Индию как один из независимых сильных центров многополярного мира с близкой нам внешнеполитической философией и приоритетами.

Интересам поддержания стабильности и безопасности, а также обеспечения устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе способствует сотрудничество России и с АСЕАН. Важно всячески углублять и совершенствовать накопленный нами за 30 лет опыт продуктивного взаимодействия с этой ассоциацией в политике, экономике, социальной сфере.

Одновременно не снижать темпы работы с партнёрами по форуму Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, последовательно реализовывая имеющиеся инициативы по вопросам постэпидемического восстановления экономик, стимулирования торговли товарами и услугами, инвестиционных и технологических обменов, расширения гуманитарных контактов.

Россия всегда выступала и будет выступать далее в качестве беспристрастного посредника в урегулировании конфликтов и кризисов на Ближнем Востоке, всемерно способствовать стабилизации обстановки в этом регионе. При нашем прямом участии удалось побороть международный терроризм в Сирии, предотвратив распад этого государства, затем – в рамках «астанинского формата» вместе с Турцией и Ираном – запустить процесс межсирийского урегулирования под эгидой ООН.

Российская дипломатия должна и дальше способствовать нормализации отношений между Сирией и арабскими странами, её скорейшему возвращению в Лигу арабских государств, а также привлечению международной помощи для улучшения гуманитарной ситуации в этой стране.

Принципиальное значение для оздоровления ситуации на Ближнем Востоке имеет содействие продвижению палестино-израильского урегулирования. Взвешенная и целенаправленная работа необходима и со всеми сторонами ливийского конфликта, чтобы ориентировать их на поиск компромисса. И вообще, нашим безусловным приоритетом было и остаётся развитие по-настоящему дружественного, прагматичного и деидеологизированного диалога со всеми государствами Ближнего Востока.

Россия намерена и дальше уделять большое внимание сотрудничеству с африканскими государствами, придавая ему комплексный характер, взаимовыгодный характер. Кстати, именно в этих целях принято решение укрепить кадрами департамент Африки Министерства иностранных дел. В 2019 году в Сочи успешно, как вы знаете, проведён первый саммит Россия – Африка, а сейчас прорабатывается возможность следующей такой же встречи в 2022 году.

Что касается стран Латинской Америки и Карибского бассейна, интерес к сотрудничеству с Россией в этом регионе всегда был большим, и он растёт, особенно в связи с оказанной нами масштабной помощью по поставкам вакцин и медикаментов для борьбы с коронавирусом. У нас сформировался на континенте круг стран, с которыми традиционно поддерживаются тесные, хорошие отношения, и этот круг расширяется, надо поддерживать этот процесс.

Говоря о европейских делах, приходится с сожалением констатировать, что возможности для сотрудничества сужаются. Хотя Европейский союз по-прежнему остаётся нашим ведущим торгово-экономическим партнёром, имевшее место ранее достаточно плодотворное взаимодействие по линии Россия – EC на нынешнем этапе испытывает серьёзные трудности.

Евросоюз продолжает отталкивать нас санкциями, недружественными действиями и голословными обвинениями, игнорируя очевидную пользу от взаимодействия в политике, экономике и гуманитарной сфере. Нельзя забывать, что мы являемся соседями, и, как показывает история, разделительные линии на континенте ни к чему хорошему не приводят. Россия, конечно же, заинтересована в поддержании добрососедских, конструктивных связей с европейскими государствами, но всё зависит от встречной готовности партнёров к установлению и развитию равноправного и уважительного сотрудничества.

Аналогичная, если не более удручающая ситуация складывается в отношениях с Североатлантическим альянсом, который проявляет подчёркнуто конфронтационный настрой, настырно и демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам, я уже говорил об этом. Более того, НАТО инициативно сломал все механизмы диалога. На военную же активность натовцев по периметру российских границ мы, конечно, будем адекватно реагировать, но главное – в Брюсселе должны понимать, что снижение военно-политической напряжённости отвечает не только российским интересам, но и интересам всей Европы да и всего мира в целом.

Взяли на голом месте, без объяснения причины выслали дипломатов, а потом обижаются, что мы закрыли их миссию [дипломатическую] в России. Что обижаться-то? Это их инициатива, они сделали своими руками и ищут виноватых потом. Ну не хотят с нами сотрудничать – не надо, не очень-то и хотелось. Думаю, что они захотят, уже сигналы подают, что хотят сотрудничать, но зачем высылали дипломатов – на голом месте, без всяких причин, просто так? Для них спорт, что ли, какой-то?

Это касается, кстати говоря, и российско-американских отношений, от которых, как известно, во многом зависит поддержание глобальной безопасности и стабильности. Сейчас эти отношения, мягко говоря, находятся в неудовлетворительном состоянии. Большие проблемы испытывают дипломаты обеих стран. Урезанные посольства не могут нормально функционировать, а не то что планомерно заниматься развитием двусторонних связей. Это последствия именно провокационной линии американских властей, которые ещё пять лет назад начали практиковать масштабные запреты и ограничения для российских дипломатов.

Собственность нашу изъяли в Штатах в нарушение всех международных норм и правил, всех. Грубо нарушили, просто забрали собственность, и всё, – где там Венская конвенция? – и разговаривать даже не хотят на эту тему. Странно даже, цивилизованный вроде, казалось бы, мир, в котором мы живём, – нет, оказалось, не очень вроде бы.

Проведённый тем не менее в июне в Женеве саммит с Президентом Байденом всё-таки приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания, выправления отношений, и важно, чтобы обе стороны последовательно развивали достигнутые договорённости.

Кое-что уже делается, надо это признать, действительно: начата совместная работа по проблемам стратегической стабильности и информационной безопасности. Да, по многим двусторонним и международным вопросам наши интересы, оценки, позиции, да, действительно, они расходятся – всем это хорошо известно – подчас кардинально, однако, я хочу об этом ещё раз сказать, мы открыты к контактам и к обмену мнениями, конструктивному диалогу.

Уважаемые коллеги!

Даже затронутые мной вопросы показывают, что нагрузка на дипломатическую службу, конечно, большая, и она постоянно возрастает. Вам приходится работать действительно в непростых, сложных условиях. Государство будет и впредь уделять внимание насущным проблемам сотрудников дипслужбы, укреплять и социальные гарантии.

За последние годы на этом направлении кое-что сделано. Приняты два базовых закона: о дипломатической службе и о статусе послов и постоянных представителей в иностранных государствах. Введена новая система оплаты труда, которая повысила уровень зарплаты для работников центрального аппарата МИД. Несколько увеличена штатная численность центрального аппарата, одобрены предложения МИД по расширению дипломатического и консульского присутствия в ряде стран СНГ. Мы и впредь будем уделять всем этим вопросам необходимое внимание, оказывать поддержку полезным инициативам руководства Министерства.

И, завершая своё выступление, хочу поблагодарить всех сотрудников МИД за качественную и добросовестную работу, пожелать дальнейших успехов.

Пользуясь случаем, хотел бы вновь выразить особую признательность ветеранам дипломатической службы, которые по понятным причинам не могут присутствовать сегодня в этом зале, и просил бы передать им самые добрые пожелания здоровья и благополучия.

Спасибо за внимание.