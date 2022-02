Мира Тэрада: Здравствуйте! С нами известный французский журналист, главный редактор новостного издания Voltairenet, Тьерри Мейсан. Рада нашей встрече, уважаемый Тьерри. Замечательно и приятно слышать Вас вновь. Огромное спасибо, что нашли время на то, чтобы побеседовать со мной и Фондом борьбы с репрессиями. За последние несколько недель западные (европейские и американские) средства массовой информации всеми силами заставляют поверить свою многочисленную аудиторию в то, что Россия скоро направит вооруженные силы для захвата территории Украины. The Washington Post, The New York Times, CNN, Deutsche Welle, Le Figaro, Le Monde, The Daily Mail, Guardian и другие в один голос твердят, что российское правительство буквально в течение считанных дней отдаст приказ на военное вторжение на Украину. Как на Ваш взгляд, есть ли у Запада хотя бы малейшие основания для подобных заявлений? Какова их цель?

Тьерри Мейсан: На самом деле проблема не в этом, а в том, что 17 декабря прошлого года Россия опубликовала проект договора, гарантирующего мир между Россией и США. А поскольку США не хотят принимать это предложение, они организовали ответный огонь украинским вопросом. Но Россия никогда не собиралась вторгаться в Украину. Это просто способ отвлечь внимание от реальной проблемы.

М.Т.: Известно, что давняя миссия российского руководства – убедить Соединенные Штаты и НАТО прийти к соглашению по гарантиям безопасности в Европе. В частности, не размещать ракеты средней и малой дальности в государствах Восточной Европы и дать письменные обязательства о невхождении Украины и Грузии в Североатлантический альянс. По существу – это вопрос долгосрочного общеевропейского мира, ни больше, ни меньше. По какой причине Соединенные Штаты и некоторые их европейские партнеры пытаются представить дипломатические усилия России как акт агрессии?

Т.М.: На самом деле, это давняя история, так как НАТО была создана после Второй мировой войны в качестве противовеса Советскому Союзу. Тогда Советский Союз ответил созданием Организации Варшавского договора. НАТО нарушает Устав ООН, так как это не федерация, как Организация Договора о коллективной безопасности.

НАТО – это организация, где США руководят всем, а союзники – простые вассалы. Это противоречит Уставу ООН, который предусматривает, что все государства независимы и равны друг другу.

В НАТО нет равенства. Это очень важно, потому что на протяжении всей холодной войны НАТО могла организовывать политические убийства и перевороты в государствах-членах. Например, НАТО организовала государственный переворот в Греции. Сегодня все работает точно так же, кто бы что ни говорил. Мы также можем привести в пример вторжение в Ливию, когда НАТО нарушила свой же устав. Вопрос о вторжении в Ливию должен был решаться Североатлантическим советом, но США знали, что несколько союзных государств были против уничтожения Ливии, поэтому они не созвали Североатлантический совет. Они провели отдельную встречу с выбранными ими государствами-членами. Это произошло в Неаполе, и там было решено вторгнуться в Ливию и уничтожить эту страну. Сегодня, когда НАТО кричит о вторжении в Украину, это также предлог для усиления системы вмешательства НАТО в дела государств-членов. Более того, Пентагон заявил, что находится в процессе реорганизации сети секретных служб НАТО в Украине, которая формально не является членом Атлантического альянса, но фактически уже подчиняется ему.

В Украине были мобилизованы неонацистские сети, которые прямо или косвенно получают помощь от НАТО и контролируются ЦРУ и британской МИ-6.

Великобритания и Соединенные Штаты вместе доминируют в НАТО с момента его создания, при том, что сейчас у британцев меньше влияния. Так что вопрос, поставленный Россией, это само существование НАТО. Если Соединенные Штаты намерены соблюдать Устав Организации Объединенных Наций, то они должны либо преобразовать НАТО, либо распустить эту организацию.

М.Т.: Буквально на днях Белый дом назвал «Россию – агрессором», а президент США Джозеф Байден распорядился отправить в Европу дополнительный контингент американских войск. Значит ли это, что Соединенные Штаты осознанно идут на эскалацию конфликта вокруг Украины и приносят европейскую безопасность в жертву своим геополитическим амбициям?

Т.М.: Я так не думаю, потому что Соединенные Штаты абсолютно точно не собираются воевать с Россией и Китаем. Эти противники слишком сильны для Америки. С другой стороны, посланные США войска плохо обучены, эти солдаты не способны воевать против российской армии.

Армия США огромна, но она не представляет из себя единое целое, она не способна сражаться против солдат, обученных в больших странах. Это армия, которая воюет только против небольших государств третьего мира.

Американская армия уничтожила Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию. Все это были страны, у которых не было армии или которые находились под эмбарго не менее десяти лет. Так что у них вообще не было возможности ответить. Америке было легко одержать верх над странами, которые были под санкциями. Российская армия хорошо обучена и может сражаться с противником равным ей по силе.

На настоящий момент вооружение российской армии, как обычное, так и ядерное, значительно превосходит вооружение американкой армии. Что касается ядерного оружия, все знают, что у России есть ракеты «Циркон» и ракеты «Авангард», с помощью которых она может уничтожить ударные силы США.

Но там, в Сирии, мы увидели, что сейчас у российской армии есть все виды очень качественной техники, намного превосходящей американскую в обычном бою. Нужно помнить, что у сирийской армии изначально вообще не было оружия. Она находилась под эмбарго более 20 лет. И именно у джихадистов было современное оружие. Значит, сирийская армия воевала против джихадистов с американским оружием. Когда пришли русские, все это было сметено, это заняло больше времени, чем ожидалось. Более того, российская армия испытала новое оружие. Так что я совершенно не верю, что США ведут эскалацию в Сирии и на Украине, то, что они делают, — это способ мобилизовать собственных союзников, говоря: «О боже, это опасно. Русские идут. Защищайтесь, а мы вам поможем». Это немного по-детски.

М.Т.: Есть сообщения из различных источников о том, что Соединенные Штаты готовят антироссийские провокации на Донбассе и в других частях Украины. Например, Voltairnet опубликовал 1 февраля статью о том, что сотрудники американских частных военных компаний внедряются на Донбасс, а агенты британских и американских спецслужб собираются активно использовать против России украинские неонацистские группировки. Насколько реальна и велика угроза терактов или провокаций для дискредитации или втягивания России в войну со стороны военизированных групп, подконтрольных Соединенным Штатам?

Т.М.: По-моему, в этом случае велика вероятность провокации, но не для того, чтобы развязать войну, а для того, чтобы поставить союзников в уязвимое положение, внушить им, что Россия нападает на них, что они в большой опасности. Америка хочет заставить их принять свои требования. Да, США могут так поступить. Они привыкли к этому. Они привыкли манипулировать исламистскими организациями на Ближнем Востоке, а в Европе они манипулируют националистскими организациями. В них состоит не так много людей, но их можно заставить делать что угодно.

М.Т.: Нельзя сказать, что европейские элиты и тем более европейские граждане безоговорочно поддерживают заявления о якобы неизбежной российской агрессии, которые распространяются США, Канадой, Великобританией. К примеру, недавно французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что на данный момент нет признаков того, что Россия готова предпринять какие-либо действия на Украине. Ряд немецких политиков говорили приблизительно в том же ключе, некоторые активно призывали к мирному диалогу любой ценой и осуждали американские заявления. Не выступают ли в данном случае американцы явно и открыто в ущерб интересам европейцев?

Т.М.: Конечно, США совершенно не заинтересованы в помощи европейцам, наоборот. В 1991 году Пол Вулфовиц написал доклад для президента Буша, в котором указал на необходимость предотвратить появление новой силы, которая могла бы конкурировать с Соединенными Штатами. В то время Россия была в руинах. Это был период президентства Ельцина, и это было тяжелое время для России. Тем временем Европейский союз развивался, и Пол Вулфовиц писал, что необходимо помешать Европейскому союзу развиться до такой степени, чтобы конкурировать с Соединенными Штатами. Тогда он считал, что главным врагом США является ЕС. Это не изменилось. Соединенные Штаты считают, что Европейский союз является гражданским органом, а НАТО – военным, и что они работают сообща. Более того, именно поэтому существует Европейская комиссия, которая отвечает за перенос требований НАТО в европейское право. Например, в Евросоюзе есть установленный НАТО стандарт для строительства дорог. Согласно этому стандарту, дороги должны соответствовать определенным требованиям, чтобы по ним могли проехать танки НАТО.

Соединенные Штаты считают, что они должны использовать требования России для ослабления европейских государств и, в частности, для ослабления первой экономической силы в Европе — Германии.

Поэтому сегодня все крутится вокруг газопровода «Северный поток-2». Этот газопровод должен снабжать энергией весь Евросоюз, не заменяя газопровод, проходящий через Украину, потому что спрос на энергию в Европе постоянно растет. Сначала говорили, это замена украинского газопровода, но мы понимаем, что это не так. Так что США готовы закрыть этот газопровод, чтобы у Германии больше не было возможности производить автомобили и продавать их в Китае, например. Кроме того, Соединенные Штаты просят все европейские государства направлять оружие и войска на Украину или к её границам. Но в любом случае, это пустая трата денег. Это способ обескровить их, лишить их того, что у них есть в борьбе с воображаемым врагом.

М.Т.: Хорошо известно и признано, что НАТО и Соединенные Штаты в 1991-ом году обещали руководству Советского Союза не расширять свой военный блок на Восток. Каждый американский президент последовательно нарушал это обещание. За 30 лет после развала СССР Североатлантический альянс вырос на 14 государств, почти вдвое. Зачем был нужен этот гигантский рост вопреки договоренностям? Кого НАТО считает своей главной угрозой после краха СССР?

Т.М.: В 1991 году возникла проблема объединения Германии, и тогда канцлер Гельмут Коль и президент Франции Франсуа Миттеран отстаивали ту же позицию, что и Россия: расширение НАТО на восток невозможно без угрозы безопасности России в долгосрочной перспективе. Во время объединения Германии все государства региона, а также государства, оккупировавшие Германию, подписали договор о том, что НАТО может использовать территорию Восточной Германии, но дальнейшего расширения НАТО за пределы Восточной Германии не будет. Впоследствии, в 2010 году, в рамках ОБСЕ была заключена Астанинская декларация, согласно которой государства-участники имеют право вступать в военные союзы, но ни одно из 57 государств-участников не имеет права обеспечивать свою безопасность за счет других государств. Я считаю это очень важным, потому что в ответе, который Соединенные Штаты только что направили России, они ссылаются на этот текст. Если бы Украина подписала договор о вступлении в НАТО и не попала под единое командование войсками НАТО, то не было бы проблемы. Но Украина намерена поступить именно так, и Соединенные Штаты намерены перевести Украину и Грузию под единое командование, то есть поставить армии Украины и Грузии под командование офицера из США. И это, конечно, недопустимо. Это та же самая ситуация, как в 1962 году, когда Соединенные Штаты разместили ракеты в Турции, чтобы угрожать Советскому Союзу, а Советский Союз ответил размещением ракет на Кубе. Очевидно, что таким образом невозможно поддерживать равновесие. Такие действия могут привести к войне. Поэтому Советский Союз убрал ракеты с Кубы, в США убрали свои ракеты из Турции. Неужели сейчас никто не понимает, что ситуация повторяется?

М.Т.: Россия и Украина – долгое время были единым-целым. Эти две страны неразрывно связаны между собой культурно, исторически, ментально. В 1990-х годах единый организм распался. После этого на территории Украины заработали многочисленные центры по «промыванию мозгов», европеизации и вестернизации славянской культуры. Спустя пару десятков лет Украину и Россию сделали стратегическими противниками. Каков конечный результат, к которому стремятся западные элиты в вопросе российско-украинских взаимоотношений?

Т.М.: Сложно ответить на этот вопрос, так как политические лидеры в Вашингтоне, члены Конгресса и администрация сейчас далеки от реальности. Они считают, что Америка до сих пор является ведущей экономической и военной державой мира, хотя ни то, ни другое уже не является правдой. По мнению этих людей, Америка имеет право делать то, что делает, так как она самая влиятельная страна в мире.

Вокруг президента Байдена собралась вторая группа, очень малочисленная. Эти люди видят реальность такой, какая она есть. Они знают, что у США больше нет средств, чтобы навязывать свой порядок в мире. Они понимают, что Россия хочет спровоцировать уход США с ведущих позиций, и они пытаются замедлить это. Но, к сожалению, есть и третья группа. Эту группу называют неоконсерваторами, но это не очень точное выражение.

Взгляды третьей группы сформировались под влиянием философа Лео Штрауса. Он говорил о том, как установить мировую диктатуру. Он не писал об этом в своих трудах, но много говорил об этом. Есть много свидетельств. В октябре 2021 года эти люди направили своего представителя, заместителя госсекретаря Викторию Нуланд, в Москву. Виктория Нуланд организовала переворот на Майдане в 2014 году, но также способствовала окончанию вооруженного столкновения между Израилем и группировкой «Хезболла». Израиль был практически раздавлен «Хезболлой», но Виктория Нуланд объявила о прекращении огня, чтобы обеспечить отступление израильских войск без преследования «Хезболлы». Нуланд принадлежит к очень могущественной семье, поскольку практически все члены ее семьи являются высокопоставленными чиновниками в Вашингтоне. Итак, эта группа, которую она представляла, поехала в Москву, чтобы сказать, что Соединенные Штаты требуют, чтобы русские подчинились. Очевидно, что эта встреча прошла очень плохо. Некоторые даже говорят, что российские дипломаты выставили госпожу Нуланд за дверь. После этого планировались еще две встречи, которые должны были пройти гораздо спокойнее. Она также должна была встретиться с президентом еврейских организаций в России, но этого так и не произошло. Российские евреи отказались встречаться с госпожой Нуланд после этой встречи. Её визит вызвал тревогу у российских властей. Пятнадцать дней спустя Уильям Бернс, директор ЦРУ, приехал в Москву, чтобы объяснить министру иностранных дел, что в США все не такие, как госпожа Нуланд, что они разумнее и что они могут все обсудить.

Итак, мы видим, что в администрации Джо Байдена есть две группы, пытающиеся сдерживать друг друга, и вот где настоящая война. Это война не между Россией и США. Настоящая война идет внутри администрации Байдена, между группой людей, поддерживающих идеи Лео Штрауса, и остальными членами администрации. Я считаю, что мы должны подходить к этому противостоянию с осознанием того, что оно не будет урегулировано с помощью оружия между Россией и Соединенными Штатами, но если и будет урегулирование с помощью оружия, то оно будет в Вашингтоне между двумя группами. Возможно, европейцы будут вовлечены в это. Возможно, есть европейские государства, которые из-за этого переживают очень тяжелые времена. Под европейскими государствами я здесь подразумеваю в первую очередь страны ЕС и страны, которые намерены вступить в НАТО. Здесь не идет речь о России или Беларуси. Эти события могут сильно ударить по тем государствам, которые уже утратили независимость, и лидеры которых привыкли только подчиняться. Эти государства могут стать первыми жертвами этого противостояния.

М.Т.: Соединенные Штаты только за 2000-е годы вторглись в Ирак и Афганистан, бомбили Ливию, Сирию и Сомали, организовывали государственные перевороты. Однако, если по мнению американского правящего истеблишмента, независимое государство пытается действовать самостоятельно и следовать своим стратегическим интересам, то на него обрушиваются санкции, угрозы, а иногда и бомбы. Каким образом суверенным странам или государствам, которые желают стать суверенными, сообща противостоять диктату и гегемонии США?

Т.М.: Соединенные Штаты, как я сказал в начале этого интервью, могут бороться только со странами, у которых нет средств для ответного удара. Им легко пойти и раздавить Афганистан. На следующий день после теракта 11 сентября 2001 года Соединенные Штаты приняли военную доктрину, которую они никогда не публиковали. Мы узнали о её существовании из статей в армейских журналах, в которых объяснялась сложившаяся ситуация.

Это доктрина Рамсфельда-Цебровски. Она была предложена министром обороны Дональдом Рамсфельдом и адмиралом Артуром Цебровски, который был его стратегическим советником. Идея состояла в том, что Соединенные Штаты взяли карту мира и определили регионы, которые были задействованы в мировой экономике, это, очевидно, страны НАТО, но это также Россия и Китай. Американцы решили, что эти страны они не могут атаковать. Затем они определили страны, незадействованные в мировой экономике. Это были страны Латинской Америки, Африки и то, что они называли Большим Ближним Востоком. Что это обозначает? Это регион мира, простирающийся от Марокко до Пакистана и включающий Африканский Рог.

Все эти районы, по мнению Генштаба США, должны быть захвачены Америкой. Они прекрасно понимали, что речь идет не об уничтожении стран, а об уничтожении государств, политических структур, чтобы эти государства, эти народы больше не могли себя защищать, чтобы американцы могли грабить их. Эту стратегию стали применять на Большом Ближнем Востоке, сначала в Афганистане, потом в Ираке, а потом начали реализовывать в Ливане, Ливии, Сирии и Йемене.

Они проводили операции и в других странах без объявления там войны, в том числе в странах-союзницах, например, в Саудовской Аравии, где целый регион практически сравняли с землей, но об этом никто не говорит. США несколько раз заявляли, что собираются отказаться от этой стратегии. Комиссия Бейкера-Гамильтона расследовала произошедшее в Ираке. Члены комиссии заявили, что произошедшее в Ираке ужасно, что были убиты много людей и что Америка должна уйти из Ирака. Америка согласилась уйти из Ирака, но так и не отказалась от этой стратегии. Затем Соединенные Штаты заменили регулярную армию на местах рядовыми солдатами.

Посмотрите внимательно на Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию. Каждый раз это войны, которые должны были длиться одну-две недели, может, месяц. На самом деле ни одна из этих войн так и не закончилась, исключением является Сирия. Когда США вторгаются в страну, они уничтожают все политические структуры. Их цель не победа в войне, а лишение страны возможности защищаться, растянуть войну. Президент Путин недавно сказал, что на данный момент очень любопытно то, что войны не заканчиваются. Войны, которые ведут США, не заканчиваются. Для меня самое главное наблюдение это то, что с 2001 года США не закончили ни одну войну. Соединенные Штаты начинают новые войны, бесконечные войны. Так сказал Джордж Буш. Вот что они сделали на Ближнем Востоке. Они сражались там с джихадистами, но при этом они их обучают, дают им оружие. Они могут это сделать и в Европе, где они будут бороться с нацистами, но на самом деле именно они их вооружают.

М.Т.: Не секрет, что между Европой и Россией – неразрешимых разногласий не существует. Серьезные разногласия имеются между США и Россией. Однако Европа имеет куда больше точек соприкосновения с Россией. Европа крайне важна для России – экономически, финансово, политически, равно, как и Россия для Европы. Способны ли европейские страны и Россия разобраться во всех насущных дипломатических вопросах самостоятельно, не привлекая третьи страны, которые находятся за океаном?

Т.М.: Вопрос о Европе всегда стоял. Российская империя весь XIX век провела в противостоянии с Британской империей. Именно это противостояние с британцами стало примером для американской политики против России. Лично я не понимаю, почему российский правящий класс так восхищается Великобританией. Эта страна полная противоположность России. Для России всегда была главной её самостоятельность, а Британия стремится господствовать любыми способами. Это совершенно разные менталитеты. В начале этого интервью я сказал, что НАТО никогда не воевала с СССР и Россией, она постоянно воевала со своими государствами-членами.

Единственными известными действиями НАТО являются нападение в Югославии и война в Ливии. Югославия была европейской территорией. США построили там фиктивное государство Косово, которого без них не было бы. А Евросоюз построил еще одно фиктивное государство Боснию и Герцеговину, которая стала колонией Евросоюза. То, что Евросоюз мог иметь колонию, а Соединенные Штаты могли создать ее в 1990-е годы, — это что-то абсолютно абсурдное. И вдобавок ко всему, Соединенные Штаты организовывали всевозможные секретные операции, в том числе на территории государств-членов, например, во Франции. Я всегда говорю об этом случае. Во Франции была Секретная вооружённая организация. Это были люди, выступавшие против независимости Алжира. Эту организацию напрямую поддержало ЦРУ, чтобы убить президента Шарля де Голля. На него было совершено около сорока покушений, и все при поддержке Соединенных Штатов.

Президент де Голль решил выгнать НАТО из Франции. Тогда штаб-квартира НАТО находилась в Париже. Штаб-квартира была перемещена в Брюссель. После этого Соединенные Штаты организовали в Париже протесты в мае 1968 года. Все пошли на баррикады. Никто толком не знал, почему люди выступают против власти. Я помню это. В то время я был маленьким ребенком. Мой отец руководил группой голлистов. Он получил записки от Шарля Паскуа, в которых он рассказал, что Соединенные Штаты организовали эти протесты. Он получил эти записки во время протестов. Я помню, я видел их. США без колебаний попытались свергнуть президента де Голля. Его спасли Советский Союз и Французская коммунистическая партия, организовавшие массовый митинг жителей Парижа в поддержку Шарля де Голля и Шарля Паскуа.

В Италии американцы сделали много другого, например, убили председателя совета министров Альдо Моро, потому что он устанавливал отношения со странами Востока. Так что, по сути, такого рода преступления совершались практически во всех странах-членах НАТО.

Настоящими жертвами НАТО являются в первую очередь жители Западной и Центральной Европы.

Но в Европе об этом никто не знает. Никто не знает историю. Например, ранее я говорил о кубинском кризисе. Европейцы знают, что на Кубе были советские ракеты, но не знают, что в Турции были ракеты США. Они не знают, то, что я только что сказал о секретных армиях НАТО в Европейском Союзе. Они не знают о связи между Европейской комиссией и НАТО. Мы находимся в регионе мира, где никто не знает своей собственной истории и где никто не видит события такими, какие они есть.

М.Т.: Последний вопрос. На Ваш взгляд, готов ли мир к многоплярности и готовы ли страны мира стать действительно независимыми, чтобы не «плясать под дудку» единственной сверхдержавы? Тем более если помнить, что эта сверхдержава неоднократно запятнала себя чужой кровью?

Т.М.: В наше время мир все еще однополярен. Все крупные международные организации находятся под властью Соединенных Штатов. Россия и Китай решили, что этому нужно положить конец. Соединенные Штаты в ответ заставили своих союзников поверить в то, что Россия требует раздела мира на зоны влияния. Сейчас в европейской прессе пишут только про зоны влияния, о том, должна ли Украина быть под российской диктатурой или нет. Но дело вовсе не в этом. Россия и Китай предлагают не раздел мира на зоны влияния, а создание системы, при которой все страны будут независимы и где военные союзы будут обеспечивать безопасность государств. Конечно, Россия сильнее других государств, состоящих в этой организации, но Россия не может навязать свою волю Армении или Казахстану. Модель, данная нам сегодня Россией, является вполне мирной моделью. Но мы продолжаем рассуждать, как во время холодной войны. Очень любопытно, что люди не понимают, что Советского Союза, принявшего брежневскую доктрину, позволяющую навязать власть Москвы государствам Варшавского договора, больше нет. Россия не ведет себя как СССР. Вопрос о сферах влияния вытекает из представлений людей о мире в последние 70 лет и, вероятно, представлений колониальных империй XVIII и XIX веков. Тогда народы Латинской Америки, Африки или Азии не считались независимыми. В то время было много народов, которые не были независимыми, но были государства, которые заслуживали уважения. Сейчас люди не видят и не понимают это, даже наши политические лидеры не осознают это. Вы сегодня упоминали Жан-Ива Ле Дриана. Я считаю, что его рассуждения остались на уровне XIX века, с разницей что по его мнению Франция принадлежит империи Соединенных Штатов. Ле Дриан подчиняется Америке. Это очень печально.

Я надеюсь, что Россия и дальше будет развиваться самостоятельно, а другие страны последуют её примеру.