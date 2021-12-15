Мира Тэрада: Здравствуйте! Большое вам спасибо, что нашли время для интервью Фонду борьбы с репрессиями. Перейдем к делу. Суд Англии отменил январское решение Вестминстерского суда, удовлетворив требование американской стороны об экстрадиции Ассанжа в Соединенные Штаты. Британский суд поверил Соединенным Штатам, которые утверждают, что обвиняемый не будет помещен в тюрьму строгого режима ни во время досудебного разбирательства, ни после вынесения приговора. Как Вы думаете, насколько добросовестно Штаты будут подходить к выполнению своих обещаний? Какие правовые документы обеспечивают их реализацию?

Кристинн Храфнссон: Совершенно очевидно, что эти так называемые гарантии абсолютно бесполезны и не стоят той бумаги, на которой они написаны. Это не только мое мнение, это мнение Amnesty International и других правозащитных организаций, которые изучили несколько прецендентов, когда Соединенные Штаты нарушали так называемые гарантии. Так что они ничего не стоят. Если внимательно посмотреть, можно заметить несколько лазеек. Соединенные Штаты сохраняют за собой право изменить свое мнение в любой момент. Я просто хочу отметить, что есть одна организация, которая может потребовать, например, чтобы заключенного поместили в изолятор, и это ЦРУ. ЦРУ может попросить тюремный департамент поместить Джулиана Ассанжа в бессрочную изоляцию.

Несколько недель назад было установлено, что ЦРУ замышляло похищение или даже убийство Джулиана Ассанжа.

Само собой разумеется, что совершенно неприемлемо, чтобы такая страна, как Соединенное Королевство, отдавала его жизнь и его будущее в руки ЦРУ или, более того, американского правительства, у которого не очень хороший послужной список в выполнении таких обещаний, которые они дали. Так что все это просто фарс, это трагедия, что это происходит в День прав человека Организации Объединенных Наций, что они принимают это решение. Это не имеет никакого юридического смысла, и все дело против Джулиана Ассанжа не имеет никакого юридического смысла, и во всем этом есть вполне конкретная причина. Это не уголовное производство, это месть, политическое преследование. Ничего больше.

М.Т.: Все попытки сторонников Ассанжа поддержать его были пресечены. На Ваш взгляд, какова ситуация с ограничением свободы слова на Западе?

К.Х.: Существуют ограничения на свободу прессы, в западном мире журналист сталкивается с множеством опасностей. Стоит всегда помнить об этом.

Просто ужасно, что две страны, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты, приняли решение именно в этот день. Вместо того, чтобы доказывать остальному миру, что они являются авангардом прессы, США и Великобритании следовало объединиться и прекратить эту пародию на правосудие против Джулиана Ассанжа, сертифицированного журналиста, которая длится уже более десяти лет. Стоит отметить, что в этот же день два журналиста получили Нобелевскую премию мира в Осло. Кроме того, это произошло в последний день Саммита демократии Соединенных Штатов, где Государственный департамент США пытается донести до всего мира послание о том, что они являются защитниками демократии, которая представляет из себя основу для свободы прессы. Таким образом, мы видим, что здесь ведется очень опасная манипулятивная игра, и доверие к этим двум странам находится под большим риском, учитывая, что это нападение на Джулиана Ассанжа происходит здесь и сейчас.

М.Т.: Почему до сих пор нет движения, призывающего к освобождению Ассанжа? Люди не хотят или не могут поддержать кого-то, кого США считают своим врагом?

К.Х.: Я не согласен с тем фактом, что нет никакого движения, которое сражается за его освобождение и снятие обвинений. Напротив, все крупнейшие организации по защите прав человека, свободы слова и свободы прессы в мире заявили, что администрация Байдена должна снять обвинения с Джулиана Ассанжа и что он должен выйти на свободу. Я думаю, что существует более двух десятков организаций, которые объединились на этом фронте. Все журналистские организации, Международная федерация журналистов, Национальный союз журналистов Соединенного Королевства, «Репортеры без границ» и т.д. Рассматривайте это как очень серьезную атаку на мировую свободу прессы в целом. Существует также движение среди парламентариев на Западе, которые подписали декларацию, призывающую администрацию Байдена снять обвинения. Эти декларации мы видели в немецком Бундестаге, в других парламентах, во Франции и Греции, Испании и Италии, в Соединенном Королевстве, в Австралии, в Исландии и т.д. Люди видят в этом огромную угрозу и понимают, что случай с Ассанжем может стать претендентом. Мы должны объединиться и оказать давление на власть имущих. Мы до сих пор не видели ни одного западного правителя, призывающего администрацию Байдена снять обвинения. Однако при Ангеле Меркель ее уполномоченный по правам человека выразил серьезную озабоченность происходящим. Затем у нас, конечно, есть президент Мексики, предлагающий убежище Джулиану Ассанжу. Все начинают просыпаться, и самое время для администрации Байдена в Вашингтоне присоединиться. Жители Соединенных Штатов видят, что это – серьезное пятно на репутации администрации Байдена, которая продолжает наследие, начатое администрацией Трампа и директором ЦРУ Майком Помпео, который позже стал госсекретарем. Больше нет никаких оправданий.

Дело должно быть закрыто, и обвинения против Джулиана должны быть сняты. Это не просто вопрос о жизни одного человека, хотя и этого вполне достаточно, чтобы прекратить это. Но в целом картина очень серьезная. Это самая серьезная атака на свободу прессы в западном мире за многие времена.

Кристинн Храфнссон и Джулиан Ассанж

М.Т.: Как мы знаем, Джулиану предъявлено 18 уголовных обвинений и ему грозит до 175 лет тюрьмы. Как вы думаете, какое решение в конечном итоге примет суд по его делу?

К.Х.: Это невозможно предсказать. Мы знаем, что Министерство юстиции США решило продолжить рассмотрение дела в суде Западного округа Вирджинии, где, как мы знаем, состав присяжных будет отобран из лиц, большинство из которых в целом имеют либо прямую связь с администрацией, Секретными службами и т.д. Они выбрали этот суд не просто так. Он называется «шпионским судом», потому что все, кому там были предъявлены обвинения по этим или подобным сфабрикованным обвинениям в шпионаже, были осуждены. Шансы крайне малы. Ему предъявлено 18 обвинений в совокупности на сто семьдесят пять лет тюремного заключения. Семнадцать из этих обвинений касаются касаются владения и получения, владения и публикации информации, что по определению является журналистикой. Это не шпионаж. Это журналистика. Его также обвиняют во взломе, которого по факту даже не было. Даже ключевой свидетель по делу, на показаниях которого строилось обвинение, отказался от своих показаний и указал, что то, что утверждается в этом обвинительном заключении, никогда не происходило на самом деле. Это дело не имеет никакой основы, и каждый, кто внимательно присмотрится, увидит, что на самом деле происходит. Я уже сказал, что это политическое преследование. Ничего больше.

М.Т.: Ассанж открыл миру глаза на коррупцию среди правительственных чиновников США, шпионские скандалы и военные преступления. Как вы думаете, преследуя его, обвинение руководствуется личными мотивами?

К.Х.: У меня нет никаких сомнений в том, что мотивом этого политического преследования является месть. Она проявляется во всех действиях США. Мы говорили и говорим об этом уже много лет. Это не что иное, как месть Империи за разоблачение неприятной правды о реальности Соединенных Штатов. Факт, который нужно принять.

М.Т.: 4 января 2021 года суд в Лондоне отказал в экстрадиции в США, сославшись на то, что клиническая депрессия и аутизм, которыми страдает Ассанж, могут вынудить его совершить самоубийство. Почему суд не принял во внимание его проблемы с психическим здоровьем сейчас?

К.Х.: Они на самом деле принимают это во внимание в Высоком суде. Они фактически отвергают доводы адвоката Соединенных Штатов о том, что суд был каким-то образом введен в заблуждение в магистратском суде или что профессор, проводивший психиатрическую экспертизу, который является выдающимся представителем своей профессии в Великобритании, каким-то образом пришел к неправильному выводу. Высокий суд не согласен с этой оценкой, и он не согласился с тем, что утверждали юристы Соединенных Штатов. Однако они просто доверяют правительству Соединенных Штатов взять контроль над ситуацией, чтобы Ассанж получил адекватное лечение, чтобы его не поместили в одиночную камеру и так далее, так называемые гарантии, с которыми нам приходится иметь дело. Глава Amnesty International сегодня заявил, что вся ситуация противоречива и весьма серьезная по своему характеру. В сложившихся обстоятельствах, разрешив его экстрадицию, они ставят его жизнь под угрозу. Это совершенно неприемлемо. Нельзя так рисковать жизнями людей.