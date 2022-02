Terwijl de situatie in de Donbass steeds ontvlambaarder wordt, heeft Biden, aan de vooravond van zijn gesprekken met Poetin, op 11 februari via een videoconferentie de feitelijke NAVO-EU-oorlogsraad bijeengeroepen: NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg, de Britse premier Boris Johnson, de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, de Italiaanse premier Mario Draghi, de Poolse president Andrzej Duda, de Roemeense president Klaus Iohannis, de Canadese premier Justin Trudeau, geflankeerd door de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. De NAVO-EU oorlogsraad maakte duidelijk dat "als Rusland een verdere invasie van Oekraïne uitvoert, de Verenigde Staten, samen met zijn bondgenoten en partners, vastberaden zullen reageren en Rusland onmiddellijk zware kosten zullen opleggen".

Dit is wat Biden de volgende dag tegen Poetin zei, niet alleen namens de Verenigde Staten maar ook namens de NAVO en de Europese Unie. Een totale afwijzing van alle onderhandelingen, in feite een oorlogsverklaring, voor Italië ondertekend door toedoen van Mario Draghi onder de ogen van een zwijgend en instemmend Parlement. Elke dag worden de tekenen van een naderende oorlog sterker. Het Amerikaans Ministerie van Buitenlandse Zaken evacueert de ambassade in Kiev, waardoor er slechts enkele diplomaten en een peloton mariniers overblijven, en waarschuwt Amerikaanse burgers Oekraïne te verlaten omdat het "niet in staat zou zijn hen tegen een Russische aanval te beschermen". De Farnesina (Italiaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken) deed hetzelfde. Het Pentagon trekt 160 militaire trainers terug uit Oekraïne die de strijdkrachten van Kiev trainden. Er zijn echter nog steeds militaire adviseurs en Amerikaanse en NAVO-trainers van de special forces, die feitelijk de leiding hebben over het leger en de Nationale Garde in Kiev. In de frontlinie staat het neonazistische Azov-bataljon, dat zich reeds onderscheidde door zijn wreedheid tegen de Russische bevolking van de Donbass, en dat wegens zijn verdiensten is bevorderd tot een gemechaniseerd regiment speciale strijdkrachten, bewapend en opgeleid door de NAVO.

Het heeft hetzelfde insigne als de Panzer SS Divisie Das Reich , één van Hitlers 200 divisies die in 1941 de Sovjet-Unie binnenvielen. Zij werden verslagen, maar de prijs die de Sovjet-Unie betaalde was zeer hoog: ongeveer 27 miljoen doden, waarvan meer dan de helft burgers, overeenkomend met 15% van de bevolking (in verhouding tot 0,3% van de VS in de gehele Tweede Wereldoorlog); ongeveer 5 miljoen gedeporteerden naar Duitsland; meer dan 1700 steden, waaronder grote steden, 70 duizend kleine dorpen, 30 duizend fabrieken vernietigd. Dit alles wordt echter op gevaarlijke wijze vergeten, terwijl Rusland blijft herhalen, alsof het tegen een muur spreekt, dat het niet van plan is Oekraïne aan te vallen, en de groeiende concentratie van Kievse troepen voor de Donbass, die door de Russische bevolking wordt bewoond, aan de kaak stelt.

Hier heeft Kiev meer dan 150.000 soldaten ingezet. Zij zijn uitgerust met Grad-raketwerpers die elk in staat zijn om in een salvo van 20 seconden 40 raketten van 122 mm met een hoog explosief vermogen af te vuren die, wanneer ze ontploffen, een uitgestrekt gebied treffen met duizenden scherpe metalen fragmenten of kleine tijdbommen. Een grootschalige aanval met dergelijke wapens tegen de Russische inwoners van de regio’s Donetsk en Lugansk zou een bloedbad aanrichten en zou niet kunnen worden tegengehouden door de lokale strijdkrachten van ongeveer 35.000 man.

De oorlog kan beginnen met een valse vlag operatie. Moskou hekelt de aanwezigheid van Amerikaanse huurlingen met chemische wapens in de Donbass. De lont zou een provocatie kunnen zijn, zoals een aanval op een Oekraïens dorp, maar dan toegeschreven aan Russen in de Donbass, die vervolgens zouden worden aangevallen door de overweldigende strijdkrachten van Kiev. De Russische Federatie waarschuwde: in een dergelijke situatie zou zij niet werkeloos toezien, maar tussenbeide komen om de Russen in de Donbass te verdedigen en de aanvallende strijdkrachten te vernietigen.

Zo zou in het hart van Europa een oorlog uitbreken die volledig in het voordeel is van de Verenigde Staten, die via de NAVO, waartoe 21 van de 27 EU-landen behoren, en via de samenwerking van de Europese Unie zelf, Europa terugbrengen in een situatie die vergelijkbaar is met de Koude Oorlog, maar dan nog gevaarlijker, en de invloed en de aanwezigheid van de VS in de regio versterken.