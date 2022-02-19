Мы решительно осуждаем решение Президента Путина признать “независимость” так называемых “Донецкой и Луганской Народных Республик”. Как мы заявили, когда Дума впервые обратилась к нему с соответствующей просьбой, это решение представляет собой полный отказ России от ее обязательств в рамках Минских соглашений, прямо противоречит заявленной Россией приверженности дипломатии и является явным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины.

У государств есть обязательство не признавать новое “государство”, созданное путем угрозы силой или её применения, а также обязаны не нарушать границы другого государства. Решение России является очередным примером вопиющего неуважения Президента Путина к международному праву и нормам.

Президент Байден подпишет Административный указ (АУ), запрещающий все новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских лиц в так называемых регионах Украины “Донецкой и Луганской Народных Республиках” и в их отношении. Мы будем продолжать координировать свои действия с Украиной и нашими союзниками и партнёрами для принятия соответствующих шагов в ответ на это неспровоцированное и неприемлемое действие России. Данный АУ предназначен для того, чтобы помешать России извлечь выгоду из этого вопиющего нарушения международного права. Он не направлен против народа или Правительства Украины и позволит продолжать гуманитарную и другую связанную с этим деятельность в этих регионах.

Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также Правительства и народа Украины непоколебима. Вместе с нашими украинскими партнёрами мы решительно осуждаем объявление Президента Путина.