Dieser Dokumentarfilm zeigt, was Julian Assanges WikiLeaks-Organisation enthüllt hat. Wir berichten als Beispiel, die Enthüllungen aus dem Jahr 2010.

– Afghanistan-Kriegsprotokolle. Im Jahr 2010 veröffentlichte Wikileaks’s eine Reihe von Dokumenten zum Krieg in Afghanistan. Sie decken den Zeitraum von Januar 2004 bis Dezember 2009 ab. Diese reservierten Dokumente – über die The Guardian, The New York Times und Der Spiegel berichten – enthüllen die Tötung von Zivilisten durch amerikanische und britische Truppen.

– Irak-Kriegsprotokolle. Im Jahr 2010 veröffentlichte WikiLeaks ein Video, das die Ermordung irakischer Zivilisten und zweier Reuters-Journalisten bei einem Angriff durch zwei US-Apache-Hubschrauber zeigt. Im selben Jahr wurde eine Analystin der US-Armee, Chelsea Manning, unter dem Vorwurf verhaftet, das Video und Hunderttausende von reservierten Dokumenten durchgesickert haben zu lassen. WikiLeaks veröffentlicht mehr als 300 000 Dokumente, die Misshandlungen, Folter und Gewalt durch US-Streitkräfte im Irak aufdecken. Die Dokumente enthüllen auch den Tod von 15 000 Zivilisten unter unbekannten Umständen und zahlreiche Fälle von Folter durch irakische Soldaten unter US-Kommando.

– Cable-Gate. Im selben Jahr veröffentlichte WikiLeaks Hunderttausende von reservierten Dokumenten über Washingtons Operationen auf der ganzen Welt. Diese Dokumente enthalten vertrauliche Informationen, die von 274 US-Botschaften an das Außenministerium in Washington [per Kabel] geschickt wurden. Die Dokumente berichten oft von sehr negativen Bewertungen des öffentlichen und privaten Verhaltens der europäischen Staats- und Regierungschefs, darunter der italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi und der russische Präsident Wladimir Putin.

