Украина|Россия

мертвый 157 000 18 480 Раненый 234 000 44 400 Заключенные 17230 323 Потерянные вертолеты 212 56 Потерянные бронемашины 6 320 889 Потерянные артиллерийские системы 7 360 427 Системы ПВО потеряны 497 12

Данные Моссада согласно Hürseda Haber

Согласно утверждениям Атлантического альянса, передаваемым западными агентствами, украинский народ сплочён и сопротивляется благодаря западному оружию. Однако данные Моссада, опубликованные на сайте Hürseda Haber, свидетельствуют о том, что это далеко не так.

Этот феномен не нов, и это меня не удивляет. Во время войны в Косово я издавал ежедневный бюллетень, который передавал сообщения западных информационных агентств вперемежку с сообщениями балканских информационных агентств. У НАТО большой опыт по части обмана своих гражданам. Речь идёт не о преувеличениях, а о бессовестной лжи. Читатели постарше помнят, что этой лжи верили все на Западе, включая тех, кто её придумывал. В конце конфликта Альянс великодушно согласился позволить остаткам сербской армии (тогда она называлась «югославской») уйти под защиту российской армии. К всеобщему удивлению, многие танки и самолеты вышли из своих подземных укрытий целыми и невредимыми.

Конечно, на войне невозможно точно знать, что именно происходит на поле боя. Армии сами подсчитывают свои потери, но не знают, кто среди тех, кто пропал, погиб или ранен, попал в плен или сбежал. Офицерам всегда приходится принимать решения в условиях войны, не имея точной статистики, как в мирное время.

Как бы то ни было, хотя все правительства знают, что Россия победила и будет продолжать освобождать Новороссию вплоть до Приднестровья, некоторые делают вид и верят, что она вторгнется в Молдову так же, как и на Украину. И неважно, что после развала СССР Приднестровье объявило о своей независимости, как и Крым. Главное - продолжать представлять Россию как завоевателя и тирана, который рушит всё на своем пути.

Следует также напомнить, что когда Молдова объявила о своей независимости, она признала германо-советский пакт 1939 года и, в частности, присоединение Приднестровья к своему политическому образованию, недействительным [1]. Тем не менее, вскоре после этого она заявила, что считает Приднестровье своей территорией. В июне 1992 года полковник Говард Дж.Т. Стирс из военной разведки США и одновременно советник Атлантического альянса координировал проведение военной операции по завоеванию Приднестровья. При этом он не стал довольствоваться небольшой молдавской армией, а мобилизовал румынскую армию и большое число румынских уголовников.

Приднестровье - это небольшая долина с благоприятным микроклиматом, которую советский военно-промышленный комплекс превратил в секретную военную базу. Поэтому оно было населено как коренными жителями, так и многочисленными семьями советских ученых. Его защищала небольшая база 14-й советской армии. Российский президент Борис Ельцин отказался защищать Приднестровье, так же как он отказался присоединить Крым к Российской Федерации. 14-й армии, теперь уже российской, численностью более 1000 человек, было приказано не вмешиваться. Но несколько тысяч приднестровских женщин подвергли военную базу осаде. Российские военные не стреляли в них, не выполнили приказ президента Ельцина и впустили их. Они зазватили 1 000 автоматов Калашникова, 1,5 миллиона патронов и 1 300 гранат. Именно этот вооруженный народ отбросил румынскую армию под командованием полковника Стирса.

Об этом поражении Атлантического альянса в Европе никогда не говорили. Знали об этом только те, кто там был [2]. Это поражение настолько сильно ударило по тем, кто его пережил, что некоторые перешли на сторону противника. Это, в частности, произошло с начальником отделения ЦРУ Гарольдом Джеймсом Николсоном, который спустя не7сколько месяцев перешел на службу в российский КГБ, где стал одним из самых важных информаторов.

Приднестровье сегодня претендует на роль единственного наследника Советского Союза, сохраняя его передовой опыт и отказавшись от авторитарных и бюрократических аспектов.

Когда Rand Corporation планировала нынешнюю войну на Украине, она проинформировала представителей в Конгрессе. Это было 5 сентября 2019 года. Было составлено два доклада [3]. В них показано, что целью операции должно стать провоцирование России на развертывание вооружённых сил за пределами её границ, тогда как она уже не в состоянии сама их защитить. Поэтому её нужно заставить войти сначала на Украину, а затем в Приднестровье.

То, что делает Пентагон, следует оценивать не с точки зрения ситуации, воображаемой западными информационными агентствами, а с точки зрения планов Rand Corporation, в данном случае второго раунда войны, который должен начаться не Новороссии, а в Приднестровье.

Министр обороны США генерал Ллойд Остин продолжает оказывать давление на своих союзников, требуя от них поставку оружия и боеприпасов, пока они не иссякнут (и поэтому ещё больше будут нуждаться в его защите). В то же время, он вынудил их согласиться на изменение принципов работы НАТО. Теперь НАТО может превратиться в «коалицию волонтёров» для проведения операций, не предусмотренных статьей 5 (т.е. не отвечать на агрессию против одного из своих членов). В этом нет ничего нового. Так уже было в случае с операцией против Ливии. Тогда члены Альянса, выступавшие против войны, держались в стороне, тогда как другие, например, Катар, в ней участвовали. На этот раз НАТО будет действовать не нарушая свой собственный устав. На практике это означает, что Атлантический совет потерял свою власть. Союзник больше не может выступать против вступления НАТО в войну, поскольку США всё равно будут использовать активы НАТО вместе с «коалицией волонтёров".

Поражение Украины, которая уже потеряла Донбасс и четыре области, не означает окончания войны. В то время как Кремль заявил, что ему предстоит освободить Одессу и тем самым установить связь с Приднестровьем, НАТО занимается голой пропагандой. Цель её состоит в том, чтобы посеять смуту в Приднестровье (известным как «Приднестровская Молдавская Республика») и Молдавии. А после этого убедить всех в том, что русский медведь завоевал последнюю.