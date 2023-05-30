На прошлой неделе я указал, что, согласно международному праву, продавая оружие, вы несете ответственность за его использование [1]. Поэтому если Запад собирается вооружать Украину, он должен быть уверен, что Украина будет использовать это оружие только для самообороны, а не для нападения на российскую территорию по состоянию на 2014 год. В противном случае он будет считаться участником войны с Москвой.

На самом деле Запад всегда старается не называть себя воюющей стороной. Например, сначала Украине были поставлены самолёты без некоторых систем вооружения. В результате, не было возможности осуществлять пуски ракет «воздух-поверхность» из воздушного пространства Украины по целям на территории России. Однако, по всей вероятности, украинцы смогли сами изготовить необходимое оборудование и оснастить им свои самолеты.

Поставка Украине вооружения, якобы, не позволяющего ей наносить удары по Москве, сейчас оспаривается китайскими дипломатами. Газета Wall Street Journal сообщила о некоторых аспектах этих контактов, скрыв при этом суть китайской позиции [2].

Ли Хуэй, только что посетивший Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель, не ходил вокруг да около: на основании «Инициативы в области глобальной безопасности» и «Плана по урегулированию конфликта на Украине» из 12 пунктов, опубликованных Министерством иностранных дел Китая 24 февраля, он указал своим собеседникам, принявшим их, что:

– Россия проводит специальную военную операцию против украинских интегральных националистов в соответствии с международным правом. Эта операция не только не противоречит Уставу ООН, но и является законным применением её «ответственности по защите» русскоязычного населения.

– Крым, Донбасс и восточная часть Новороссии законно вошли в состав Российской Федерации в результате референдума. Сегодняшние украинцы вовсе не те народы, что раньше на протяжении многих веков проживали на территории современной Украины.

Он подчеркнул, что Россия не безупречна:

– Она должна выполнить решение Международного суда ООН (т.е. внутреннего суда ООН) от 16 марта 2022 года, предписывающее ей «приостановить» военные операции на Украине, что она не спешила делать, но теперь выполняет.

Он подробно высказал Западу допущенные им нарушения:

- размещение складов оружия и военных баз НАТО в Восточной Европе в нарушение Стамбульской декларации ОБСЕ (2013);

– организация и поддержка государственного переворота в 2014 году против законных властей Украины;

- невыполнение Минских соглашений, подписанных Германией и Францией (2014 и 2015 гг.) и впоследствии ратифицированных Советом Безопасности ООН;

– принятие односторонних санкций против России в нарушение Устава ООН (1947).

Тем самым он поставил под сомнение не только весь западный нарратив, но и то, как его собеседники воспринимают этот конфликт.

Он указал, что, вопреки утверждениям, Соединенные Штаты не хотят победы Украины. Такая победа означала бы, что маленькая страна способна победить Россию, а Соединенные Штаты не осмеливаются ей противостоять. Это стало бы для них большим унижением.

Прежде всего, сторонним наблюдателям ясно, что цель отправки устаревшего оружия Украине состоит не в том, чтобы победить Россию, а только подразнить её, и выведать, какое новое оружие у неё есть. Запад не наблюдал всерьез за российской армией в Сирии, будучи слишком занят тем, чтобы сирийское государство было уничтожено джихадистами. Когда в 2018 году президент Владимир Путин заявил, что овладел гиперзвуковыми ракетами, лазерным оружием и подводными аппаратами с ядерными двигателями [3], Запад назвал это блефом. Теперь все на Западе знают, что он говорил правду, но не знают ни характеристик этого оружия, ни того, есть ли у них средства противодействия ему.

В украинском конфликте Москва проявляет большое терпение. Она скорее понесёт потери, чем даст побить свои карты. Единственное новое оружие, которое было использовано - это системы радиоэлектронной борьбы (испытанные в реальных условиях в Черном море еще в 2014 году [4], в Калининграде, у побережья Кореи [5] и на Ближнем Востоке [6]) и гиперзвуковые ракеты «Кинжал» (испытанные в реальных условиях на Украине с марта 2022 года). Украинцы утверждают, что сбили их, но это просто бесстыдная ложь. На данный момент против них средств борьбы не существует, и Россия сейчас занимается их массовым производством. С их помощью были взорваны подземные бункеры 9 марта и совсем недавно 16 мая уничтожен ЗРК Patriot.

Никто точно не знает, каким именно оружием располагает Россия. Но всем известно, что она стала намного мощнее Соединенных Штатов, арсенал которых в целом не совершенствовался с момента развала СССР.

Россия всегда выражала сожаление по поводу поставок Украине оружия, что приводит к ещё большим разрушениям и жертвам, при том что существенного влияния на ход операции не оказывает. Запад её не слушает, он уверен, что любые российские заявления - не более чем пропаганда. Если бы они попытались вникнуть в суть дела, то поняли бы, что то, что они делают, не имеет ничего общего с теми доводами, которые они приводят.

Вернемся к китайской позиции. Ли Хуэй, кажется, никогда не упоминал президента Владимира Зеленского, которого Запад возвел в ранг героя. В то время как западная пресса встала на сторону одного из игроков, китайцы стараются быть беспристрастными. Поэтому они сохраняют более четкое видение действующих сил.

Ли Хуэй также сказал своим собеседникам, что у них нет причин ориентироваться на позицию США, и что они должны проявлять самостоятельность. Именно это говорил им президент Владимир Путин на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году [7]. Господин Ли даже осмелился сказать им, что если им нужно экономически отделиться от Вашингтона, они могут примкнуть к Пекину.

Для европейцев эта разумная речь была психологически невнятной. Они не признали преступлений, совершенных Соединенными Штатами за последние четверть века, и продолжают их отрицать. В действительности они не особенно зависят от Вашингтона, но интеллектуально находятся под его властью.

Поэтому они оставили китайские доводы без ответа и заявили, как это не удивительно, что они остаются союзниками Соединенных Штатов, что любые переговоры возможны только после вывода российских войск из Украины, и что они рассчитывают на Китай в том, чтобы конфликт не перерос в ядерную войну.

Опасение по поводу ядерной войны свидетельствует о том, что европейцы до сих пор не поняли ни российской, ни китайской позиции. Президент Путин неоднократно заявлял, что он не будет первым применять стратегическое ядерное оружие. Поэтому нет никакого риска эскалации. Кроме того, Китай видит себя военным союзником России в случае глобальной конфронтации, но не в конфликтах, которые его не касаются, как, например, конфликт на Украине. Более того, он не посылает туда никакого оружия. Такое различие между стратегическими и тактическими союзниками является характерной чертой многополярного мира, над созданием которого работают Москва и Пекин. Таким образом, о создании Россией коалиции против Украины не может быть и речи.

Нет худшего слепца чем тот, кто не желает видеть.