С сентября 2022 года, т.е. в течение 7 месяцев, украинские войска ведут боевые действия не только в Харькове и Бахмуте /Артемовске. Первый город не является частью Донбасса. На него не претендует Донецкая республика, которая вошла в состав Российской Федерации. Поэтому противостояние там быстро прекратилось. Российская армия покинула его. Бахмут/Артёмовск, с другой стороны, находится в российской культурной зоне. Поэтому российская армия сопротивлялась. Зимой бои превратилась в окопную войну, такую же смертоносную, как в Вердене. Так что отныне все ждут, по крайней мере на Западе, что погода позволит Киеву перейти в контрнаступление.

Заметьте, никто не ждет, что Россия продолжит наступление на Киев. Действительно, все поняли, что Москва никогда не хотела вторгаться в Украину и брать её столицу, а исключительно Донбасс и теперь Новороссию - две области русской культуры, жители которых требуют перестать быть украинцами и стать русскими. Тем не менее, западные политики и СМИ продолжают осуждать российское «вторжение» на Украину.

Гипотетическое контрнаступление

Контрнаступление, о котором столько разговоров, должно было начаться в апреле. Сейчас речь идёт о конце мая. Киев утверждает, что эта задержка связана с трудностями получения западного оружия. Подобные операции должны начинаться только тогда, когда в наличии есть вся необходимая техника и боеприпасы, чтобы минимизировать потери личного состава. Однако никогда в истории ни одна страна не имела столько оружия для ведения войны, сколько его было поставлено Украине.

Но контрнаступление не состоится, если продолжится то, о чём мы говорили в начале войны: в первые месяцы три четверти вооружения и военной техники, отправленных с Запада, были перенаправлены в Косово и Албанию, откуда они поступали на другие театры военных действий, на Ближний Восток и в Сахель. И если российская армия и дальше будет методично уничтожать оборудование при его поставке, то есть прежде чем оно попадёт в боевые подразделения.

А разговоры о контрнаступлении ведёт только украинская армия, а не население. Натовские СМИ перестали говорить о «доблестном сопротивлении украинского народа»: ни в Крыму, ни в Донбассе, ни в Новороссии не было предпринято никаких значительных действий в этом смысле. Есть сообщения о диверсионных актах украинского спецназа на российских территориях до 2014 года, но не о действиях Сопротивления на территориях, которые присоединились к Федерации после.

Поставленное оружие может быть обращено против поставщиков

Оружие не похоже на другие товары. Компания, производящая оружие, не может продавать или поставлять его без разрешения своего правительства. Государство требует от получателя письменного обязательства об использовании оружия. Это не просто гарантия того, что оружие не попадет в руки врага страны, не нарушит эмбарго ООН, но и того, что оно не будет использовано для нападения на третью сторону в нарушение Устава ООН.

Любая другая передача называется «незаконным оборотом». Она наказуема в соответствии с национальным и международным законодательством.

Вначале конфликта на Украине Запад отказывался поставлять оружие, которое могло бы быть использовано не Киевом для защиты своей территории, а интегральными националистами против России на её территории. Ведь со времен Первой мировой войны они провозглашали, что смысл их существования - стереть «москалей» с лица земли. Их борьба никак не связана с нынешней российской специальной военной операцией. Для них это апокалиптическая борьба Добра (они) против Зла (русские).

Если интегральные националисты возьмут верх над гражданскими властями Украины, существует серьезная опасность, что они начнут атаковать объекты на территории России. В этом случае государства, снабдившие их оружием, которое они будут использовать, автоматически будут вовлечены в войну. Они станут воюющими сторонами, и Россия будет иметь право нанести ответный удар по их территории.

Это очень серьезный риск. По данным Washington Post [1], основанным на документах, раскрытых Джеком Тейшейром (Discords Leaks), президент Владимир Зеленский несколько месяцев назад предложил Пентагону захватить российские приграничные деревни, взорвать трубопровод, соединяющий Россию с Венгрией (член ЕС, как Франция и Нидерланды владеет «Северным потоком»), и направить на Россию ракеты дальнего радиуса действия.

Поэтому Запад сначала поставил оружие, которое может быть использовано только на украинском поле боя: пистолеты и автоматы. Затем они переключились на пушки и бронетехнику. Теперь встаёт вопрос о самолетах. Миг-29, переданные Польшей и Словакией, датируются 1970-ми годами. Им уже полвека, они больше не используются российской армией и не имеют шансов в бою с современными самолетами, такими как Су-35. Но их можно использовать на украинской территории, если они будут защищены от российских самолетов эффективной противовоздушной обороной.

Президент Зеленский приехал в Великобританию с мольбой о поставках F-16. Премьер-министры Великобритании и Нидерландов, Риши Сунак и Марк Рютте, объявили, что они работают над этим. F-16 - гораздо более современные самолеты, датируемые 1990-ми годами. Неизвестно, могут ли они залетать на российскую территорию или нет. По правде говоря, никто не может ответить на этот вопрос с уверенностью, пока не будет предпринята попытка. Российские средства противовоздушной обороны достигли значительного прогресса и в состоянии сбивать их.

На прошлой неделе Миг-29, вооруженные франко-британскими ракетами SCALP/Storm Shadow, смогли уничтожить Су-34, Су-35 и два вертолета Ми-8 на военном аэродроме в России. Похоже, что российские военные не знали, что эти крылатые ракеты уже были поставлены Украине. Они не думали, что украинские Миг-29 смогут их достать, и не стали их сбивать. Их не собираются сбивать. Для начала российская армия серьезно повредила украинскую зенитную батарею ЗРК «Пэтриот». Это сделано для того, чтобы собственные самолеты Москвы могли перехватывать украинские самолеты без риска повреждения.

В данном примере Россия имеет законное право нанести ответный удар по Великобритании за поставку ракет Storm Shadow. Маловероятно, что Лондон был предупрежден об этой атаке. Иначе он мог невольно оказаться в состоянии войны.

Тем временем эскалация продолжается: президент Джо Байден объявил на саммите G7 о том, что он разрешит странам-клиентам США передавать или поставлять Украине самолеты F-16. Соблюдая меры предосторожности, Вашингтон не будет передавать их сам, чтобы не рисковать быть ввергнутым в войну. Делать это на свой страх и риск смогут, скорее всего, Бельгия, Дания, Нидерланды, Польша или Норвегия.

Переломный момент

Итак, мы достигли переломного момента: еще одно усилие Запада, и украинские интегральные националисты вовлекут в эту войну другие страны с согласия или без согласия своих спонсоров.

По словам Сеймура Херша [2], Польша взяла на себя инициативу, обратившись к Украине с просьбой о прекращении огня и мирных переговорах. Её шаг поддержали пять других членов ЕС: Чешская Республика, Венгрия и три балтийские страны.

Американский журналист не следил за ходом сирийской войны. Он не знает о военном превосходстве России и интерпретирует эту инициативу как реакцию на кровавую бойню в Бахмуте/Артемовске. Поляки знают, что российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» не промахиваются мимо цели и что на данный момент их невозможно остановить. За последние несколько месяцев они методично уничтожали многочисленные командные центры и склады боеприпасов. Именно они только что нанесли удар по батарее ЗРК «Пэтриот». При нынешнем раскладе сил война для Украины проиграна. Если в неё будет вовлечён и Запад, она будет им проиграна. Поляки, до сих пор стремившиеся воевать, в конце концов поняли, что достигнута точка невозврата, и если вовремя не остановиться, они будут разбиты в пух и прах.

Миссии доброй воли

В настоящее время проводятся две миссии доброй воли: миссия Китайской Народной Республики и миссия Африканского союза.

24 февраля Пекин опубликовал план из двенадцати пунктов по установлению мира в Украине [3]. Обе стороны согласились, что он может послужить основой для разрешения конфликта. Президент Си Цзиньпин назначил Ли Хуэя посредником между столицами обеих сторон, включая союзников. Он уже встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, затем с президентом Зеленским и, возможно, с официальными лицами Германии.

Ли Хуэй - опытный дипломат. В течение десяти лет он был послом Китая в Москве. Он начал свои встречи с украинской стороной, отмечая, что последняя «не примет никакого предложения, которое предусматривало бы потерю её территорий или замораживание конфликта». Он понимает, что понятие «потеря территории» может измениться, если учесть, что население Украины многонационально, и признать право каждого из его народов на самоопределение.

Другая миссия доброй воли - это миссия Африканского союза. Возглавляемая ЮАР, она должна включать Конго, Египет, Уганду, Сенегал и Замбию. Африканцам очень важно показать, что они могут играть миротворческую роль на международном уровне и больше не являются слаборазвитыми странами, просящими чрезвычайной помощи. В 2012 году они также разработали миротворческую миссию для Ливии, но НАТО запретило им отправляться в Триполи под страхом уничтожения их самолета в полете и убийства всех глав государств, которые осмелятся туда отправиться.

Однако их миссия подготовлена хуже, чем у китайцев, поскольку они не включили в свой текст изложение своего видения конфликта и мира. Кроме того, США прилагают все усилия для дискредитации Южной Африки. Претория является членом БРИКС наряду с Россией. Она будет принимать саммит БРИКС с 22 по 24 августа. Но она является членом Международного уголовного суда, который только что выдал ордер на арест Владимира Путина. Не может быть речи о том, что она будет арестовывать российского президента во время его официальной поездки и, следовательно, окажется в ситуации невыполненного обязательства. Кроме того, посол США Рубен Бригети II обвиняет Преторию в отсутствии нейтралитета и в тайных поставках оружия в Россию. Он утверждает, что за ними прибыло российское грузовое судно Lady R. Эти проблемы скрывают реальный конфликт: Южная Африка пытается продемонстрировать, что многополярный мир возможен. Она не занимает никакой позиции в украинском конфликте, но её армия сотрудничает с российской армией для обучения своих солдат. Таким образом, она утверждает, что можно сотрудничать в военном отношении, оставаясь политически независимым.