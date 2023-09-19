В 1973 году пик добычи нефти в США, прекращение конвертируемости доллара в золото и рост цен ОПЕК после войны Йом-Киппур в совокупности вызвали так называемый «нефтяной шок». В ответ на это Министр финансов США Джордж Шульц решил провести работу по координации усилий Запада. Он провел неформальную встречу в библиотеке Белого дома с министрами экономики Западной Германии, Франции (Валери Жискар д’Эстен) и Великобритании. Через два года, в 1975 г., Гельмут Шмидт и Валери Жискар д’Эстен, ставшие канцлером и президентом республики соответственно, предложили поднять уровень этих неформальных встреч до уровня глав государств и правительств. Это привело к созданию G5, затем G6, G7, G8 и снова G7.

Таким образом, G7 не является международной организацией. Она не была создана на основании международного договора, не имеет устава и постоянного секретариата. Это просто форум, место для дискуссий, а не для принятия решений. Единственное правило - ротация председателя. На протяжении 48 лет G7 болтала, обещая золотые горы, но ничего не делала. А всё потому, что за общими декларациями скрывались тайные встречи, важность которых мы поняли только потом.

G7 выработала правила финансовой игры. Она убедила неанглосаксов сделать капитал анонимным. За полвека западные страны смирились с тем, что они больше не могут знать, кто является собственником чего-либо. Система трастов получила широкое распространение во всех государствах-членах, а во Франции, например, появились «доверительные собственности». G7 несет ответственность за нынешнюю форму капитализма, при которой владельцы капитала могут тайно принимать решения, которые они не осмелились бы принять публично.

В 1999 году G7 в Кёльне приняла решение о созыве встречи министров экономики и руководителей центральных банков своих стран-членов и 13 других стран для координации действий в случае экономических кризисов. Кризис потряс Азию, а кульминацией стал кризис субстандартного ипотечного кредитования в США. На этих встречах доминировал немецкий министр Ханс Айхель, который в это время занимался реструктуризацией своей страны. Он добился того, чтобы эта группа не следовала диктату англосаксов, а подчинялась правилам неанглосаксонских банкиров.

По предложению президента Франции Николя Саркози и при поддержке Великобритании эта группа была доведена до уровня глав государств и правительств. Это стало G20, а затем G21. Президент США Джордж Буш во время своего президентства, чувствуя, что ситуация может выйти из-под контроля, дал своё согласие на встречу только при условии, что она произойдёт в Вашингтоне.

Как и G7, G20 не является организацией. Она не была создана на основании международного договора, не имеет устава и постоянного секретариата. Это просто форум, место для дискуссий, а не для принятия решений. Вот только на этот раз большинство уже не западное. Приглашенные государства, в частности Китай, являются не империалистическими державами, а развивающимися странами. Поэтому они постарались не принять правила англосаксонского финансирования или его германского аналога и приняли правила развития в интересах всех.

Последний саммит в Гандхинагаре ознаменовал собой отказ от влияния Запада в пользу многополярности. Символично, что его хозяин, премьер-министр Бхарата Нарендра Моди, пригласил 21-го постоянного члена - Африканский союз (АС). Эта организация представляет 55 государств, из которых только одно, ЮАР, уже являлось её членом. Впрочем, этот политический союз уже был в той или иной степени членом через свою программу развития – «Новое партнерство в интересах развития Африки».

Как и на других международных встречах, Запад пытался навязать России и Китаю свое видение мира. В течение более чем 200 часов заседаний он упорно боролся за то, чтобы в итоговом коммюнике была осуждена «неспровоцированная агрессия России против Украины». На предыдущей сессии на Бали (Индонезия) президент Джоко Видодо отклонил эту дискуссию, указав, что G20 - это экономический, а не политический форум. Однако на этот раз российская и китайская делегации предложили иную позицию. Их вариант был принят. В нём подчеркивается «необходимость разрешения всех конфликтов в соответствии с положениями Устава ООН» и настаивается на праве народов на самоопределение. Сбитые с толку западники согласились его подписать, но заверили, что будут трактовать его по-своему: по их мнению, Россия не соблюдает Устав ООН, поскольку не имеет права выполнять Минские соглашения (обязательство защищать) и резолюцию Совета Безопасности 2202. Что касается права народов на самоопределение, то оно не распространяется на население Крыма, Донбасса и Новороссии.

Чтобы не ослаблять свои позиции, Запад объявил, что будет финансировать строительство коридора, связывающего Бхарат с Евросоюзом. Было торжественно подписано принципиальное соглашение между США, Бхаратом, Саудовской Аравией, ОАЭ, Евросоюзом, Францией, Германией и Италией. По мнению администрации Байдена, цель этого соглашения состоит в том, чтобы отдать предпочтение Бхарату перед Китаем и составить конкуренцию китайскому Новому шелковому пути. Речь также идёт о том, чтобы исключить Египет, Сирию, Ирак, Турцию и Иран из этого процесса в интересах Израиля. Этот коридор свяжет Персидский залив со средиземноморским портом Хайфа через Аравийский полуостров.

Есть, правда, некоторые сомнения. В 2021 году на саммите G7 в Карбис-Бей (Великобритания) администрация Байдена уже анонсировала фараоновский проект Build Back Better World (B3W). Идея заключалась в том, чтобы потратить 40 000 млрд. долл. на дороги, конкурирующие с китайской инициативой «Пояс и путь» (ППД). Эта программа была подтверждена на двух последующих саммитах G7, но мы до сих пор ждем её реализации. Или же Европейский Союз, желая соперничать и с Китаем, и с его повелителем - США, объявил о своем проекте «Глобальные ворота». Он несколько более реалистичен, поскольку стоит «всего лишь» 300 млрд. долларов, но и он находится лишь в стадии эскизного проектирования. Что касается Израиля, то он уже представил маршрут коридора Бхарат - Европейский союз, когда в 2018 году изложил план Исраэля Каца (в то время министра транспорта и разведки). Тогда речь шла только о железных дорогах.

В конечном итоге развивающиеся страны взяли власть в свои руки в рамках G20. Они больше не подписывают тексты, представляемые им Западом, а заставляют их подписывать свои собственные. Они по-прежнему согласны участвовать в щедрых западных проектах, но не питают иллюзий относительно того, что они получат. Отныне они сами будут строить свой мир.