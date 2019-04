انتشار کتاب ٬٬ در برابر نگاه ها ٬٬ به زبان انگلیسی

کتاب تی یری میسان با نام ٬٬ در برابر دیدگانمان ٬٬ به زبان انگلیسی از سوی تحت عنوان ـ ٬٬ جنگ های دروغین و دروغ بزرگProgressive Preانتشارات : از ۱۱ سپتامبر تا دونالد ترامپ ٬٬ به چاپ رسیده Before Our Very Eyes , Fake Wars and Big Lies : From 9/11 to Donald Trump

این کتاب نسبت به نوشته ی اصلی ملحقاتی دارد .

قابل دسترسی به صورت الکترونیکی و با چاپ کاغذی با قیمت ۲۵دلار در سایت آمازون می باشد ، و با خرید مستقیم از سوی ناشر به قیمت ۱۳/۹۹ دلار عرضه می شود .

این کتاب به زبان های اسپانیایی ، فرانسوی ، ایتالیایی ، روسی و ترکی قابل دسترس می باشد .