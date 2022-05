[2] Edward Luttwak est un stratège éminent et l’historien officiel de l’armée israélienne. Il fut un des quatre mousquetaires de Dean Acheson (les trois autres étant Richard Perle, Peter Wilson et Paul Wolfowitz). En 1968, il publia Coup d’État : A Practical Handbook qui devint en 2000 le livre de chevet des membres du Project for a new American Century et qui fut mis en œuvre le 11 septembre 2001. Il menaça le président français Jacques Chirac, au nom des Straussiens, déclarant au journal télévisé de France 2 le 9 décembre 2003 : « Chirac a une addition à payer à Washington ! Il a une longue addition à payer à Washington Et, à Washington, il y a une décision évidemment de lui faire payer l’addition. Chirac, il a voulu manger et bouffer aux dépends des États-Unis sur la scène diplomatique et, évidemment, il va payer ». Il menaça identiquement le chancelier allemand Gerhard Schröder. Après quoi plus aucun dirigeant occidental n’osa remettre en question la version US de ces attentats et la France servit la CIA en Géorgie ou à Haïti.