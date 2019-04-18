Сирия, чтобы возродить свою экономику, может рассчитывать только на себя, ибо те, кто расходовал сотни миллиардов долларов на то, чтобы превратить её в руины, даже ломаного гроша не хотят дать на её восстановление.

Для этого необходимо обратиться к забытому прошлому, когда через страну проходил путь, связывавший Индийский океан со Средиземным морем. В античные времена «шёлковый путь» связывал китайскую столицу Сиань с Антиохией и Тиром.

Этот путь способствовал не только обмену товаров, но и взаимному проникновению культур. Например, китайская философия благодаря этому пути проникла в Азию, а в Китай пришла мусульманская религия. Общим языком на этом пути был не только северокитайский язык мандарин, но и персидский. Впоследствии Сирия продолжала оставаться связующим звеном между Индийским океаном и Средиземным морем, что обеспечивало ей процветание вплоть до строительства Суэцкого канала.

Проект железной дороги, связывающей иранский порт Хоррамшахр, что вблизи иракской границы, с сирийским побережьем средиземного моря через Багдад, не нов. Он был спланирован ещё до войны, когда Турция, Иран и Сирия поддерживали торговые связи. Но тогда на дорогах постоянно совершались диверсии прозападными наёмниками, которые пускали поезда под откос и убивали персонал и пассажиров.

Вначале агрессоры во главе с Соединённым Королевством намеревались заблокировать экономическую активность Сирии. Такова характерная черта британского колониализма: сделать всё, чтобы колонизированные народы вечно оставались зависимыми.

Например, когда Индия была главным производителем хлопка, Лондон делал всё, чтобы она могла его производить, но ей запрещалось вырабатывать пряжу, так что ткани могли изготавливаться только в Англии. Поэтому Махатма Ганди, вырабатывая хлопковую пряжу, совершала преступление.

Сегодня США выступают против строительства железной дороги под предлогом не допустить переброску тяжёлого иранского вооружения в Ливан. Однако мы знаем, что это всего лишь предлог, и госсекретарь Майк Помпео лично заявил об этом в прошлом месяце. Единственная цель Вашингтона состоит в том, чтобы задержать добычу нефти и газа в Сирии на время, пока он будет продавать добываемые из сланцев углеводороды (их производство должно резко снизиться после 2023 г. по данным Международного энергетического агентства).

В апреле 1017 г., а затем в ноябре прошлого года Израиль предложил строить другую дорогу между этими морями. Министр информации и транспорта Израэль Кац, похоже, получил на это согласие Иордании, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов и Султаната Оман. Спецпредставитель США Джейсон Гринблатт высказал предположение, что израильский проект может быть включен в ближневосточную «Сделку века».

Объём товарообмена таков, что его хватило бы на обе дороги, однако Тель-Авив не похож на тех, кто делится с другими.

Единственными, кто может проиграть, окажутся страны Западной Европы. Товары, которые следовали по шёлковому пути в античные времена, сегодня совсем не те. Раньше европейцы не производили шёлк, и они покупали его у Китая. Сегодня и те, и другие производят одно и то же, но китайские товары, хотя и худшего качества, стоят гораздо дешевле. Их массовый экспорт в Европу может нанести ущерб тому, что ещё осталось от европейской индустрии. Поэтому Западной Европе нужно будет выработать новые правила торгового обмена.