Договорённости, достигнутые на саммите США и России («Ялта-2) в июне 2021 г., продолжают претворяться в жизнь. Представляется, что уступки, сделанные Вашингтоном Москве гораздо более значительны, чем это считалось ранее. Президент Владимир Путин продолжает наводить порядок не только на «Большом Ближнем Востоке», но и в Африке и Азии. Существенные изменения заметны уже через четыре месяца после саммита. По русской традиции, всё делается без лишних разговоров, а окончательно ясным всё будет лишь тогда, когда ситуация станет необратимой.

Анголосаксы согласились со своим поражением

В начале сентября 2021 года США дали понять, что позволяют "Хезболле" нарушать законы США об эмбарго в отношении Сирии и Ирана и завозить иранский мазут через Сирию. Затем Иордания открывает свою границу с Сирией. Наконец, англосаксонская пресса выпускает серию статей, направленных на снятие с президента Башара аль-Ассада обвинений в совершении им преступлений и его реабилитацию. Все началось со статьи в The Observer, воскресном издании The Guardian, озаглавленной "Отверженный Асад продан Западу как ключ к миру на Ближнем Востоке" [1].

Несколько раз подряд Newsweek помещает на своей обложке фотографию сирийского президента с подписью: «Он возвращается», а за ней следует подзаголовок: «Одержав победу над США, сирийский лидер Башар аль-Ассад требует предоставить ему место на международной арене» [2]. Цифровая версия еженедельника идет ещё дальше: в подписи к фотографии говорится уже о "предполагаемой" химической атаке в Гуте, когда президенты США и Франции, Барак Обама и Франсуа Олланд, поименно обвинили "преступный режим" в пересечении "красной черты". Так что, прощай лозунг "Башар должен уйти!", который на протяжении десяти лет не сходил с уст западных политиков.

Военное поражение, с которым согласился президент Байден в Женеве в июне этого года, теперь ассимилируется всеми англосаксонскими СМИ. А Западу ничего не остаётся, как следовать за ними.

Возврат Сирии на международную арену идёт полным ходом: Интерпол изменил свою позицию и положил конец её отчуждению, король Иордании Абдалла II и шейх Мохаммед бин Зайед из Объединенных Арабских Эмиратов сообщили, что они провели беседы с президентом Асадом. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди спокойно отправился в Дамаск, чтобы обсудить, наконец, вопрос о возвращении экспатриантов. Запад выступал против этого в течение десятилетия и платил странам, принимавшим этих людей, огромные деньги в основном за то, чтобы они не возвращались домой.

Турция - жертва двойной игры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к парламенту с вопросом о возобновлении миссии по борьбе с курдскими террористами из РПК в Ираке и Сирии - двух странах, которые Турция незаконно оккупирует.

При этом Турция ведет двойную игру: как член НАТО, она ведет переговоры с Вашингтоном о поставке вооружения (80 истребителей F-16 и 60 комплектов для модернизации своего флота), и одновременно с Москвой, у которой она уже купила С-400. Но это рискованная игра, и она близится к концу. Вашингтон и Москва поставляют оружие в Сирию и, возможно, они объединят усилия и поставят Анкару на место, как они сделали это с Лондоном, Тель-Авивом и Парижем в 1956 году во время Суэцкой экспедиции. Вопреки сложившимся представлениям, Россия знает, что ей не удастся отделить Турцию от США. Она борется с турецкой армией в Ливии и Сирии и не забывает о личном участии президента Эрдогана в Чечненской войне, равно как и о давних распрях между Россией и османами.

Сирийская армия завершила битву за Деръа (юг Сирии) в свою пользу, что позволило Иордании вновь открыть границу. Джихадисты предпочли сложить оружие, и не приютились в Идлибе под защитой турецкой армии. А в данный момент сирийские войска группируются вдоль границы с оккупированной провинцией Идлиб (север страны), готовясь освободить и эту территорию.

Западная пресса не давала никакой информации об этой кровавой битве, понимая, что Деръа не могла быть освобождена без незаметного ухода Израиля и США. Население, которое сильно пострадало, теперь, похоже, ненавидит как своих соотечественников, так и бывших союзников, которые его бросили.

Турция всё больше и больше отдаляется от своих партнеров. В Африке она конкурирует с США и Францией. Её армия воюет в Ливии. У нее есть военная база в Сомали, а на территории Турции проходят обучение малийские солдаты, Она продает оружие Эфиопии и Буркине и подписала соглашение о сотрудничестве с Нигером (не говоря уже о военной базе в Катаре и её вмешательстве в Азербайджан).

Дело Османа Кавалы, бизнесмена левого толка, ставшего человеком Джорджа Сороса в Турции и арестованного в 2017 году, не сулит ничего хорошего. Десяток стран, в числе которых США, Франция и Германия, распространили в социальных сетях письмо с требованием немедленного освобождения обвиняемого в причастности к попытке военного переворота 15 июля 2016 года. 22 октября президент Эрдоган отреагировал на это, обратившись к послам с присущим ему высокомерием: "Вам ли учить Турцию? Кем вы себя возомнили?".

Положение самого президента Эрдогана кажется всё более уязвимым. В его собственной партии начинает чувствоваться недовольство. Если дела в Идлибе пойдут по незапланированному сценарию, его люди не преминут его тут же отблагодарить.

Ливан между светлым будущим и гражданской войной

Президент Байден, кажется, решил оставить Ливан России и предоставить последней возможность разработки нефтегазовых месторождений, расположенных на границе между Ливаном и Израилем. Он направил своего давнего помощника Амоса Хохштейна улаживать дела между Бейрутом и Тель-Авивом. Его присутствие на Ближнем Востоке свидетельствует об исключительной важности этой проблемы. Этот бывший офицер Цахала был советником Джо Байдена во время пребывания его на посту вице-президента США. Уже в то время, в 2015 г., он вёл это дело и вплотную подошёл к заключению договора. Не исключено, что и на этот раз этот аморальный бизнесмен добьётся успеха, так как он прекрасно разбирается не только в политике, но и в технических вопросах, связанных с добычей углеводородов. Он предлагает осуществлять добычу ресурсов не касаясь щепетильного вопроса о границе. Обе страны могли бы вести совместную разработку, а прибыль распределять согласно предварительно заключённому соглашению.

В Ливане лидеры конфессий всеми силами пытаются сохранить свою власть не заботясь о целостности своей страны.

В сумерках парламент принимает две поправки к закону о выборах. Первая предусматривает перенос даты выборов в законодательное собрание с 8 мая на 27 марта. Но мусульмане потребовали дать им возможность эффективно провести свою кампанию, которая состоится как раз в разгар праздника Рамадан. Но новая дата, похоже, выбрана для того, чтобы не дать главе контрразведки генералу Аббасу Эбрахиму избраться и занять пост Председателя парламента вместо Наби Берри. Согласно Конституции, высокопоставленные чиновники обязаны покинуть свой пост за шесть месяцев до вхождения в политику.

Президент Эммануэль Макрон решил направить войска для охраны избирательных участков. Но не исключено, что 8 мая он уже не будет президентом Французской республики, и не факт, что его преемник подтвердит это решение. Но 27 марта он всё ещё будет стоять у руля.

Вторая поправка изменяет порядок голосования для экспатриантов. Они не смогут выдвигать кандидатов из-за рубежа, а будут голосовать только за кандидатов того избирательного округа, в котором они зарегистрированы. Некоторые надеются, что эта мера существенно изменит результаты голосования. Но на самом деле это не имеет большого значения, так как избирательная система заранее определяет число депутатов от каждой конфессии безотносительно к демографической реальности – прекрасный пример выборов, не имеющих никакого отношения к демократии.

Продолжаются споры по расследованию взрыва бейрутского порта 4 августа 2020 г. Судья Тарек Битар сталкивается с неприкосновенностью ряда лиц, начина с бывшего премьер-министра Хассана Диабы, который после ухода с поста сбежал в США и теперь объявлен в розыск. Хезболла, на которую взвалили основную тяжесть за убийство Рафика Харири, не хочет, чтобы следствие пошло по тому же сценарию, но сталкивается при этом с секретностью расследования. В итоге, она решительно потребовала заменить судью и организовала с этой целью протестную манифестацию. По прибытию в христианский квартал, процессия была атакована членами Ливанских сил Самира Геагеи. Семеро шиитов были убиты и около тридцати получили ранения. Над страной вновь замаячил призрак гражданской войны. Неизвестно, действовали Ливанские силы по собственной инициативе или по указке Саудовской Аравии, ярым поборником которой стал христианин Самир Геагеа.

Постепенное сближение рассорившихся братьев – Израиля и Ирана

Москва рассматривает ирано-израильский конфликт как единое целое. Обе страны разговаривают друг с другом на одном и том же воинственном языке, но ведут они себя по-разному, действуя вопреки политическим тенденциям в своих странах. Уход с поста Беньямина Нетаньяху (приверженца колониальной политики Владимира Жаботинского) открывает путь к примирению.

Несмотря на то, что США объявили Тегерану санкции, чтобы вынудить его отказаться от ядерной программы в военных целях, Россия никогда не верила тому, что эта программа после 1988г. была продолжена. Во время переговоров 5+1 в период 2013-15 г.г. , которые привели к заключению Венского соглашения, Москва требовала не прекращения ядерной программы, а всего лишь контроля над тем, что она не ведётся в военных целях. Она всегда придерживалась этой позиции. Сегодняшние дискуссии ведутся по техническим деталям, таким как установка камер наблюдения на иранских атомных объектах.

Медлительность, которую демонстрирует Иран в разрешении этой проблемы, играет против него. Правительство Раисси ведёт переговоры с Саудовской Аравией, но последняя не торопится с нормализацией отношений с Израилем. Президент Эбрахим Раисси надеется достичь разделения ролей с Риядом и объявить об этом, когда тот пойдёт на уступки по контролю ядерной программы, но это раздражает саудовцев, и они даже могут ему вставить палки в колёса, как это было при атаке манифестантов Хезболлы в Бейруте.

Израиль продолжает настаивать на том, что Тегеран поддерживает не только зарубежные шиитские общины, как это утверждается, но и все антиизраильские силы, независимо от того, являются они шиитскими или нет. Например, Иран поставляет оружие суннитскому ХАМАСу. Этот союз опасен вдобавок потому, что ХАМАС является палестинской ветвью Братьев-мусульман, которых поддерживает не Саудовская Аравия, а Турция и Катар. Таким образом, в мусульманском сообществе теперь не два лагеря (шииты и сунниты), а целых три (Иран, Саудовская Аравия и Турция с Катаром).

Москва терпеливо работает с Тель-Авивом. Она подводит Израиль к возврату Сирии оккупированных им Голанских высот, предоставляя взамен гарантию ненападения Ирана и выхода его из Сирии.

Мали боится Францию и стремится защитить себя с помощью России

Поражение Запада в Сирии чревато непредсказуемыми последствиями для Африки. Всем стало ясно, что прежний миропорядок больше не действует, и что теперь лучше сближаться с Москвой, чем с Западом. Если раньше некоторые африканские страны, стремясь диверсифицировать поставки вооружений, обращались к Турции, то Центральноафриканская Республика и Мали стали первыми, кто подверг сомнению западную помощь.

Начиная с 2018 г. Россия помогает правительству Центральноафриканской Республики в разрешении племенных конфликтов, поддерживаемых Францией и погрузивших страну в гражданскую войну. Но Москва не решилась ввести в эту страну войска, так как ситуация оставалась нестабильной, и ограничилась направлением ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. В 2019 г. правительство подписывает мирное соглашение с 14 главными вооружёнными группировками страны. После этого ситуация в стране стабилизировалась, но правительство всё ещё контролирует незначительную часть территории.

А Мали является непосредственной жертвой свержения в 2011 г. Ливийской Арабской Джамахирии. Муамар Кадафи стремился примирить арабов и негров, но его убийство пробудило многовековую войну, восстановив, с одной стороны, рабство в его стране, а с другой - стремление к господству арабов над чернокожим населением Мали. Именно с этой целью арабские джихадисты вторгаются в эту страну. А французские силы, действуя в рамках операции "Бархан", пытаются предотвратить воссоздание Исламского Эмирата в Сахеле. На практике это означает предотвращение завоевания территории с оседлым чернокожим населением кочевыми арабскими джихадистами, но не борьбу с ними.

8 октября Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига вскрыл этот нарыв, заявив в РИА Новости, что Франция сама готовит джихадистов в своём лагере Кидаль, куда вход малийским силам воспрещён [3]. Это интервью было растиражировано другими российскими телеканалами, но до французского телевидения оно так и не дошло. Единственно, газета Le Monde опубликовала краткое сообщение Шогулы Кокаллы Малига, в котором он опровергает переговоры с ЧВК Вагнер и утверждает, что он всего лишь договаривается с Москвой… о ЧВК Вагнер.

Обвинения в использовании джихадистов в политических целях не лишены оснований: с самого начала своей интервенции Франция сдерживала своих военных, чтобы дать время катарским инструкторам, возглавлявшим джихадитов, на отступление. Другие джихадисты, на этот раз в Сирии, организовали протестные манифестации, осуждая двойную игру Франции, которая поддерживала их на Ближнем Востоке и заявляла, что боролась с ними в Африке. Когда министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал своему тогдашнему французскому коллеге Лорану Фабиусу по этому поводу удивление, тот ответил смесь, что, мол, такова realpolitik.

Хунта полковника Ассими Гоиты (преемник революционера третьего мира Томаса Санкары) ведёт переговоры с Россией по защите от обученных Францией джихадистов. Как и в случае Центральноафриканской Республики, Москва скорее всего направит людей из ЧВК Вагнер и в эту страну для восстановления в ней гражданского мира. А оплату российской ЧВК будет осуществлять, по всей видимости, Алжир.

Равновесие сил поставлено под сомнение

Сначала Китай [4], а за ним и Северная Корея осуществляют успешные запуски гиперзвуковых ракет. Китай это отвергает, а Северная Корея заявляет об этом громогласно. Эксперты, парламентарии и генералы США пришли от этого в ужас, потому что им не удаётся до сих пор обуздать эти технологии, и это делает их уязвимыми перед соперниками. Этот тип ракет основан на достижениях советских учёных. Президент Путин в своём выступлении в Федеральном собрании в 2019 г. заявил, что Россия находится в стадии завершения разработки этих ракет с атомными боеголовками, и что они способны достичь любой точки на планете не опасаясь быть перехваченными [5]. Трудно поверить, что Китай и тем более Северная Корея могли достичь этого уровня, поэтому эксперты единодушны в том, что эти технологии им были переданы Россией.

Передача технологий имела место до объявления о создании адьянса AUKUS, и все усилия Вашингтона в отношении Китая и Северной Кореи эти технологии сводят на нет. Так что Запад не только потерпел поражение в Сирии, что вынуждает его согласиться с новым мировым порядком. Его «противоракетный зонтик» теперь беспомощен, а всё его оружие безнадёжно устарело.