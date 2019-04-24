Voltaire İletişim Ağı

Hasan Nasrallah savaş söylentilerini yalanlıyor

Voltaire İletişim Ağı
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Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah, Körfez basınının uydurma isnatları şiddetle yalanladı.

- Geçtiğimiz ay, Suudi el-Arabiya televizyon kanalı, İran ve Rus birliklerinin Suriye’nin Kuzeyinde birbiriyle çatıştığını ve kayıplar verdiklerini aktarmıştı.
- Birleşik Arap Emirlikleri’nin The National gazetesi, ABD’nin Hizbullah’a yönelik yaptırımlarının Emel Partisi ve Lübnan Ulusal Meclis Başkanı Nebih Berri’ye kadar uzandığını duyurmuştu.
- Kuveyt’in el-Rai gazetesi, bir İsrail-Lübnan savaşının hazırlanmakta olduğunu iddia etmişti.

Bu yanıltıcı haberler Lübnan ve Suriye’de ciddi bir ekonomik kriz bağlamında gerçekleştirildi. Bu iki ülkenin, her zaman sorumlusu olacakları savaşı yeniden başlatmaktan başka çareleri olmadığına inandırmayı hedeflemektir. Gerçekte her ne kadar Lübnan daha önce benzeri görülmemiş sert önlemlere hazırlanırken ve Suriye tüm enerji kaynaklarına yönelik şiddetli bir tayın sistemi yürürlüğe koymuşken, iki ülke ABD ambargosunu kırmak için yoğun diplomatik girişimler yürütmektedirler.

Hizbullah ve Suriye’ye karşı propagandayı aktaran medyaların Ortadoğu konusunda çok da fazla bir şey anlamamıştır.

Fransızlar için not: Hasan Nasrallah’ın arkasındaki panoyu süsleyen gerçekten de bir zambaktır. Nasrallah İmam el-Mehdi İzcileri Kurumunun 34ncü kuruluş yıldönümü fırsatıyla halka seslenmektedir.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Hasan Nasrallah savaş söylentilerini yalanlıyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 24 Nisan 2019, www.voltairenet.org/article206281.html

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