Hasan Nasrallah savaş söylentilerini yalanlıyor

Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah, Körfez basınının uydurma isnatları şiddetle yalanladı.

Geçtiğimiz ay, Suudi el-Arabiya televizyon kanalı, İran ve Rus birliklerinin Suriye’nin Kuzeyinde birbiriyle çatıştığını ve kayıplar verdiklerini aktarmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin The National gazetesi, ABD’nin Hizbullah’a yönelik yaptırımlarının Emel Partisi ve Lübnan Ulusal Meclis Başkanı Nebih Berri’ye kadar uzandığını duyurmuştu.

Kuveyt’in el-Rai gazetesi, bir İsrail-Lübnan savaşının hazırlanmakta olduğunu iddia etmişti.

Bu yanıltıcı haberler Lübnan ve Suriye’de ciddi bir ekonomik kriz bağlamında gerçekleştirildi. Bu iki ülkenin, her zaman sorumlusu olacakları savaşı yeniden başlatmaktan başka çareleri olmadığına inandırmayı hedeflemektir. Gerçekte her ne kadar Lübnan daha önce benzeri görülmemiş sert önlemlere hazırlanırken ve Suriye tüm enerji kaynaklarına yönelik şiddetli bir tayın sistemi yürürlüğe koymuşken, iki ülke ABD ambargosunu kırmak için yoğun diplomatik girişimler yürütmektedirler.

Hizbullah ve Suriye’ye karşı propagandayı aktaran medyaların Ortadoğu konusunda çok da fazla bir şey anlamamıştır.