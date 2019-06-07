Пропаганда – это средство распространения идей, как истинных, так и ложных. А лгать самим себе – значит не признавать своих ошибок, пытаться убеждать себя в том, что ты идеален и движешься в будущее.

Самым ярким примером тому – Турция. На протяжении только одного поколения с 1894 по 1923 г.г. она несколько раз пыталась уничтожить немусульманские меньшинства, но упорно это отрицает. Израильтяне тоже не лыком шиты. Они утверждают, что создали своё государство для того, чтобы сделать достойную жизнь евреям, выжившим после нацистских концлагерей, тогда как Вудроу Вильсон обещал создать такое государство ещё в 1917 г., а сегодня в Израиле более 50000 бывших узников концлагерей живут за чертой бедности. Но Запад поддерживает эту ложь и распространяет её как истину.

Высадка союзников в Нормандии

Мы празднуем 75 годовщину высадки союзников в Нормандии. Согласно СМИ, которые почти все единодушны в этом мнении, союзники с этой операции начали освобождение Европы от нацизма.

Однако всем известно, что это не так.

Высадка войск не была союзнической операцией. Это была операция исключительно Британской империи с участием американского экспедиционного корпуса.

Она не предусматривала «освобождение Европы». Её цель состояла в том, чтобы совершить «марш на Берлин» и вырвать у Третьего Рейха куски, которые могли быть захвачены стремительно продвигавшейся Красной армией.

И французы их с радостью не встречали. Скорее с ужасом. Робер Жоспен (отец бывшего Премьер-министра Лионеля Жоспена) осуждал в передовой статье своей газеты перенос военных действий союзников на территорию Франции. Французы похоронили 20 000 человек, погибших в результате англо-саксонских бомбардировок, совершённых единственно с целью диверсии. В Лионе вместе с «главой государства» экс-маршалом Филиппом Петеном прошла массовая манифестация против англо-саксонского доминирования. А глава свободной Франции генерал Шарль Де Голь отказывался участвовать в любом чествовании этой злосчастной операции.

История сложнее, чем фильмы про ковбоев. В ней нет добрых и злых, есть только те, кто пытается спасать своих близких более или менее человеческими способами. И то хорошо, что мы не поддержали глупостей Тони Блера, который во время празднования 60-ой годовщины поднял на дыбы английскую прессу, утверждая, что Соединённое Королевство вступило в войну для спасения евреев от «Шоа». Не цыган от той же самой бойни. Но ведь уничтожение евреев началось в Европе после Ванзейской конференции 1942 г.

Бойня на площади Тяньаньмень

Мы отмечаем печальную годовщину кровавых событий на площади Тяньаньмень. Нам не прекращают внушать, что жестокий имперский режим Китая совершил кровавую расправу над несколькими тысячами своих граждан, мирно собравшимся на главной площади Пекина, единственно за то, что они требовали немного свободы.

Однако мы знаем, что это ложь.

Митинг на площади Тяньаньмень не был организован простыми гражданами. Это была попытка госпереворота сторонниками Премьер-министра Чжао Цзыяна.

«Мирными демонстрантами» были подвергнуты линчеванию или заживо сожжены на месте несколько десятков солдат. Сотни военных машин были изуродованы, пока против «мирных демонстрантов» не выступили люди Дэн Сяопина.

На площади присутствовали специалисты США по цветным революциям, в числе которых Джен Шарп. Они руководили людьми Чжао Цзыяна.

Европейский союз

Только что прошли выборы депутатов в Европарламент. В течение нескольких недель нас кормили лозунгами, уверяя, что «Европа – это мир и процветание» и что Европейский союз является кульминацией европейской мечты.

Однако мы знаем, что это ложь.

Европа, по словам Шарля Де Голя, – это континент, простирающийся от Бреста до Владивостока. И это культура открытости и сотрудничества. Это не Европейский союз, являющийся всего лишь антироссийским учреждением в продолжение «марша на Берлин», начавшегося с высадки в Нормандии.

Европейский союз – это не установление мира на Кипре. Это – подлое прикрытие вооружённой турецкой оккупации острова. Это не процветание, а экономическая стагнация, когда остальной мир движется вперёд на всех парах.

Евросоюз не имеет никакого отношения к европейской мечте периода между двумя войнами. Наши предки старались установить политические режимы, служащие общему интересу, - Республики, в этимологическом значении этого слова, согласно европейской культуре и независимо от того, находятся они на одном и том же континенте или на разных. Аристид Бриан выступал за то, чтобы Аргентина (страна с европейской культурой в Латинской Америке) была частью Европы, а не Соединённое Королевство (классовое общество). И т.д.

Мы словно ослепли

Мы должны отличать истинное от ложного. Мы можем праздновать освобождение от гитлеризма, не убеждая себя в том, что нас спасли англо-саксы. Мы можем осуждать жестокость Ден Сяопина, не отрицая, что таким кровавым способом он спас страну от возврата к колониализму. Мы можем радоваться тому, что избежали доминирования Советского Союза, но при этом не гордиться тем, что стали слугами англо-саксов.

Если мы не прекратим лгать самим себе и скрывать наши подлые и преступные дела, тогда не стоит удивляться тому, что никакие человеческие проблемы у нас не решаются.