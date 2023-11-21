Как и все войны, война между Израилем и населением Палестины является ареной борьбы в средствах массовой информации. Палестинскому сопротивлению не нужно рассказывать о несправедливости, с которой оно борется: достаточно посмотреть, чтобы понять. Его цель - превознести ту или иную ее составляющую. Израиль же должен убедить людей в своей добросовестности, что после трех четвертей века нарушения международного права - не такая уж и простая задача.

Перед нападением

Сразу после атаки палестинского Сопротивления 7 октября 2023 года Израиль задействовал все свои средства, чтобы заставить нас поверить в то, что эта атака была совершена джихадистами ХАМАС,

и что Израиль ничего не знал о её подготовке.

Роль ХАМАС

Однако в атаке участвовали все палестинские организации, за исключением ФАТХ [1]. До недавнего времени ХАМАС определял себя как «Палестинское крыло Братьев-мусульман», о чем говорилось во всех его документах. В этом качестве он боролся против светских сил ФАТХ Ясира Арафата и НФОП Жоржа Хабаша, а затем против сил президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада. По его мнению, все они были «врагами Бога». ХАМАС финансировался Израилем, а в Сирии его боевиков возглавляли офицеры Моссада и НАТО. Однако после провала «Братьев-мусульман» в Египте и их поражения в Сирии ХАМАС разделился на лояльную Братьям-мусульманам ветвь, возглавляемую Халедом Мечаалем и по-прежнему стремящуюся к созданию Всемирного халифата, и другую, которая сконцентрировалась на освобождении Палестины. Вторая ветвь, возглавляемая Ираном, возобновила связи с Сирией, а её лидер Халиль Хайя был принят в Дамаске президентом Башаром Асадом. Она установила связи с ливанской Хезболлой и даже принимала участие во встречах с другими членами палестинского Сопротивления в Бейруте.

Все участники палестинского сопротивления договорились о проведении операции «удар кулаком» по похищению израильских гражданских лиц и военных и их обмену на палестинских гражданских лиц и боевиков, удерживаемых в Израиле. Дата 7 октября была выбрана только ХАМАСом, а другие палестинские группировки были проинформированы лишь за несколько часов до начала операции. В итоге, бойцы ХАМАС были в большинстве, по сравнению с марксистами НФОП и входящим в Ось сопротивления (объединенную вокруг Ирана) «Исламским джихадом».

Операция 7 октября: секрет полишинеля

Операция по типу «Удар кулаком» была спланирована на координационном совещании в Бейруте в мае. Об этом сообщалось в ливанской прессе. Однако, несмотря на то, что принцип, цели и методы действий были определены, никто не знал, когда она произойдет.

Первыми забили тревогу египетские спецслужбы. Они поддерживают палестинское Сопротивление, но борются с ХАМАС, не делая различий между двумя его группами. Их беспокоил не столько возможный триумф палестинского Сопротивления, сколько победа Братьев-мусульман. Глава египетской разведки Камаль Аббас лично предупреждал своих израильских коллег [2].

Полковник Игаль Кармон, директор Института изучения СМИ Ближнего Востока (Memri), лично предупреждал своего друга, Премьер-министра Биньямина Нетаньяху, о том, что что-то неладное затевается. Но, по словам Кармона, Нетаньяху его не послушал [3].

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) представило два отчета о подготовке этого нападения. По данным газеты New York Times, второй, датированный 5 октября, был направлен израильским властям. Как сообщает Corriere della Sera, после этого директор «Шин Бет» (контрразведка) созвал 7-го числа в 8 часов утра совещание руководителей всех служб безопасности.

Однако израильские чиновники к этому времени организовали музыкальный фестиваль у границы Газы и отправили в отпуск сотрудников, отвечавших за его охрану [4].

Сегодня многие семьи заложников убеждены, что Биньямин Нетаньяху допустил это, чтобы оправдать свою операцию против населения Газы.

После нападения

С 7 октября Израиль изо всех сил пытается заставить нас поверить в то, что:

– Палестинское сопротивление в своей массе - это просто банда джихадистов;

- все, кто поддерживает палестинский народ, - антисемиты;

Видеомонтаж ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подготовила видеомонтаж, в котором использовались кадры, снятые нападавшими, записи камер наблюдения и кадры, сделанные самими военными. Цель этого монтажа - убедить людей в том, что палестинское Сопротивление - это сборище варваров-антисемитов. В нём показаны жестокие сцены насилия, когда на глазах у детей убивают их отца. Мы видим, как джихадист пытается отрубить лопатой голову трупу. Но ни изнасилования, ни расчленения нет. Также мы видим обгоревшие тела, которые, как кажется зрителю, были сожжены бойцами сопротивления. На самом же деле это люди, которые попали под обстрел ракетами воздух-земля, запущенными израильской армией, которая должна была остановить нападавших. Согласно «директиве Ганнибала», солдаты должны убивать «террористов», не заботясь о возможных жертвах со стороны израильтян.

Этот монтаж посмотрели члены Кнессета, затем Конгресса США, после чего он был показан в парламентах различных стран - членов НАТО. Только бельгийский парламент отказался от просмотра этого пропагандистского материала не подвергнутого независимой экспертизе. Кроме того, этот фильм был показан журналистам в столицах некоторых стран.

Израильские власти показали широкой публике только 10 минут этого фильма. Они заверили нас, что не хотят показывать весь монтаж широкой публике из уважения к жертвам. Но чем этот ограниченный круг зрителей отличается от остальных? На самом деле речь идёт о том, чтобы не дать специалистам разоблачить этот обман, выясняя по каждому из погибших людей, кто их убил.

Демонстрации против антисемитизма

Чтобы привлечь на свою сторону западное общественное мнение и представить в выгодном свете массовые убийства, совершаемые в Газе, Израиль призывает Запад к демонстрациям поддержки. Поскольку нельзя добиться поддержки армии, осуществляющей геноцид с показом в прямом эфире на экранах телевизоров, Моссад предлагает проводить демонстрации против антисемитизма, которым отличается ХАМАС.

Заметим, что ХАМАС пропитан идеологией Братьев-мусульман. Но одновременно это идеология, выражающая суннитский супрематизм. Долгое время он боролся в основном против мусульман-шиитов и друзов. ХАМАС, конечно, всегда был антисемитским, но точно так же, как он был против всех других мусульманских конфессий и всех других религий, не больше и не меньше.

Моссад иногда использует другой аргумент: арабские иммигранты поддерживают ХАМАС и поэтому являются антисемитами. Следовательно, европейские страны должны принять меры для защиты своего еврейского населения.

Поэтому демонстрация в Вашингтоне осудила главным образом предполагаемое варварство ХАМАС, а парижская демонстрация сделала акцент на борьбе с антисемитизмом. Но ни та, ни другая демонстрация ни к чему не привела. Вашингтонская демонстрация была бойкотирована многими еврейскими ассоциациями. Она смогла привлечь лишь 200 000 человек, в основном христианских сионистов. Люди пришли скорее послушать евангелиста Джона Хейджи, чем увидеть президента Израиля Исаака Герцога. На мероприятии в Париже присутствовали премьер-министр и все её предшественники, председатели трёх ассамблей и все их предшественники, председатель Конституционного совета и его предшественники. Но вместе с ними приняли участие всего несколько десятков тысяч человек. В числе важных лиц, которые не явились на митинг, были министр иностранных дел Ролан Дюма (также бывший председатель Конституционного совета) и Доминик де Вильпен (бывший Премьер-министр). Они отличаются тем, что противостоят империализму, а значит, и правительствам США и Израиля.

На протяжении десятилетий Израиль обвинял антисемитов в том, что они прячутся за маской антисионизма. Тем самым постепенно происходило смешение этих двух понятий. Между тем европейский антисемитизм - это форма ксенофобии, которая зародилась в Римской империи, продолжалась во времена католической церкви и сохранилась в период нацизма. Он состоит в обвинении всех евреев в повстанчестве, убийстве Христа или вырождении арийской расы. А антисионизм - это политическое убеждение, согласно которому еврейский национализм не должен быть поставлен на службу колониальному проекту. Сегодня большинство американских евреев являются антисионистами, в то время как большинство европейских евреев - сионисты.

Французский сенатор Степане Ле Рудулье (республиканец) только что внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за оскорбление или разжигание ненависти или насилия в отношении государства Израиль. Непонятно, почему в данном случае эти правонарушения считаются более серьезными, чем в других случаях, подобных тем, когда в 1975 году мир сотрясали споры о природе сионизма. Организация Африканского Единства заявила, что «расистский режим в оккупированной Палестине и расистский режим в Зимбабве и Южноафриканской Республике имеют общее империалистическое происхождение, что они составляют единое целое и имеют одинаковую расистскую структуру, и что они органически связаны между собой в своей политике, направленной на угнетение достоинства и целостности человеческой личности». Аналогичным образом Организация неприсоединившихся стран охарактеризовала сионизм как «угрозу миру и безопасности во всем мире и призвала все страны выступить против этой расистской и империалистической идеологии». Наконец, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой сионизм охарактеризован как «форма расизма и расовой дискриминации» [5].

Однако резолюция ООН была отменена в 1991 году, чтобы помочь Израилю выполнить резолюции Мадридской конференции по Палестине. Два других текста остаются в силе, и, ввиду невыполнения Израилем мадридских решений и всех международных документов по Палестине, неоднократно поднимался вопрос о возврате к резолюции 3379.

Постановка в больнице Аш-Шифа

Именно в этом контексте ЦАХАЛ инсценировал нахождение военного штаба ХАМАС под крупнейшей больницей Газы. Сотрудник службы по связям с общественностью подтвердил, что на месте обнаружено оружие, а по веревке, прикрепленной к ножке стула, можно сделать вывод, что в подземном убежище содержались заложники.

Пока общественность обсуждает, убедительны эти доказательства или нет, не лишне напомнить историю этой больницы. Она была построена в 1983 году Израилем [6]. Так что у ЦАХАЛ есть все необходимые чертежи. Моссад размещал ХАМАС в подвале, когда тот боролся с ФАТХом. Позже больница стала местом встречи официальных лиц ХАМАС и иностранных журналистов. Но всё это не делает её ни арсеналом, ни военным штабом.

В ходе текущего периода израильско-палестинской войны ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в рытье туннелей под больницей. Первоначально было решено разрушить её с помощью проникающих бомб, чтобы добраться до её туннелей. Но, учитывая возражения Всемирной организации здравоохранения, ЦАХАЛ согласился с тем, что его цель не оправдывает разрушения больницы до основания. Поэтому он отменил приказ об эвакуации и взял её в осаду. В итоге, 2300 человек - пациенты, медперсонал и беженцы - сдались израильской армии, которая бесцеремонно обыскивала их.

А через два дня после штурма ЦАХАЛ заявил, что обнаружил штаб ХАМАСа под больницей Аш-Шифа. В действительности на показанных снимках видно, что колодец рядом с больницей ведет к галереям, но никак не к помещению, которое можно было бы использовать в качестве штаба.

Обстрелы, отключения электроэнергии и обыски в больнице привели к гибели многих людей, а поставленные ЦАХАЛ десяток инкубаторов не могли работать из-за отключения электроэнергии, о чем сообщали Reuters и BBC. Однако Моссад, якобы, выполняет полезную функцию, поэтому BBC извинилась перед своими зрителями за то, что не сообщила о передаче в дар инкубаторов и присутствии на месте переводчиков с иврита на арабский язык.