Конфликт между сторонниками миропорядка, основанного на правилах и теми, кто выступает за возвращение к миропорядку, основанному на международном праве, продолжается. Он начался с российской военной операции на Украине и будет продолжаться многие годы.

Военная ситуация в настоящее время блокирована, как это всегда бывает зимой в этой части света. Сторонники миропорядка, основанного на правилах, по-прежнему отказываются выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН 2202, в то время как сторонники миропорядка, основанного на международном праве, принимают меры по её выполнению. В конце концов, и те, и другие постепенно укрепились каждый на своей позиции, и положение жителей Новороссии стабилизируется.

Переход от маневренной войны к войне позиционной позволил каждому из участников задуматься о причинах этого кровопролития. Речь идёт не о различных теориях международных отношений, а о двух концепциях Человека.

В составе киевских вооружённых сил следует отличать интегральных националистов, которые всегда рвались в бой, от профессиональных военных и мобилизованных граждан. Первые - это идеологически подготовленные люди, которые считают, что убивать русских - это их священный долг. Они руководствуются идеями Дмитрия Донцова, а примером для них служит Степан Бандера. Первый был администратором Института Рейнхарда Гейдриха в Праге и, следовательно, одним из разработчиков «окончательного решения еврейского и цыганского вопросов», а второй был лидером украинских коллаборационистов, сотрудничавших с нацистами в борьбе против Советов. Другая группа киевских военных, которая составляла две трети от общего состава в начале российского вмешательства, теряет боевой дух. Они видят, что западное оружие поставляется интегральным националистам, а их используют как пушечное мясо, и они несут большие потери. Социальные сети полны видеообращений из подразделений, протестующих против своих офицеров. Первая волна недовольства прошла осенью. Сейчас идёт вторая волна. Если они думали, что защищают свою родину от захватчиков, то теперь они понимают, что их страна находится в руках клики, которая вычистила библиотеки, взяла под контроль все СМИ страны, запретила 13 политических партий и православную церковь и, в конечном итоге, устанавливает авторитарный режим. На прошлой неделе бывший советник президента Зеленского по вопросам коммуникаций, подполковник Алексей Арестович, заявил, что Украина ведет неправильную борьбу и ошибочно считает шесть миллионов своих граждан «российскими агентами». Они знают, что большинство журналистов арестованы, а большинство адвокатов бежали за границу. То есть они чувствуют угрозу как со стороны российских военных, так и со стороны собственного правительства. Многочисленные коррупционные скандалы, разразившиеся на прошлой неделе, свидетельствуют о том, что они являются всего лишь пешками в конфликте между США и Россией.

С российской стороны всё наоборот. Профессиональные войска, которые были развернуты в начале спецоперации, были полностью послушны, хотя и не понимали, зачем Кремль посылает их на Украину, откуда начиналась их родина. Русское население опасалось возврата к массовым убийствам прошлого. Но постепенно всё успокоилось. Вся их элита сбежала за границу. Я был очень удивлен, когда один мой русский приятель сказал мне: «Скатертью им дорога!». Он не выглядел обеспокоенным их уходом, но чувствовал облегчение от того, что ему больше не придется с ними иметь дело. Люди, которые были шокированы мерами Запада против своих артистов и заслуженных деятелей, осознали, что Украина - это лишь предлог для чего-то другого. Они также были удивлены тем, что народ Европейского Союза солидаризировался с Вашингтоном. В их представлении это война против русской цивилизации, война против наследия Толстого и Пушкина, а не против политики президента Путина. Этот гордый народ, всегда стремившийся защищать своих и свою честь, с грустью наблюдает за тем, как Запад высокомерно воображает себя воплощением Добра, вместо того, чтобы служить Добру.

Политические аргументы, которые президент Путин изложил в декабре 2021 года, когда он опубликовал проект двустороннего российско-американского Договора о гарантиях безопасности [1], устарели. Речь больше не идёт о войне для защиты национальных интересов. Если русские понимают, что они отстаивают своё право на жизнь, то Запад интерпретирует этот конфликт иначе. На Западе думают, что русские ослеплены пропагандой существующего режима. И они, не сознавая этого, борются за восстановление величия царской империи или Советского Союза.

Такой тип конфликта встречается крайне редко. Нечто подобное было между Римом и Карфагеном, и конфликт между ними закончился полным крахом карфагенской цивилизации. Карфаген был разрушен до такой степени, что сегодня мы почти ничего о нём не знаем. Кроме того, что он был построен выходцами из Тира (ныне Ливан, оплот Хезболлы) и что его лидер Ганнибал, искал убежище в Дамаске и других сирийских городах, когда его город был разрушен. Мы также знаем, что Карфаген сохранял добрые отношения со своими соседями и партнёрами, в то время как Рим завоевал свою империю силой. Я уже проводил эту связь с войной против Сирии, когда в неё вмешалась Россия. Параллель становится всё более и более очевидной. У этих двух блоков больше нет ничего общего.

На Западе события на Украине рассматриваются как война, которую Соединенные Штаты ведут с Россией руками украинцев. Интегральные националисты уверены, что нужно не просто сопротивляться тому, кого они считают захватчиком, а победить его либо сегодня, либо в «последнем бою». Такова их участь, считают они. Но если не принимать во внимание мистические бредни Дмитрия Донцова, то как можно представить себе, что 40 миллионов украинцев победят 140 миллионов россиян при том, что у последних есть оружие, которое на двадцать лет современнее западного?

Страны, принявшие участие на встрече на авиабазе Рамштайн, а это практически США и Европейский Союз, уже потратили на эту войну более 250 миллиардов долларов, то есть за один год столько же, сколько и на десятилетнюю войну против Сирии. Если сравнивать эти два конфликта, то следует отметить, что с точки зрения международного права Россия права в обоих случаях. Что касается США, то в Сирии они вели войну в составе огромнейшей коалиции, тогда как на Украине они всю тяжесть войны возложили на своих союзников.

В отличие от Ганнибала, президент Путин не намерен захватывать столицу своих противников Вашингтон. Он осознает свое военное превосходство и не будет отталкивать от себя простых людей на Западе и, тем более, не будет воевать против них, за исключением, может быть, их элит из Форин-офис и Пентагона.