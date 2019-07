Er wordt onderzoek gedaan naar de moderne arsenalen die in Piemonte, Lombardije en Toscane zijn ontdekt - een echte neonazistische matrix, zoals blijkt uit de hakenkruizen en Hitler-citaten die met de wapens zijn gevonden. Er is echter nog steeds geen antwoord op de vraag - is dit een staaltje van nazi-nostalgie, de bergplaats van een wapenverzamelaar, of hebben we te maken met iets veel gevaarlijkers?

De onderzoekers hebben - volgens de Corriere della Sera - gekeken naar "rechtsextremisten in de buurt van het Azov Bataljon", maar hebben tot nu toe "niets nuttigs" ontdekt. En toch zien we al jaren een uitgebreid en gedocumenteerd bewijs van de rol van deze gewapende Oekraïense formatie, en andere, bestaande uit getrainde neonazi’s die in 2014, in opdracht van de VS/NAVO voor de aanval op de Oekraïense Russen in de Donbass, werden gebruikt op het Maïdanplein.

We moeten erop wijzen dat de Azov niet langer een militair bataljon (zoals gedefinieerd door de Corriere) is, maar is omgevormd tot een regiment, met andere woorden een reguliere militaire eenheid op hoger niveau. Het Azov Bataljon werd in mei 2014 opgericht door Andriy Biletsky, bekend als de "Witte Führer", als een ondersteunende kracht voor de "raszuiverheid van de Oekraïense natie, om te voorkomen dat haar genen zich zouden vermengen met die van de minderwaardige rassen, en om zo te zorgen voor "haar historische missie om het Witte Ras van de wereld te leiden in zijn laatste overlevingskruistocht’ voor overleving.

Biletsky rekruteerde neo-nazi militanten voor het Azov Bataljon die al onder zijn bevel stonden als hoofd van speciale operaties in de Pravy Sektor (rechter sector). De Azov onderscheidden zich onmiddellijk door hun wreedheid in de aanvallen op de Russische bevolking van Oekraïne, vooral in Mariupol.

In oktober 2014 werd het Bataljon opgenomen in de Nationale Garde, geleid door de minister van Binnenlandse Zaken, en Biletsky werd gepromoveerd tot kolonel en onderscheiden met de "Orde voor persoonlijke moed". teruggetrokken uit de Donbass, werd Azov omgevormd tot een regiment van speciale strijdkrachten, uitgerust met tanks en artillerie van de 30ste Gemechaniseerde Brigade. Wat bewaard is gebleven in deze transformatie is het embleem, gekopieerd van dat van de SS Das Reich, en de ideologische opleiding van de troepen naar het nazi-model.

Als eenheid van de Nationale Garde werd het Azov-regiment getraind door Amerikaanse instructeurs en anderen van de NAVO. We lazen in een officiële tekst - "In oktober 2018 brachten vertegenwoordigers van de Italiaanse Carabinieri een bezoek aan de Oekraïense Nationale Garde om de uitbreiding van de samenwerking in verschillende sectoren te bespreken en om een overeenkomst over bilaterale samenwerking tussen de instellingen te ondertekenen". In februari 2019 werd het regiment Azov in Donbass aan de frontlinie ingezet.

Azov is niet alleen een militaire eenheid, maar ook een ideologische en politieke beweging. Biletsky, die in oktober 2016 zijn eigen partij "Nationaal Korps" had opgericht - blijft de charismatische leider, in het bijzonder voor de organisatie van de jeugd, die door zijn boek "De woorden van de Witte Führer" in de haat voor Russen is geïndoctrineerd, en die een militaire opleiding wordt gegeven.

Tegelijkertijd rekruteren Azov, Pravy Sektor en andere Oekraïense organisaties neonazi’s uit heel Europa (inclusief Italië) en de VS. Nadat ze getraind en getest zijn in militaire acties tegen de Russen in de Donbass, worden ze naar huis gestuurd, uiteraard met behoud van hun banden met de rekruterings- en opleidingscentra.

Dit gebeurt in Oekraïne, een partnerland van de NAVO, dat al lid is, onder nauwlettend toezicht van de VS. Wij begrijpen dan ook waarom het onderzoek naar de neo-nazi arsenalen in Italië niet tot een conclusie zal leiden. We kunnen ook begrijpen waarom degenen die onophoudelijk over antifascisme praten, zwijgen over de wedergeboorte van het nazisme in het hart van Europa.