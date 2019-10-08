Сеть Вольтер

Дональд Трамп, один против всех

Тьерри Мейсан

Один против оппозиции, против своей администрации и против своих союзников, президент Трамп, кажется, не в состоянии выполнить обязательства, данные им во время избирательной кампании. Через три года после избрания Палата представителей запускает против него процедуру импичмента, и всего лишь потому, что он борется с коррупцией своих противников.

Сеть Вольтер | Дамаск (Сирия)
+
JPEG - 29.1 kb
Президент Трамп назвал процедуру отстранения от власти, начатую Палатой представителей, попыткой государственного переворота.

Главным обещанием, данным Дональдом Трампом во время предвыборной кампании, было положить конец военной стратегии Рамсфельда-Цебровски и перейти к джексоновской политике сотрудничества. Однако его реализация наталкивается на мощное сопротивление как в самих США, так и среди союзников Соединённых Штатов. Как никогда ранее, президент оказывается один, абсолютно один на один с политиками трансатлантического союза.

Всё было спланировано заранее

Как и в случае с его предшественником Бараком Обамой, похоже, всё было спланировано заранее.

Сразу после избрания в 2009 г. Обаму стали расхваливать как первого чернокожего президента Соединённых Штатов, а потом оказалось, что он неспособен решить проблемы своих соплеменников, а число актов насилия полицейских в отношении негритянского населения только увеличилось. В первые дни его пребывания на посту президента Нобелевский комитет присуждает ему премию мира за его усилия «за мир без ядерного оружия», после чего он вовсе перестаёт заниматься этим вопросом. И хотя результаты его деятельности прямо противоположны заявленным во время предвыборной кампании обещаниям, он продолжает пользоваться уважением во всём мире. Никто не упрекает его ни за перемещение рабочих мест в Китай, ни за тюрьму в Гуантанамо, ни за тысячи убийств неугодных, ни за разгром Ливии.

Наоборот, сразу после избрания и даже до передачи ему власти в 2017 г. Дональда Трампа стали представлять маниакально-депрессивным чудаком, слабой и авторитарной личностью, скрытым фашистом. После вступления в должность пресса призывала к его физическому устранению, а Демократическая партия обвиняла его в том, что он является русским шпионом. Она добилась, что против него и его команды было начато расследование с перспективой его отстранения от должности. Его главный советник генерал Майкл Флинн был вынужден уйти в отставку через 24 дня после назначения, а спустя некоторое время он был арестован. Когда Дональд Трамп после промежуточных выборов (ноябрь 2018 г.) потерял большинство в Палате представителей, он вынужден был пойти на переговоры с рядом своих оппозиционеров. Он идёт на поводу у Пентагона, согласившись на проведение военных операций, которые не могли втянуть страну в спираль бесконечной войны, а взамен добивается закрытия российского досье. В течение восьми месяцев он спешно пытается положить конец разрушению Ближнего Востока и развязыванию войн в странах Карибского бассейна. Он рассчитывал, что сможет доложить о своих достижениях по установлению мира с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. Увы! В тот же день Институт мира США (аналог Национального фонда демократии, но при министерстве обороны) публикует доклад по Сирии с рекомендацией продолжить войну. В тот же день председатель Палаты представителей Нэнси Пелози объявляет об открытии процедуры импичмента, на этот раз за его обращение к украинским властям оказать поддержку в дискредитации клана Клинтона, погрязшего в коррупции.

Редко кто в СМИ разъяснял суть джексонизма, о котором никто из политиков после войны Севера и Юга ни разу не вспомнил. Почти два года подряд, основываясь на определённом видении мироустройства, все только и твердили, что Дональд Трамп непоследователен и непредсказуем.

Тем не менее, ему уже удалось возвратить в страну множество рабочих мест и положить конец массированной поддержке Государственным департаментом и министерством обороны джихадистских формирований, хотя некоторые программы всё ещё действуют.

Мало кто интересуется тем, что на самом деле сделали Барак Обама и Дональд Трамп в качестве президентов, запоминается лишь то, что говорилось о них в СМИ в день их торжественного вступления в должность.

Роль Глубинного государства

Сегодня всем известно, что оппозиция Дональда Трампа включает не только американский политический класс, но и большинство руководителей стран, являющихся союзниками США. Для последних это может показаться странным, ибо они, в случае его успеха, выиграли бы во всём. Но у этих политиков другая логика. Они поняли, что изменить политику США никому не под силу. Поэтому в интересах их стран не тонуть вместе с Дональдом Трампом, которого в его стране почти никто не поддерживает, а оставаться верными разрушительной линии Джорджа Буша и Барака Обамы.

Остаётся определить, кто среди десятков тысяч чиновников дёргает ниточки, и почему они не поддерживают проекты Дональда Трампа. «Глубинное государство», политическую линию которого президент не в состоянии изменить, - есть ничто иное, как социологический феномен, выражающий корпоративные интересы. Президент Трамп думал, что ему удастся нейтрализовать оппозиционный настрой комитетов, занятых реализацией в той или иной степени секретных договоров США с их союзниками. Он думал, что ему удастся договориться с резервным правительством, тем, что вступает в права в случае ядерной войны. Он явно ошибся.

Какие уроки можно извлечь

Из произошедшего могут быть извлечены два урока.

Во-первых, и все аналитики сходятся в этом мнении, Джордж Буш не был самостоятельным в своих решениях, а подстраивался под своё окружение и, в первую очередь, под вице-президента Дика Чейни и министра Обороны Дональда Рамсфельда. Очевидно также, что у Барака Обамы никакой особой власти, кроме одобрений на нанесение точечных ударов, тоже не было. И сегодня ясно, что Дональд Трамп не в состоянии изменить установившиеся в США порядки. Следует также подчеркнуть, что начиная с 11 сентября 2001 г. должность президента стала почти исключительно медийной. А если президент не определяет политику, то те, кто её определяет, остаются в тени, и они никем не избираются.

Во-вторых, союзники США подчинены не президенту США, а Глубинному государству. Они всего лишь игрушки в руках невидимого актёра. Независимыми остаются только Россия и Китай. Россия является единственной из этих трёх стран, где президент избирается на демократической основе и осуществляет власть от имени своего народа. Китай представляет собой прозрачную систему, но в политической жизни принимают участие только члены единственной в стране партии. Политическая система Соединённых Штатов совершенно непрозрачна.

Перевод
Alva

Тьерри Мейсан

Тьерри Мейсан Политический консультант и президент-основатель сайта Сеть Вольтер (Réseau Voltaire). Последняя книга на французском языке : Преступления глубинного государства. От 11 сентября до Дональда Трампа (2017).

 
Сеть Вольтер

Вольтер, международное издание

Данная статья находится под лицензией Creative Commons

Вы можете свободно пользоваться стятьями Réseau Voltaire в некоммерческих целях, при условии, что источник цитируется и что содержание не меняется. (лицензия CC BY-NC-ND).

Источник : « Дональд Трамп, один против всех », Тьерри Мейсан, Перевод Alva, Сеть Вольтер, 8 октября 2019, www.voltairenet.org/article207817.html

Поддержать Сеть Вольтер

Вы пользуетесь настоящим сайтом, где вы можете найти качественные анализы, которые помогают вам создать ваше собственное мироззрение. Для того, чтобы мы могли продолжить эту работу, нам нужа ваша поддержка.
Помогите нам вашим пожертвованием

Как участвовать в Сеть Вольтер ?

Все деятели сети – добровольцы.
- Профессиональные переводчики : Вы можете участвовать в переводе статей.

Права человека: теория и практика
Национальное единство в Сирии и Венесуэле
Дональд Трамп бросает вызов собственной администрации
С.В.Лавров в Валдайском клубе
С.В.Лавров в Валдайском клубе
Сергей Лавров, Сеть Вольтер
 
Дестабилизация Карибского бассейна
Дестабилизация Карибского бассейна
Самуэль Монкада, Сеть Вольтер
 
Брексит, ЕС и демократия
Брексит, ЕС и демократия
Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер
 