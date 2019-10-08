Президент Трамп назвал процедуру отстранения от власти, начатую Палатой представителей, попыткой государственного переворота.

Главным обещанием, данным Дональдом Трампом во время предвыборной кампании, было положить конец военной стратегии Рамсфельда-Цебровски и перейти к джексоновской политике сотрудничества. Однако его реализация наталкивается на мощное сопротивление как в самих США, так и среди союзников Соединённых Штатов. Как никогда ранее, президент оказывается один, абсолютно один на один с политиками трансатлантического союза.

Всё было спланировано заранее

Как и в случае с его предшественником Бараком Обамой, похоже, всё было спланировано заранее.

Сразу после избрания в 2009 г. Обаму стали расхваливать как первого чернокожего президента Соединённых Штатов, а потом оказалось, что он неспособен решить проблемы своих соплеменников, а число актов насилия полицейских в отношении негритянского населения только увеличилось. В первые дни его пребывания на посту президента Нобелевский комитет присуждает ему премию мира за его усилия «за мир без ядерного оружия», после чего он вовсе перестаёт заниматься этим вопросом. И хотя результаты его деятельности прямо противоположны заявленным во время предвыборной кампании обещаниям, он продолжает пользоваться уважением во всём мире. Никто не упрекает его ни за перемещение рабочих мест в Китай, ни за тюрьму в Гуантанамо, ни за тысячи убийств неугодных, ни за разгром Ливии.

Наоборот, сразу после избрания и даже до передачи ему власти в 2017 г. Дональда Трампа стали представлять маниакально-депрессивным чудаком, слабой и авторитарной личностью, скрытым фашистом. После вступления в должность пресса призывала к его физическому устранению, а Демократическая партия обвиняла его в том, что он является русским шпионом. Она добилась, что против него и его команды было начато расследование с перспективой его отстранения от должности. Его главный советник генерал Майкл Флинн был вынужден уйти в отставку через 24 дня после назначения, а спустя некоторое время он был арестован. Когда Дональд Трамп после промежуточных выборов (ноябрь 2018 г.) потерял большинство в Палате представителей, он вынужден был пойти на переговоры с рядом своих оппозиционеров. Он идёт на поводу у Пентагона, согласившись на проведение военных операций, которые не могли втянуть страну в спираль бесконечной войны, а взамен добивается закрытия российского досье. В течение восьми месяцев он спешно пытается положить конец разрушению Ближнего Востока и развязыванию войн в странах Карибского бассейна. Он рассчитывал, что сможет доложить о своих достижениях по установлению мира с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. Увы! В тот же день Институт мира США (аналог Национального фонда демократии, но при министерстве обороны) публикует доклад по Сирии с рекомендацией продолжить войну. В тот же день председатель Палаты представителей Нэнси Пелози объявляет об открытии процедуры импичмента, на этот раз за его обращение к украинским властям оказать поддержку в дискредитации клана Клинтона, погрязшего в коррупции.

Редко кто в СМИ разъяснял суть джексонизма, о котором никто из политиков после войны Севера и Юга ни разу не вспомнил. Почти два года подряд, основываясь на определённом видении мироустройства, все только и твердили, что Дональд Трамп непоследователен и непредсказуем.

Тем не менее, ему уже удалось возвратить в страну множество рабочих мест и положить конец массированной поддержке Государственным департаментом и министерством обороны джихадистских формирований, хотя некоторые программы всё ещё действуют.

Мало кто интересуется тем, что на самом деле сделали Барак Обама и Дональд Трамп в качестве президентов, запоминается лишь то, что говорилось о них в СМИ в день их торжественного вступления в должность.

Роль Глубинного государства

Сегодня всем известно, что оппозиция Дональда Трампа включает не только американский политический класс, но и большинство руководителей стран, являющихся союзниками США. Для последних это может показаться странным, ибо они, в случае его успеха, выиграли бы во всём. Но у этих политиков другая логика. Они поняли, что изменить политику США никому не под силу. Поэтому в интересах их стран не тонуть вместе с Дональдом Трампом, которого в его стране почти никто не поддерживает, а оставаться верными разрушительной линии Джорджа Буша и Барака Обамы.

Остаётся определить, кто среди десятков тысяч чиновников дёргает ниточки, и почему они не поддерживают проекты Дональда Трампа. «Глубинное государство», политическую линию которого президент не в состоянии изменить, - есть ничто иное, как социологический феномен, выражающий корпоративные интересы. Президент Трамп думал, что ему удастся нейтрализовать оппозиционный настрой комитетов, занятых реализацией в той или иной степени секретных договоров США с их союзниками. Он думал, что ему удастся договориться с резервным правительством, тем, что вступает в права в случае ядерной войны. Он явно ошибся.

Какие уроки можно извлечь

Из произошедшего могут быть извлечены два урока.

Во-первых, и все аналитики сходятся в этом мнении, Джордж Буш не был самостоятельным в своих решениях, а подстраивался под своё окружение и, в первую очередь, под вице-президента Дика Чейни и министра Обороны Дональда Рамсфельда. Очевидно также, что у Барака Обамы никакой особой власти, кроме одобрений на нанесение точечных ударов, тоже не было. И сегодня ясно, что Дональд Трамп не в состоянии изменить установившиеся в США порядки. Следует также подчеркнуть, что начиная с 11 сентября 2001 г. должность президента стала почти исключительно медийной. А если президент не определяет политику, то те, кто её определяет, остаются в тени, и они никем не избираются.

Во-вторых, союзники США подчинены не президенту США, а Глубинному государству. Они всего лишь игрушки в руках невидимого актёра. Независимыми остаются только Россия и Китай. Россия является единственной из этих трёх стран, где президент избирается на демократической основе и осуществляет власть от имени своего народа. Китай представляет собой прозрачную систему, но в политической жизни принимают участие только члены единственной в стране партии. Политическая система Соединённых Штатов совершенно непрозрачна.