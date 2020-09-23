Выигравший вовсе не тот, кого таковым представляют

Ситуация на Ближнем Востоке блокируется после подписания в Соглашений в Осло Ицхаком Рабином и Ясиром Арафатом в 1993 году. За этими соглашениями последовали Соглашение Иерихон-Газа, в котором признавались определенные прерогативы для Палестинской автономии, и Договор Вади-Араба о заключении мира между Израилем и Иорданией.

В то время правительство Израиля пыталось окончательно отделиться от палестинцев. С этой целью оно намеревалось создать палестинское псевдо-государство, лишённое ряда атрибутов суверенитета, в частности, собственных вооружённых сил и независимой финансовой системы. До этого Ицхак Рабин вёл эксперименты по созданию Бандустанов в южноафриканских странах, где Израиль выступал советником по проведению политики апартеида. Другой опыт он получил в Гватемале под знамёнами генерала Эфраина Риоса Монтта, осуществлявшего геноцид племени майя.

Ясер Арафат пошёл на Соглашения в Осло, чтобы оказать сопротивление Мадридской конференции (1991 г.). Президенты Джордж Буш и Михаил Горбачёв пытались установить мир в Израиле путём устранения Ясира Арафата с международной арены при поддержке руководителей арабских стран.

Несмотря на это, многие комментаторы утверждают, что Соглашения в Осло могли принести мир.

Как бы то ни было, но за 27 лет ничего позитивного так и не произошло, и народ Палестины так и не избавился от страданий, но Израиль постепенно изменился сам по себе. Сегодня эта страна, о чём свидетельствует его собственное правительство, разделена на два антагонистических лагеря. Такой страны, в которой два Премьер-министра, нигде в мире нет. За первым из них, Беньямином Нетаньяху, стоят сторонники британского колониализма, а за вторым, Бени Ганцем, - сторонники нормализации отношений с соседними странами [1]. Двуглавая система отражает несовместимость двух проектов. Каждый из лагерей старается парализовать своего противника. Но время изжившего себя колониального проекта по созданию Великого Израиля от берегов Нила до Евфрата, тянущемуся подобно хвосту кометы, подходит к концу.

После терактов 11 сентября Соединённые штаты используют стратегию Рамсфельда-Цебровски, направленную на реорганизацию вооружённых сил США под требования новой формы капитализма, основанной не на производстве товаров и услуг, а на финансовых манипуляциях. С этой целью они развязывают «войны без конца» по ликвидации государственных структур на всём Ближнем Востоке, не разбираясь, кто враг, а кто друг. За два десятилетия регион стал проклятым для его жителей. Сначала Афганистан, а затем Ирак, Ливия, Сирия и Йемен становятся театром военных действий, которые должны были закончиться через несколько недель, но продолжаются и по сей день, и никаких перспектив не видно.

Став президентом, Дональд Трамп обещает покончить с «войнами без конца» и возвратить американских военных домой. Для этого он предоставляет карт-бланш своему зятю Джареду Кушнеру, назначенному им специальным представителем. Тот факт, что в своей стране президента поддерживают сионистские христиане, а Джаред Кушнер является ортодоксальным евреем, даёт некоторым обозревателям повод считать обоих пособниками Израиля. И хотя с учётом предстоящих президентских выборов у них есть интерес представлять дело именно таким образом, это на самом деле не их подход к Ближнему Востоку. Они защищают интересы и американского народа, и народа Израиля, подменяя войну торговыми связями, руководствуясь идеями Эндрю Джексона (1829-37 г.г.) Последнему удалось предотвратить уничтожение индейцев, с которыми он, будучи генералом, воевал, хотя предложенный им договор подписали только чероки. Сегодня этот народ является самым многочисленным среди индейцев, несмотря на печально известный эпизод, известный под названием «Дорога слёз».

За три года Джаред Кушнер изколесил весь регион. Он собственными глазами увидел, сколько страха и ненависти накопилось здесь. В течение 75 лет Израиль беспрестанно в нарушение резолюций СБ ООН продолжал нагло захватывать арабские территории. В процессе переговоров Кушнер приходит к выводу, что международное право бессильно, так как почти никто, кроме Буша-отца и Горбачёва, не думал реально его применять после плана о разделе Палестины в 1947 г. Из-за бездействия международного сообщества, его применение, случись оно сегодня, наложило бы одну несправедливость на другую.

Кушнер разрабатывает несколько предложений [2], одними из которых являются план объединения палестинцев с Иорданией и план присоединения Газы к Египту. В июне 2019 г. на конференции в Бахрейне он представляет предложения по экономическому развитию палестинских территорий. Вместо пустых разговоров он предлагает конкретно определить, что должен каждый сделать для достижения мира. В итоге, 13 сентября 2020 г. В Вашингтоне ему удаётся подписать секретное соглашение между Арабскими Эмиратами и Израилем. А через два дня 15 сентября они были официально подписаны в более дипломатичной форме [3].

« The National » (Арабские Эмираты): «Израиль прекращает аннексию арабских территорий и устанавливает связи с Объединёнными Арабскими Эмиратами». Пресса Эмиратов излагает события в иной форме, чем это делает израильская пресса. Желания откровенничать нет ни у кого.

Как всегда, наиболее важной является секретная часть: Израиль вынужден в письменной форме отказаться от территориальных притязаний (включая территории «якобы» предложенные Дональдом Трампом в проекте «сделка века»), и дать возможность Dubai Ports World (назывемой « DP World ») взять в свои руки порт Хайфы, из которого только что вытеснили китайцев.

Данное соглашение соответствует идеям второго Премьер-министра Бени Ганца, тогда как для первого Премьера - это настоящее бедствие.

Секретную часть соглашения я не читал и поэтому не знаю, говорится ли в нём об отказе от аннексии сирийского плато Голанских высот, оккупированного в 1967 г., и ливанской территории «Фермы Шебаа», оккупированной в 1982 г. Точно так же я не знаю, предусмотрена ли компенсация для порта Бейрута, поскольку ясно, что его полная реконструкция нанесет ущерб как Израилю, так и инвестициям ОАЭ в Хайфу. Однако президент Ливана Мишель Аун уже публично заявил о проекте строительства недвижимости на месте порта Бейрута.

Чтобы проект был приемлем для всех сторон, его назвали «Авраамским договором» в честь общего праотца иудаизма и ислама. Упоминание общих корней на радость Бени Ганцу приписывается Беньямину Нетаньяху, являющемуся для первого самым непреклонным противником. К этому проекту присоединился также Бахрейн.

Последний пункт направлен на то, чтобы сформировать новую региональную державу, а исполнять эту роль вместо Саудовской Аравии будут теперь Эмираты. Как мы ранее сообщали, представлять интересы США в арабском мире вместо Рияда теперь будет Абу-Даби [4]. Остальные арабские страны призваны следовать примеру Бахрейна.

У президента Палестины Махмуда Аббаса не хватило крепких выражений, для того чтобы выразить своё отношение к «предательству» Эмиратов. Его поддерживают те, кто не хочет мира (иранские аятоллы) и те, кто привержены Соглашениям в Осло и решению по двум государствам. Действительно, установление дипломатических отношений между Израилем и новым лидером арабского мира – Эмиратами, предусмотренное Авраамским договором, кладёт конец Соглашениям в Осло. Пальма лицемерия переходит в Европейский союз, который на словах защищает международное право, а на деле его нарушает.

Если президент Трамп буде избран на второй срок, а Джаред Кушнер продолжит своё дело, израильско-эмиратские соглашения останутся в памяти как событие, которое дало возможность израильтянам и арабам говорить друг с другом, подобно тому, как слом берлинской стены позволил восточным немцам общаться со своими родственниками на Западе. Но если будет избран Джо Байден, отторжение Израилем арабских территорий продолжится, и «войны без конца» вновь будут свирепствовать во всём регионе.

Что касается отношений между Израилем и Эмиратами, они и без того были стабильными, и никогда эти страны не враждовали друг с другом. Эмираты на протяжении десятилетия тайно закупали у Израиля военную технику [5]. Со временем торговые связи укреплялись, в частности закупались средства перехвата телефонных разговоров и контроля в сетях Интернета. Кроме того, посольство Израиля работало в Эмиратах под прикрытием делегации от какой-то организации ООН. Тем не менее, Авраамский договор ставит под сомнение базовые арабо-израильские отношения и противоречит отношениям между другими странами региона.