Rus Ordusu ABD askeri üslerine yerleşti

16 Ekim 2019 – saat 12.00’de (GMT) — Rus Ordusu Suriye Kuzeyinde ABD güçleri tarafından terk edilen çok sayıda ABD üssüne yerleşti.

Rus ve Suriye orduları arasında çatışmalar yaşandığına dair iddiaların tümü yalanlandı. Aynı şekilde Rus ve Türk orduları arasındakiler de.

Münbiç’te, Rus askeri polisi Suriye ve Türk güçleri arasında konumlandı.

Türk düzenli ordusu, Ankara’nın duyurusuna uygun şekilde Kamışlı yerleşimi hariç 32 kilometre derinliğindeki sınır bölgesini işgal etti.

Genel olarak Türkmen milislerden oluşan ve kayıtsız bir şekilde « Özgür Suriye Ordusu » ya da « Suriye Milli Ordusu » bayrağını taşıyan Türk ordusunun yedekleri, özellikle Rojava’nın Batısında olmak üzere, YPG’li Kürtlere karşı savaşmayı sürdürmektedirler.

Suriye Arap Ordusu ABD tarafından işgal edilen ve Rojava adı altında yönetilmesine göz yumdukları toprakların tamamını kurtardı.

250 000’den fazla insan çatışmalardan kaçmaktadır. Arkası gelmeyen bir akın Irak Kürdistanı’na ulaştı.

Bu tür çatışmalar için eğitilmemiş olan Fransız Özel Kuvvetleri ile ilgili teyit edilebilir bir bilgiye sahip değiliz.