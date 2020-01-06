Сеть Вольтер

Весь Ближний Восток и США в состоянии повышенной готовности

Сеть Вольтер
+

Генерал Касем Сулеймани (фото), командующий элитными силами „Кудс” иранского Корпуса Стражей Исламской революции, был убит Соединенными Штатами в аэропорту Багдада (Ирак) 3 января 2020 года. Он считался лучшим бойцом спецназа в мире.

Абу Махди аль-Мухандис, заместитель председателя поддерживаемых Тегераном иракских Сил народной мобилизации (Хашд аш-Шааби), также был убит в ходе той же операции. Силы народной мобилизации представляют собой армию, состоящую примерно из 80.000 иракцев, лояльных Ирану.

Эти убийства произошли сразу после нападения проиранских протестующих на посольство США в Багдаде, которое не привело к жертвам. Они были заказаны – в рамках отместки – лично президентом США Дональдом Трампом.

Все лидеры региона призывают к ограничению конфликта, в то время как лидер иранской революции аятолла Али Хаменеи призывает к мести. В Ираке различные шиитские ополчения, национальные или проиранские, мобилизируют свои войска.

Цена на нефть сразу взлетела более чем на 3% за баррель.

Силы „Кудс” (т. е. „Иерусалим” на арабском и фарси языках) никогда не проводили операций в Иране, а только за рубежом, в частности в Ираке, Ливане, Сирии, Палестине, Йемене. Со смертью генерала Сулеймани Иран вынужден улучшить свою военную стратегию и пересмотреть свою приоритетную задачу: защищать страну, взять на себя защиту шиитских общин в мире или бороться с империализмом – три очень разные цели.

Силы, противостоящие президенту Трампу в США будут теперь иметь возможность убить его и указать пальцем на шиитский мир. Иран никогда не упускает возможности убить своих предателей за рубежом, но считает контрпродуктивным проводить операции против иностранных лидеров.

Перевод
Григорий Грабовский
Polski blog

Сеть Вольтер

Вольтер, международное издание

Данная статья находится под лицензией Creative Commons

Вы можете свободно пользоваться стятьями Réseau Voltaire в некоммерческих целях, при условии, что источник цитируется и что содержание не меняется. (лицензия CC BY-NC-ND).

Источник : « Весь Ближний Восток и США в состоянии повышенной готовности », Перевод Григорий Грабовский, Сеть Вольтер, 6 января 2020, www.voltairenet.org/article208794.html

Поддержать Сеть Вольтер

Вы пользуетесь настоящим сайтом, где вы можете найти качественные анализы, которые помогают вам создать ваше собственное мироззрение. Для того, чтобы мы могли продолжить эту работу, нам нужа ваша поддержка.
Помогите нам вашим пожертвованием

Как участвовать в Сеть Вольтер ?

Все деятели сети – добровольцы.
- Профессиональные переводчики : Вы можете участвовать в переводе статей.

Подготовка новой войны против Ливии
Евросоюз: наступила пора применить силу
Французский политический класс и нарушение им Конституции
Ливан: подноготная банковского кризиса
Ливан: подноготная банковского кризиса
Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина
Владимир В. Путин, Сеть Вольтер
 
Лондонская Декларация
Лондонская Декларация
Сеть Вольтер
 
Многовекторность или международное право?
Многовекторность или международное право?
Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер
 