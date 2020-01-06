Весь Ближний Восток и США в состоянии повышенной готовности

Генерал Касем Сулеймани (фото), командующий элитными силами „Кудс” иранского Корпуса Стражей Исламской революции, был убит Соединенными Штатами в аэропорту Багдада (Ирак) 3 января 2020 года. Он считался лучшим бойцом спецназа в мире.

Абу Махди аль-Мухандис, заместитель председателя поддерживаемых Тегераном иракских Сил народной мобилизации (Хашд аш-Шааби), также был убит в ходе той же операции. Силы народной мобилизации представляют собой армию, состоящую примерно из 80.000 иракцев, лояльных Ирану.

Эти убийства произошли сразу после нападения проиранских протестующих на посольство США в Багдаде, которое не привело к жертвам. Они были заказаны – в рамках отместки – лично президентом США Дональдом Трампом.

Все лидеры региона призывают к ограничению конфликта, в то время как лидер иранской революции аятолла Али Хаменеи призывает к мести. В Ираке различные шиитские ополчения, национальные или проиранские, мобилизируют свои войска.

Цена на нефть сразу взлетела более чем на 3% за баррель.

Силы „Кудс” (т. е. „Иерусалим” на арабском и фарси языках) никогда не проводили операций в Иране, а только за рубежом, в частности в Ираке, Ливане, Сирии, Палестине, Йемене. Со смертью генерала Сулеймани Иран вынужден улучшить свою военную стратегию и пересмотреть свою приоритетную задачу: защищать страну, взять на себя защиту шиитских общин в мире или бороться с империализмом – три очень разные цели.

Силы, противостоящие президенту Трампу в США будут теперь иметь возможность убить его и указать пальцем на шиитский мир. Иран никогда не упускает возможности убить своих предателей за рубежом, но считает контрпродуктивным проводить операции против иностранных лидеров.