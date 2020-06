Белые бунтовщики поджигают полицейский участок в Миннеаполисе после линчевания негра Джорджа Флойда белым полицейским.

Люди склонны переоценивать свой образ жизни и скептически относиться к образу жизни других народов. Для сохранения своего этноса онипорой бессознательно отвергают инородцев. Однако когда они лучше их узнают, то понимают, что последние от них мало отличаются, и, в конце концов, перестают враждовать с ними.

По этой причине в XIX и XX веках расизм и антирасизм срастаются и сосуществуют не враждуя друг с другом. В контексте британского империализма развитие биологии и генетики позволило соединить вместе порабощение одних народов другими с равенством прав народов.

Лауреат Нобелевской премии по медицине (1912 г.) Алексис Каррель (исследователь из Фонда Рокфеллера, которого поддерживали Филпп Петен и Адольф Гитлер) считал, что сексуальные меньшинства, душевнобольные и преступники должны уничтожаться, если их признают опасными для общества.

Научный расизм

Основываясь на теории Чарльза Дарвина об изменчивости домашних животных, Герберт Спенсер (1820-93) приходит к выводу о том, что человечество состоит из разных рас, и что благодаря естественному отбору белые люди обладают преимуществом над другими. Так начинался «социал-дарвинизм». Кузен Дарвина сэр Фрэнсис Гальтон (1822-1911) устанавливает степени развития рас, а снижение их интеллекта он связывает с плодовитостью женщин. Так он смог доказать не только превосходство белых над цветными, но и богатых над бедными.

«Научное сообщество» приходит к выводу о том, что причиной деградации являются браки между людьми из разных рас. Поэтому для сохранения чистоты расы, их необходимо запретить как кровосмешение. Так возникла «евгеника». Использование этого принципа наталкивалось на определённые трудности, так как чистой расы, как её не определяй, не существует, и, следовательно, каждый конкретный случай подлежит обсуждению. В Соединённых Штатах эта логики привела не только к запрету на браки между европейцами, с одной стороны, и индейцами, неграми или китайцами, с другой, но и к привилегированному положению белых англо-саксов над белыми не англо-саксами (итальянцы, поляки, сербы, греки и т.д.) (Immigration Act, действовавший с 1924 по 1965 г.г.).

Институт Кайзера Вильгельма (немецкий эквивалент французского Национального центра научных исследований) доказал, что сохранение чистоты расы требует, чтобы не только представители разных рас не давали потомства, но им нельзя даже вступать в интимные отношения. А в случае анального секса гены одного проникают в гены другого, хотя при этом речь о потомстве не идёт. Поэтому гомосексуализм был у нацистов тоже под запретом.

Нужно было дождаться разгрома нацизма и деколонизации, прежде чем «научное сообщество» образумилось, и мы осознали, что внутри каждой расы нет единого однообразия. Того, что нас делает похожими на представителей другой расы, гораздо больше, чем того, что нас отличает от представителей нашей собственной расы.

В июле 1950 г. ЮНЕСКО признаёт порочность «социального дарвинизма» и «евгеники». Конечно, человечество состоит из разных рас, берущих своё начало из разных доисторических гомо сапиенс, но оно представляет собой, тем не менее, единую расу, и все люди могут вступать в смешанные браки и давать потомство независимо от их расы. Разумеется, не нужно быть учёным, чтобы это видеть, однако идеологии империализма и колониализма затмили учёным их разум.

В противоположность распространённой идее, рабство в США было отменено не в результате движений аболиционизма, а из-за того, что оба лагеря в Войне Севера и Юга нуждались в новобранцах. Аналогично расовая сегрегация была отменена не благодаря Мартину Лютеру Кингу, а потому что Пентагону нужны были воины для войны во Вьетнаме. И ФБР устранило его не за его борьбу за права человека, а за то, что он выступал против этой войны.

Юридический расизм

Пока учёные приходили к общему мнению, юристы по вопросу расизма разделились на два лагеря. На этот раз их разделяли не империалистические и колониальные идеологии, а их трактовка определения нации. Для англо-саксов – это этническое сходство (в культурном смысле), тогда как для французов это политический выбор. Главный юридический словарь США гласит: «Нация: Большая группа лиц, имеющих общее происхождение, язык, традиции и обычаи, и образующих единую политическую структуру» » (“Nation : A large group of people having a common origin, language, and tradition and usu. constituting a political entity,” Black’s Law Dictionary, 2014). А во Франции после Революции было провозглашено: «Нация: Юридическое лицо, учреждённое лицами, образовавшими государство» (Указ короля Людовика XVI от 23 июля 1789 г.).

Французская формулировка на сегодняшний день используется почти во всём мире, тогда как британская поддерживается только самим королевством и его колониальными формированиями, как Братья-мусульмане или индийская RSS [1].

То есть, несмотря на выводы учёных, британцы сегодня руководствуются Race Relations Act 1976 (закон о расовых отношениях 1976 г.), а арбитром выступает Комиссия по расовому равенству (Commission for Racial Equality), тогда как во французских законах упоминается «так называемая раса». На деле, в обеих странах нет упоминания о расовой дискриминации. У британцев – это социальные классы, а у французов – социальные градации.

В США СМИ представляют выступления антирасистов как отголосок рабства. Однако первыми рабами были не африканцы, а европейцы (indentured servants), а Соединённые Штаты – страна иммигрантов, и подавляющее большинство населения страны не является потомками рабовладельцев.

Антирасизм

На Западе антирасизм смешивают с антифашизмом. Но ведь больше нет расизма, так как нет рас, и нет фашизма, так как больше нет экономических условий, которым бы эта идеология отвечала. Группы, которые провозглашают эти идеи, называют себя крайне левыми антикапиталистами, но субсидируются они международным спекулянтом Джорджем Соросом и работают на НАТО - защитницу капитализма. То есть у них есть военная поддержка.

Президент Эрдоган на турецком телевидении рассказывает о своём разговоре с президентом Трампом. Так же как и мы ранее, он подозревает Пентагон и НАТО в организации антирасистских манифестаций в Соединённых Штатах и Европе.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с американским коллегой 8 июня 2020 г. не без иронии заметил, что одновременно против Сирии и Турции были использованы Интернациональные антифашистские бригады [[« Анархистские бригады НАТО], те самые Антифа, что сегодня координируют антирасистские выступления в Соединённых Штатах.

Вероятный кандидат от Демократической партии Джо Байден, близость которого к Пентагону обеспечила ему должность вице-президента при Бараке Обаме, с помощью видеосвязи выступает на похоронах Джорджа Флойда. СМИ эту антирасистскую церемонию тиражировали по всему миру. Однако охрана порядка на похоронах по христианскому обычаю была поручена афроамериканской организации Нации Ислама. Эта организация поддерживает замкнутый образ жизни и запрещает своим членам вступать в межрасовые браки.

В действительности, расизм и антирасизм – это две стороны одной и той же монеты. Оба они основываются на делении человечества на расы, чего, как мы знаем, на самом нет. В обоих случаях речь идёт о временном конформизме. Расисты – это плод идеологий империализма и колониализма, а антирасисты – финансовой глобализации. Их единственная цель состоит в том, чтобы занять определённую нишу и тем самым скрыть истинную социальную борьбу.