Заявление Президента Российской Федерации В.В.Путина о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности

Одним из основных стратегических вызовов современности является риск возникновения масштабной конфронтации в цифровой сфере. Особая ответственность за ее предотвращение лежит на ключевых игроках в сфере международной информационной безопасности (МИБ). В этой связи хотели бы вновь обратиться к США с предложением одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке наших отношений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Первое. Восстановить полномасштабный двусторонний регулярный межведомственный диалог по ключевым вопросам обеспечения МИБ на высоком уровне.

Второе. Поддерживать непрерывную и эффективную работу каналов связи между компетентными ведомствами наших стран по линии центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты и должностных лиц высокого уровня, курирующих эту проблематику в рамках структур, связанных с вопросами обеспечения национальной, в том числе информационной, безопасности.

Третье. Совместно разработать и заключить двустороннее межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве по аналогии с действующим советско-американским Соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 г.

Четвертое. Во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием ИКТ и других высокотехнологичных методов.

Призываем США дать ход российско-американскому профессиональному экспертному диалогу по вопросам МИБ, не делая его заложником наших политических разногласий.

Данные меры направлены на повышение уровня доверия между нашими государствами, обеспечение безопасности и процветания наших народов. Они станут весомым вкладом в построение глобального мира в информационном пространстве. Обращаясь ко всем странам, включая США, предлагаю выйти на заключение глобальной договоренности о принятии государствами политического обязательства о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга».