Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah, 29 Eylül 2020’de televizyonda yaptığı konuşmada, Fransa cumhurbaşkanının uyarılarına ve İsrail başbakanının tehditlerine yanıt verdi.

Fransa’nın Lübnan krizindeki rolü ile ilgili olarak, dört eski başbakandan oluşan grubun (Saad Hariri, Temmam Salam, Fuad Sinyora ve Necip Mikati) müdahalesi ve siyasi partilere danışmadan önümüzdeki günlerde kurulacak olan hükümeti atama iradelerini şaşkınlıkla izlediğini belirtti (Saad Hariri’nin Emmanuel Macron’un seçim kampanyasını finanse ettiğine imada bulunarak).

Ardından, « Lübnan valisi » (sömürge dönemine atıf) gibi davranan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un « kibirli tavrı » karşısında fikrini değiştirmeden önce Fransız girişimini sevinçle karşıladığını vurguladı.