Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’da cihatçıların varlığının için ülke için doğurduğu tehlikeyi kınamak için ağır toplarının birçoğunu devreye soktu.

Türkiye, bu cihatçıların nakli konusunda herhangi bir sorumluluk üstlenmemekte ısrar ediyor. Bu arada işgal altındaki Suriye’de bir Rus tepkisine hazırlanıyor. Morek’teki (İdlip Eyaleti) askeri gözlem noktasını tahliyesini başlatırken diğer gözlem noktalarındaki (toplamda on iki tane) varlığını güçlendirdi.

Bugüne kadar Başbakan Nikol Paşinyan’ın (George Soros’un adamlarından biri) liderliğinde NATO desteğinden yana olan Ermenistan şimdi yüzünü Rusya’ya ve KGAÖ’ye (Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü) dönüyor. Birçok bakan Moskova’yı Azerbaycan’a karşı değil, ama cihatçı akını karşısında kendi çıkarlarını savunmak üzere Dağlık Karabağ’a müdahale etme çağrısında bulunuyor.