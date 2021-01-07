По поручению правительства моей страны я хотел бы довести до Вашего сведения следующую информацию.

В среду, 6 января 2021 года, в 23 ч 10 мин израильские вражеские власти в очередной раз напали на территорию Сирийской Арабской Республики. Грубо нарушив резолюцию 350 (1974) Совета Безопасности по Соглашению о разъединении, они нанесли ряд ракетных ударов по южной части оккупированных сирийских Голан.

Политика государственного терроризма, которую продолжают осуществлять израильские оккупационные власти, недавно активизировалась, особенно на фоне по-прежнему обреченных на провал антисирийских нападений и сговоров. Дело дошло до следующего: в сводках по вопросам безопасности за прошедший год было беззастенчиво заявлено, что израильская армия совершила 50 нападений против целей, расположенных в глубине сирийской территории. Эти израильские нападения совпали по времени с преступлениями, которые были недавно совершены вооруженными террористическими группами против гражданских транспортных средств в сирийской пустыне и в результате которых погибли и получили ранения несколько сирийских граждан. Это без всякого сомнения вновь свидетельствует о том, что террористические действия Израиля и приверженцев такфиризма тесно координируются в интересах достижения общих целей. Они заключаются в том, чтобы, с одной стороны, затянуть сирийский кризис путем оказания поддержки вооруженным террористическим группам (пособникам Израиля в деле терроризма), а, с другой стороны, сдержать усилия Сирийской арабской армии и ее союзников, направленные на разгром организации «Исламское государство Ирака и Леванта», Фронта «Ан-Нусра» и союзных террористических групп под другими названиями.

Сирийская Арабская Республика вновь заявляет о том, что сохранение Израилем агрессивного и опасного курса указывает на предварительный сговор израильских, турецких и американских оккупантов. Они занимают важнейшие районы сирийской территории, получая прикрытие и неограниченную поддержку со стороны Соединенных Штатов, которые наряду с другими государствами — членами Совета Безопасности обеспечивают им освобождение от ответственности.

Сирия в очередной раз подчеркивает, что продолжение этих систематических нападений, которые создают сейчас более серьезную, чем когда-либо ранее, угрозу региональной безопасности и стабильности, –– это неприемлемо и в реальности никогда не будет допустимо. Сирия также подчеркивает, что все эти израильские нападения не смогут запугать сирийский народ. Напротив, они укрепили его решимость одержать неизбежную победу над терроризмом и вернуть себе территорию оккупированных сирийские Голан до линии, существовавшей по состоянию на 4 июня 1967 года.

Сирийская Арабская Республика вновь призывает Совет Безопасности выполнить свои обязанности по Уставу Организации Объединенных Наций, важнейшая из которых заключается в поддержании международного мира и безопасности. Новый 2021 год дает очередную возможность принять решительные и незамедлительные меры, призванные предотвратить повторение этих израильских актов агрессии и терроризма, заставить Израиль соблюдать резолюции Совета Безопасности по Соглашению о разъединении и привлечь Израиль к ответственности за теракты и преступления против сирийского народа, которые представляют собой вопиющие нарушения Устава Организации Объединенных Наций, норм международного права, резолюций 242 (1967), 338 (1973), 350 (1974) и 497 (1981) Совета Безопасности, а также соответствующих международных решений и документов о борьбе с терроризмом.

Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве документа Совета Безопасности.