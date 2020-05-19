По поручению правительства своей страны я хотел бы препроводить изло-женную ниже актуальную и важную информацию, касающуюся, во-первых, раз-рушения градирни Зайзунской электростанции в районе равнины Эль-Габ, распо-ложенной в окрестностях Хамы, террористической группировкой «Исламская партия Туркестана» и, во-вторых, масштаба и характера потерь электроэнергети-ческого сектора Сирийской Арабской Республики.

7 мая 2020 года боевики, относящиеся к экстремистской террористической группировке «Исламская партия Туркестана», оперативно и идеологически свя-занной с «Организацией освобождения Леванта», которая была включена в пере-чень террористических организаций, разрушили градирню Зайзунской электро-станции в районе равнины Эль-Габ, расположенной к западу от Хамы. По словам экспертов Министерства электроэнергетики Сирийской Арабской Республики, главная градирня этой электростанции был разрушена в целях снятия с нее ме-таллических панелей для продажи турецким контрабандистам и торговцам.

На протяжении последних двух лет целая череда вооруженных террористи-ческих групп, установивших контроль над районом, похищают c Зайзунской теп-лоэлектростанции генераторы, трансформаторы, центральные панели, кабели и топливные баки для продажи турецким торговцам и контрабандистам в качестве «военных трофеев». Турецкие торговцы и контрабандисты разбирают эти «тро-феи», отправляют их в Турцию и незаконно продают их турецким инвесторам и промышленникам. Затем они делят полученные средства с лидерами этих воору-женных террористических групп, в частности с «Организацией освобождения Леванта», «Исламской партией Туркестана» и организациями «Хуррас ад-Дин» и «Ахрар аш-Шам».

По предварительным оценкам Министерства электроэнергетики, стоимость разрушенной градирни составляет 44 млн долл. США, а стоимость восстановле-ния теплоэлектростанции — около 440 млн долл. США. Эта станция, текущая стоимость которой в реальном выражении составляет 660 млн долл. США и ко-торая обладает мощностью в 384 мегаватт (МВт), считается одной из важнейших в стране. Ее три газовые турбинные генераторные установки со всеми относя-щимися к ним механизмами могли производить по 128 МВт электроэнергии. Они также работали на жидком топливе.

По предварительным оценкам правительства, за период, прошедший с 2011 года, потери электроэнергетического сектора страны с учетом выхода из строя 70 процентов генераторных установок, преобразовательных станций, подстанций и газо- и топливопроводов составляют около 7,22 млрд долл. США. Несмотря на усилия структур Министерства и их сотрудников, которые, используя националь-ные ресурсы и возможности и опираясь на сотрудничество со стороны ряда дру-жественных стран, пытались максимально устранить последствия нанесенного ущерба, к сожалению, 50 процентов электроэнергетической системы Сирии не функционирует по следующим причинам:

1. турецкое правительство оказывает содействие и логистическую под-держку в деятельности различных вооруженных террористических групп. Турецкие вооруженные силы и силы безопасности, контролирующие турец-кую сторону границы с Сирией, позволяют этим террористическим органи-зациям свободно передвигаться по обе стороны границы и используют их для передачи оружия, финансовых средств и боевиков-террористов, а также для разграбления электростанций и контрабанды похищенных компонентов, в частности генераторов, трансформаторов, центральных панелей, кабелей и топливных баков, в Турцию;

2. так называемая международная коалиция, возглавляемая Соединенны-ми Штатами, незаконно действует в Сирийской Арабской Республике, со-вершая военные операции и нанося воздушные удары без санкции Совета Безопасности, а также без согласия или одобрения со стороны сирийского правительства, в нарушение национального суверенитета и территориаль-ной целостности страны;

3. в результате войны, которую ведут террористы, и пиратской деятель-ности американских оккупационных сил, которые контролируют нефтяные и газовые месторождения страны, наблюдаются нехватка средств для инве-стирования в электрический и энергетический секторы и истощение люд-ских ресурсов, необходимых для их обслуживания;

4. односторонние принудительные меры, введенные в отношении сирий-ского народа Соединенными Штатами, Европейским союзом и другими сторонами, оказывают сильное давление на различные секторы экономики и сферы услуг, в частности на сектор электроэнергетики;

5. большинство прежних иностранных партнеров Сирии отказываются от возобновления инвестирования в ее электроэнергетический сектор из-за бо-язни попасть под санкции, вводимые Соединенными Штатами и Европей-ским союзом в отношении любой «третьей стороны», имеющей дело с госу-дарственным или частным секторами страны. Это также сказывается на проектах, связанных с альтернативными источниками энергии. В период с 2015 по 2018 годы Министерство электроэнергетики выдало необходимые лицензии для осуществления 19 проектов, связанных с источниками возоб-новляемой энергии (солнечной и ветровой), в том числе 6 проектов в обла-сти ветровой энергетики. К сожалению, по ряду причин, прямо или косвен-но связанных с односторонними экономическими санкциями, ни один из этих проектов не был реализован;

6. основная часть средств, выделяемых Организацией Объединенных Наций и международным сообществом для оказания помощи сирийскому народу, направляется в соседние страны. Основные потребности сирийцев, непосредственно проживающих в Сирийской Арабской Республике, по большей части не учитываются. В первую очередь необходимо срочно обеспечить финансирование деятельности по реконструкции и восстанов-лению инфраструктуры и сферы услуг, прежде всего электроэнергетическо-го сектора, который играет ключевую роль в удовлетворении основных гу-манитарных потребностей всех без исключения сирийцев и предоставлении им базовых услуг;

7. система развития Организации Объединенных Наций воздерживается от финансирования деятельности по возобновлению проектов в области развития и восстановления в Сирии, прежде всего в электроэнергетическом секторе, в результате прямого давления со стороны правительств отдельных стран, прежде всего Соединенных Штатов, Франции и Соединенного Коро-левства, которые продолжают препятствовать возобновлению этих проек-тов.

В приложении к настоящему письму содержится предварительная оценка потерь электроэнергетического сектора в результате террористической войны в Сирийской Арабской Республике (см. приложение). Однако я хотел бы показать, каким страданиям подвергаются сирийцы из-за этих потерь, на примере ситуа-ции с электроснабжением в окрестностях Дамаска, где четыре из пяти преобра-зовательных станций полностью вышли из строя в результате действий воору-женных террористических групп. Министерство электроэнергетики разработало план восстановления этих станций, но ввиду вышеупомянутых препятствий, прежде всего действия односторонних принудительных мер и создания прави-тельствами отдельных стран условий, не позволяющих системе развития Органи-зации Объединенных Наций предоставлять средства для реализации проектов по восстановлению, его осуществление потребует выделения финансовых средств в объеме приблизительно 500 млн долл. США и может занять до трех лет.

Тревожное ухудшение ситуации с электроснабжением в Сирийской Араб-ской Республике серьезно подрывает повседневную жизнь всех сирийцев. Гене-ральный секретарь и государства-члены должны знать, что сирийские домохо-зяйства лишены стабильного электроснабжения и что отключение подачи элек-троэнергии зачастую продолжается до 16 часов в день. Такое отключение сказы-вается на работе различных государственных и частных медицинских, образова-тельных и обслуживающих учреждений, которым приходится использовать про-мышленные генераторы. Это влечет за собой дополнительные проблемы: как правило, сирийцы с трудом могут позволить себе приобрести такие генераторы, не хватает необходимых для их работы топлива и бензина, не говоря уже о серь-езных экологических последствиях их использования в городах и за их предела-ми. Кроме того, из-за введенных в отношении страны односторонних экономиче-ских санкций представители государственного и частного секторов не могут им-портировать электрогенераторы и запасные части к ним.

Моя страна высоко ценит проведение под руководством Генерального сек-ретаря в сотрудничестве с организациями системы Организации Объединенных Наций и специализированными международными учреждениями широкомас-штабной кампании в поддержку глобальной коллективной солидарности в деле преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) для здоровья и социально-экономического положения по мере ее распространения в мире. Позиция Организации Объединенных Наций была ясна с самого начала: глобальная солидарность не согласуется с продолжающимся введением прави-тельствами отдельных стран односторонних принудительных экономических мер в отношении народов ряда государств.

Сирийцы надеются, что Организация Объединенных Наций сменит свой подход к ситуации в Сирийской Арабской Республике на более осведомленный с учетом настоятельной необходимости обеспечить удовлетворение на всей терри-тории страны основных жизненных потребностей, прежде всего потребностей в продовольствии, медицинской помощи, воде, связи и электроэнергии для всех, на стабильной и устойчивой основе и соразмерно индивидуальным уровням дохода.

Успех миссии Организации Объединенных Наций по содействию политиче-скому процессу в Сирийской Арабской Республике зависит от наличия парал-лельного прогресса в области социально-экономического развития. Ни один по-литический процесс не может увенчаться успехом или быть устойчивым в усло-виях экономической блокады и воспрепятствования деятельности по реконструк-ции и восстановлению. Как указано в моем последнем письме Вам, международ-ному сообществу не стоит ждать от сирийцев веры в целостность, независи-мость, эффективность и надежность политического процесса, когда не осуществ-ляются их основные права человека.

В заключение я хотел бы обратить Ваше внимание на то, что сирийцы, ко-торые пережили горькое десятилетие войны террористов со всеми ее социально-экономическими и гуманитарными последствиями, не просто ждут помощи и продовольствия. Они надеются, что Организация Объединенных Наций подойдет к этому вопросу нестандартно и убедит правительства, вмешательство которых во внутренние дела Сирийской Арабской Республики имеет столь пагубные по-следствия, в том, что настало время уступить сирийцам право самостоятельно и свободно руководить политическим процессом и отменить введенные в отноше-нии них односторонние принудительные меры. Кроме того, системе развития Ор-ганизации Объединенных Наций пора начать осуществление в Сирии проектов по реконструкции, восстановлению и развитию в интересах всех сирийцев, при-нять во внимание чаяния всех сирийцев, которые находятся за рубежом и хотят вновь оказаться в своих домах и городах, и обеспечить всем сирийцам возмож-ность вернуться к нормальной и стабильной жизни в условиях процветания и безопасности.

Буду признателен за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

Предварительная оценка потерь электроэнергетического сектора в результате войны, которую ведут террористы в Сирийской Арабской Республике

Электроэнергетический сектор, помимо удовлетворения потребности пред-ставителей всех слоев населения в электроэнергии, имеет центральное значение для социально-экономического развития и расширения услуг и инвестиций в промышленности, сельском хозяйстве, торговле и секторе обслуживания любой страны.

До начала войны, которую террористы ведут в Сирийской Арабской Рес-публике с 2011 года, электроэнергетический сектор шел в ногу с планами разви-тия: в период 2000–2011 годов спрос на электроэнергию повышался в среднем на приблизительно 7 процентов в год. В довоенный период реакция на такой рост спроса была максимально эффективной. В рамках масштабных планов было по-строено множество новых электростанций и были расширены сети передачи и распределения электроэнергии с целью охватить все города и регионы страны.

С начала войны вооруженные террористические группы систематически и намеренно посягают на электроэнергетический сектор, разрушая соответствую-щую инфраструктуру, в результате чего система электроснабжения почти напо-ловину вышла из строя.

Общая сумма понесенных прямых убытков составляет порядка 7,22 млрд долл. США, из которых:

• около 4,5 млрд долл. США приходится на повреждение электростанций;

• около 1,72 млрд долл. США — на повреждение сети электропередачи;

• около 1 млрд долл. США — на повреждение распределительной сети.

1. Повреждение электростанций (около 4,5 млрд долл. США).

• Вооруженные террористические группы намеренно подвергли вандализму и разрушению теплоэлектростанцию в Алеппо мощностью 1065 МВт. Основ-ные компоненты станции были подорваны, что повлекло за собой сильные повреждения, последствия которых не были устранены. Текущая стоимость этой станции, которая не возобновила свою работу, составляет приблизи-тельно 1,54 млрд долл. США в реальном выражении.

• С момента первого вторжения на Зайзунскую газотурбинную электростан-цию комбинированного цикла мощностью 450 МВт в мухафазе Идлиб во-оруженные террористические группы расхищают и распродают ее оборудо-вание. Недавно они разрушили ее главную градирню. Текущая стоимость станции в реальном выражении составляет 660 млн долл. США.

• Мародерству и вандализму со стороны вооруженных террористических групп подверглась Таймская газотурбинная электростанция открытого цик-ла мощностью 102 МВт, расположенная в мухафазе Дайр-эз-Заур. Две га-зотурбинные установки были восстановлены и вновь введены в эксплуата-цию. Текущая стоимость станции в реальном выражении составляет 99 млн долл. США.

• С начала террористической войны было совершено по несколько нападений на электростанции в Мухраде, Заре и Тишрине. Станции и находившиеся на них оборудование и топливные баки были подвергнуты ракетным обстре-лам, в результате чего топливные баки загорелись, что вызвало разного рода повреждения градирен, котлов, контрольных кабелей и другого оборудова-ния и в ряде случаев повлекло за собой приостановление работы станций. После каждого нападения сирийские специалисты незамедлительно отправ-лялись на эти станции для проведения срочных ремонтных работ и возоб-новления их функционирования.

2. Повреждение сети электропередачи (около 1,72 млрд долл. США).

• Вандализму, мародерству и расхищению подверглись высоковольтные пре-образовательные станции постоянного тока (400, 230, 66 и 20 киловольт (кВ)) и сотни километров высоковольтных линий электропередачи (400, 230 и 66 кВ). Были повреждены и подорваны опоры высоковольтных линий электропередачи. Было повреждено или выведено из строя около 52 преоб-разовательных станций, в том числе в таких пунктах, как Эз-Зарба, Шейх-Наджар, Алеппо F, Алеппо B, Хафса, Бабири, Сакба, Замалка, Дума-1, Май-дан-2, Эль-Кабун-3, Талль, Фурсан, Фиджа, Тайм, Талаи, Маядин, Изаа, Умран, Шариа, Тадмор, Карьятайн, Шейх-Мискин, Газала, Харак, Нава и Джасим.

• Около 40 процентов высоковольтных линий электропередачи было выведе-но из строя в результате террористических нападений на них и подрыва их опор. В целом электроэнергетическая система Сирийской Арабской Респуб-лики была раздроблена. Электроснабжение некоторых мухафаз, в частности Дайр-эз-Заура и Алеппо, было полностью оборвано, тогда как некоторые районы, например город Эль-Хасака, были изолированы от основной сети и получают электроэнергию благодаря налаженному в отдельных участках электроснабжению на местном уровне.

3. Повреждение распределительной сети (около 1 млрд долл. США).

• Были повреждены и расхищены тысячи километров средне- и низковольт-ных линий электропередачи (20 и 0,4 кВ). Мародерству и вандализму под-верглось около 12 000 подстанций.

• Со складов были похищены электроматериалы и оборудование, в том числе кабели и трансформаторы, и были сожжены электрические счетчики.

4. Сопутствующий ущерб.

• Помимо вышеупомянутых террористических нападений, в результате кото-рых электроэнергетическая система Сирии практически наполовину вышла из строя, были совершены нападения на трубопроводы для транспортиров-ки природного газа и железнодорожные линии, по которым осуществляется поставка топлива, необходимого для работы электростанций.

• В результате этих нападений производство электроэнергии на государ-ственных электростанциях сократилось с 43 млрд киловатт-часов (кВт/ч) в 2010 году до 17,6 млрд кВт/ч в 2016 году. В связи с этим Министерство электроэнергетики было вынуждено прибегнуть к нормированному элек-троснабжению мухафаз с отключением подачи электроэнергии в некоторых случаях продолжительностью до 16 часов в день.

• Неспособность обеспечить электроснабжение промышленного сектора и сферы услуг повлекло за собой финансовые убытки для государственной экономики. Непрямые потери, включая упущенную прибыль, ввиду отклю-чения подачи электроэнергии в связи с диверсионными действиями по со-стоянию на конец 2019 года были оценены в 70 млрд долл. США. Расчеты были произведены исходя из стоимости 1 кВт/ч в 1 долл. США без учета расходов на обслуживание.