По поручению правительства моей страны хотел бы довести до Вашего све-дения заявление Министерства иностранных дел и по делам эмигрантов Сирий-ской Арабской Республики от 11 февраля 2020 года в связи с брифингом Органи-зации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о внутреннем расследовании ОЗХО по факту утечки информации из доклада об инциденте в Думе.

Несколько дней назад Технический секретариат ОЗХО провел брифинг по результатам внутреннего расследования в связи с утечкой конфиденциальной информации из доклада об инциденте в Думе (апрель 2018 года), подготовленно-го Миссией по установлению фактов.

Делегации государств, присутствовавшие на брифинге, были удивлены тем, что Технический секретариат решил применить иной подход к решению этого серьезного и деликатного вопроса. Он предпочел просто изложить свою заранее подготовленную позицию и не позволил никаким государствам-участникам вы-сказать какие-либо замечания или задать вопросы. На совещании была лишь оглашена позиция, которую аудитория была обязана принять.

Сирийская Арабская Республика считает, и ее позицию разделяют многие государства-участники, что цель брифинга заключалась в том, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем, а именно от манипулирования следственной группой заключительным докладом об инциденте в Думе, искажения этой груп-пой фактов и продолжающихся усилий по популяризации ложной и нелогичной оценки, изложенной в докладе и поддерживаемой Соединенными Штатами Аме-рики и группой западных государств, последовательно использующими Органи-зацию в качестве инструмента для достижения своих политических целей и оправдания своей агрессии против Сирийской Арабской Республики.

В ходе брифинга, проведенного Техническим секретариатом, не было полу-чено ответа на основополагающий вопрос о том, в какой степени информация, содержащаяся в отчете, согласуется с реальным положением дел на местах. Си-рия подчеркивает, что отказ Технического секретариата вступить в дискуссию с государствами-участниками свидетельствует о том, что Технический секретариат продолжает избегать рассмотрения неопровержимых фактов, представленных не-которыми экспертами ОЗХО в отношении масштабов мошенничества и манипу-ляций, имевших место при подготовке этого доклада Миссией по установлению фактов. Отказ вступить в дискуссию также свидетельствует о том, что Техниче-ский секретариат пытается избежать обсуждения недавних утечек и конфиденци-альной информации, которая стала известна не так давно.

Информация, представленная Техническим секретариатом в ходе его бри-финга, была лишь частью пиар-кампании, организованной западными государ-ствами, с тем чтобы скрыть недавно выявленную информацию и тот факт, что выводы, к которым пришел Технический секретариат, являются ненаучными и далеки от мнений важных экспертов ОЗХО.

Этот подход, принятый Техническим секретариатом, подтверждает мнение значительного числа государств-членов о том, что Организация больше не функ-ционирует должным образом, что ее внутренняя ситуация серьезно ухудшается и что она отходит от своих целей.

Техническому секретариату необходимо изменить свой подход и не подда-ваться давлению со стороны Соединенных Штатов и их союзников, направлен-ному на политизацию его работы и манипулирование докладами, подготавливае-мыми его группами. Кроме того, Техническому секретариату крайне необходимо отстаивать свой нейтралитет, независимость, объективность и добросовестность, с тем чтобы обеспечить доверие к докладам, которые его следственные группы будут готовить в будущем.

Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве доку-мента Совета Безопасности.